Media 27 Φεβρουαρίου 2026, 09:41

BHMAGAZINO: Έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται μαζί με το BHMAGAZINO, το οποίο στρέφει το βλέμμα του εκεί όπου ο κόσμος αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα: στην Ινδία

Αυτή την Κυριακή 1 Μαρτίου, το περιοδικό BHMAGAZINO κυκλοφορεί με ΤΟ ΒΗΜΑ και στρέφει το βλέμμα εκεί όπου ο κόσμος αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα: στην Ινδία.

Με κεντρικό θέμα «Ινδία – Το πέρασμα στο Μέλλον», το νέο τεύχος χαρτογραφεί τη διαδρομή μιας χώρας που από «φτωχός συγγενής» της παγκόσμιας οικονομίας μετατρέπεται σε αναδυόμενη υπερδύναμη, επανασχεδιάζοντας τον γεωπολιτικό χάρτη.

Στην Ελλάδα, η πολιτιστική αναγέννηση του κέντρου της πρωτεύουσας περνά μέσα από το όραμα της Χριστίνας Ανδρουλιδάκη. Η ιστορικός τέχνης και ιδιοκτήτρια της CAN Christina Androulidaki Gallery επανατοποθετεί τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία στον αστικό πυρήνα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναδιαμόρφωση του πολιτιστικού χάρτη της πόλης.

Το τεύχος εμβαθύνει ακόμη στο σκοτεινό σύμπαν του Jeffrey Epstein. «Η τάξη του Επστιν» εξετάζει τι συνέδεε πολιτικούς, εστεμμένους, επιχειρηματίες, νομπελίστες, επιστήμονες και καλλιτέχνες στο τεράστιο δίκτυο γνωριμιών του διαβόητου Αμερικανού παιδόφιλου, επιχειρώντας να αποκρυπτογραφήσει τους μηχανισμούς ισχύος και σιωπής που προστάτευσαν επί χρόνια το περιβάλλον του.

Στο διεθνές προσκήνιο της μόδας, η Ελληνίδα σχεδιάστρια Δήμητρα Πέτσα επαναπροσδιορίζει τη θηλυκότητα μέσα από τον οίκο Di Petsa, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή της στην London Fashion Week. Με έμπνευση από αρχαίους μύθους και σύγχρονες αφηγήσεις σωμάτων, δίνει υπόσταση σε μια θηλυκότητα ρευστή, δυναμική και βαθιά πολιτική.

Εκατό χρόνια μετά τον θάνατο του Αντόνι Γκαουντί, το εμβληματικό του έργο, η Σαγράδα Φαμίλια, βαίνει προς ολοκλήρωση, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα. Το BHMAGAZINO επιστρέφει στο όραμα του Καταλανού δημιουργού και στην αρχιτεκτονική ιδιοφυΐα που συνεχίζει να συγκινεί.

Ο διεθνής χορευτής Σαρλ-Λουί Γιοσιγιάμα, από την Ιαπωνία και το Τέξας έως τη Ζυρίχη και την Αθήνα, μιλά για την καλλιτεχνική του ταυτότητα και την επιστροφή του στη «Λίμνη των Κύκνων», συναντώντας το όραμα του Κωνσταντίνου Ρήγου σε μια νέα ανάγνωση του κλασικού έργου.

Ο Κίμων Κουρής, πρωταγωνιστής της σειράς Οι Αθώοι στο MEGA, μιλά για την ευθύνη του ηθοποιού απέναντι στον ρόλο, αλλά και για τη διαδρομή του από την ελληνική μυθοπλασία έως τη διεθνή παραγωγή Tehran, που άνοιξε νέους ορίζοντες.

Στον χώρο της σύγχρονης τέχνης, η Μαρία-Θάλεια Καρρά, συνιδρύτρια και διευθύντρια του Tavros, έχει δημιουργήσει έναν ανεξάρτητο οργανισμό που ισορροπεί ανάμεσα σε artist-run space και μεγάλο ίδρυμα. Η Μαρίνα Βρανοπούλου, από τη γκαλερί Δύο Χωριά, οραματίζεται έναν χώρο-καταφύγιο και γέφυρα ανάμεσα σε γεωγραφίες και αφηγήσεις. Και η Έλενα Παπαδοπούλου, δημιουργός του Radio Athènes, επανασυστήνει την έννοια του ευέλικτου πολιτιστικού οργανισμού στο κέντρο της πόλης.

Στις σελίδες ταξιδιού, η Λισαβόνα αποκαλύπτεται ως ένας από τους πιο ζωντανούς και σταθερά ανερχόμενους διεθνείς προορισμούς, με βουτιές σε πολιτισμό, Ιστορία και γεύση. Στη Σεβίλλη, το νέο boutique ξενοδοχείο Casa Mia μετατρέπει τη διαμονή σε εμπειρία «σπιτικής» φιλοξενίας, παντρεύοντας την ανδαλουσιανή κληρονομιά με σύγχρονη οικειότητα.

Και από την Ιβηρική, στην καρδιά του Αργοσαρωνικού: το Χόλιγουντ επιστρέφει στην Ύδρα, με τον Μπραντ Πιτ να μεταφέρει τον παλμό των μεγάλων κινηματογραφικών σετ στο νησί, ξυπνώντας μνήμες από τις χρυσές δεκαετίες των διεθνών γυρισμάτων στην Ελλάδα.

Τέλος, ο Μάικλ Σιν αναλαμβάνει τον πιο απαιτητικό ρόλο της ζωής του: επενδύει χρόνο, χρήματα και ενέργεια για να στηρίξει το Εθνικό Θέατρο της Ουαλίας, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη δεν είναι μόνο σκηνή, αλλά και ευθύνη.

Κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 1 Μαρτίου αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ

