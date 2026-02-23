Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ – 600 μολύβια και 10 ποιήματα: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 1 Μαρτίου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια ξεχωριστή έκδοση: το βιβλίο «Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ – 600 μολύβια και 10 ποιήματα», μια διαφορετική βιογραφική προσέγγιση της σπουδαίας Ελληνίδας ακαδημαϊκού, γραμμένη από τη δημοσιογράφο Άννα Γριμάνη.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ με την διεθνή ακαδημαϊκή διαδρομή και με παρουσία που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη Σορβόννη είχε μια ζωή ταυτισμένη με τη γνώση, τη μνήμη και την Ελλάδα και αποτέλεσε μια από τις πλέον εμβληματικές μορφές του σύγχρονου ελληνισμού. Στην παρούσα έκδοση, όμως, ο προβολέας στρέφεται όχι μόνο στη δημόσια διαδρομή της, αλλά και στο εσωτερικό της τοπίο.

Το βιβλίο βασίζεται σε σειρά εκτενών συζητήσεων και σε μια επιλεκτική, ουσιαστική απεικόνιση γεγονότων που καθόρισαν την πορεία της. Μέσα από αφηγήσεις που ρέουν με δημοσιογραφική ακρίβεια αλλά και λογοτεχνική ευαισθησία, ξεδιπλώνονται τα καθοριστικά πρόσωπα, οι σταθμοί, οι δυσκολίες και οι υπερβάσεις μιας ζωής που μοιάζει με κινηματογραφική ταινία.

Ξεχωριστή θέση στην έκδοση κατέχουν τα μοναδικά φωτογραφικά ντοκουμέντα από το προσωπικό αρχείο της. Στιγμές ιδιωτικές και δημόσιες, εικόνες που φωτίζουν εποχές, πρόσωπα και συναισθήματα.

Και ύστερα, τα «600 Μολύβια». Ένα σύμβολο που διατρέχει ολόκληρη τη διαδρομή της. «Μια μέρα φτάνει στο γραφείο της ένα ιδιόχειρο γράμμα: “Εσύ έγινες σπουδαία, κι εγώ, ένας σοβαρός αρχιτέκτονας”». Ήταν ο συμμαθητής της στο Δημοτικό που κρατούσε εκείνο το πολύχρωμο μολύβι που εκείνη ζήλευε. Δεν το απέκτησε ποτέ. Κι όμως, η απουσία του έγινε κίνητρο. Τόσο, που στο γραφείο της στη Σορβόννη και στο σπίτι της υπήρχαν κουτιά με περισσότερα από 600 μολύβια — 600 και πλέον στιγμιότυπα ζωής, μνήμης και επιμονής.

Στις σελίδες του βιβλίου, ανάμεσα στα κεφάλαια μιας συναρπαστικής πορείας, παρεμβάλλονται και δέκα ιδιόγραφα, ανέκδοτα ποιήματα της ίδιας — ποιήματα που αποτελούν ένα ακόμη προσωπικό της αποτύπωμα. Είναι η φωνή της : στοχαστική, διαυγής, βαθιά ανθρώπινη.

Η αφήγηση της Άννα Γριμάνη δεν επιχειρεί απλώς να καταγράψει γεγονότα. Ανασυνθέτει μια «θέα ζωής», όπου «τα παραθυρόφυλλα της κατοικίας στο Βύρωνα δεν γέρνουν ούτε για μια μέρα», και το αίσθημα των αναμνήσεων περιτυλίγει όσα έγιναν, όσα διαμόρφωσαν μια προσωπικότητα που κοίταζε πάντα μπροστά.

Μια έκδοση-ντοκουμέντο, μια βιογραφία αλλιώς.

«Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ – 600 μολύβια και 10 ποιήματα»

Την Κυριακή 1 Μαρτίου, με το ΤΟ ΒΗΜΑ