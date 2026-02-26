ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Μαρτίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: ο πρώτος τόμος του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, το βιβλίο «Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ – 600 μολύβια και 10 ποιήματα», και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Ιστορία των λέξεων, τόμος Α’ (Α-Γ)

Ένα έργο ζωής του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, και μία σπουδαία εκπαιδευτική παρακαταθήκη για κάθε ελληνική οικογένεια.

Πρόκειται για το πλέον ενημερωμένο, σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής, ένα έργο που φωτίζει ανάγλυφα την ιστορία των λέξεων και αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της γλώσσας μας. Με εγκυρότατες ετυμολογικές πληροφορίες, αντλημένες από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και τις πλέον αξιόπιστες πηγές, το λεξικό παρακολουθεί τη διαδρομή κάθε λέξης στον χρόνο, αναδεικνύοντας τη μεταβολή και τον εμπλουτισμό των σημασιών της μέσα από τα κείμενα.

Ιδιαίτερη θέση στο έργο κατέχουν τα σχόλια για τις σημαντικότερες ετυμολογικές οικογένειες, που ενώνουν ομόρριζες λέξεις από την Ελληνική αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ελληνικής ως γλωσσικής μήτρας και διαχρονικής πολιτισμικής δύναμης. Παράλληλα, ιστορικές παρατηρήσεις φωτίζουν την πρώτη εμφάνιση των λέξεων, τα πρόσωπα και τα περιστατικά που συνδέθηκαν με αυτές, καθώς και τους σπουδαιότερους σταθμούς της πορείας τους.

Το λεξικό δεν περιορίζεται στην ετυμολογική ανάλυση. Εξηγεί με σαφήνεια τη λειτουργία, τον σχηματισμό και την ορθογραφία των λέξεων μέσα από περιεκτικά και ουσιαστικά σχόλια, ενώ οι ένθετοι πίνακες για τα αντιδάνεια και τα δάνεια από άλλες γλώσσες προσφέρουν πολύτιμη εποπτεία της γλωσσικής αλληλεπίδρασης μέσα στους αιώνες.

Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ

600 μολύβια και 10 ποιήματα

Μια διαφορετική βιογραφική προσέγγιση της σπουδαίας Ελληνίδας ακαδημαϊκού, γραμμένη από τη δημοσιογράφο Άννα Γριμάνη.

Το βιβλίο βασίζεται σε σειρά εκτενών συζητήσεων και σε μια επιλεκτική, ουσιαστική απεικόνιση γεγονότων που καθόρισαν την πορεία της. Μέσα από αφηγήσεις που ρέουν με δημοσιογραφική ακρίβεια αλλά και λογοτεχνική ευαισθησία, ξεδιπλώνονται τα καθοριστικά πρόσωπα, οι σταθμοί, οι δυσκολίες και οι υπερβάσεις μιας ζωής που μοιάζει με κινηματογραφική ταινία.

Ξεχωριστή θέση στην έκδοση κατέχουν τα μοναδικά φωτογραφικά ντοκουμέντα από το προσωπικό αρχείο της. Στιγμές ιδιωτικές και δημόσιες, εικόνες που φωτίζουν εποχές, πρόσωπα και συναισθήματα.

Στις σελίδες του βιβλίου, ανάμεσα στα κεφάλαια μιας συναρπαστικής πορείας, παρεμβάλλονται και δέκα ιδιόγραφα, ανέκδοτα ποιήματα της ίδιας — ποιήματα που αποτελούν ένα ακόμη προσωπικό της αποτύπωμα. Είναι η φωνή της: στοχαστική, διαυγής, βαθιά ανθρώπινη.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό, ένα εντυπωσιακό θέμα με τίτλο «Ινδία. Το πέρασμα στο Μέλλον».

Η Ινδία, η χώρα με το ενάμιση δισεκατομμύριο κατοίκους αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς ενώ έχει εξελιχθεί και σε παγκόσμιο τεχνολογικό κολοσσό. Από τα αμύθητα πλούτη των μαχαραγιάδων, τα παλάτια που γίνονται υπερπολυτελή ξενοδοχεία και το Bollywood στον τεχνολογικό καλπασμό και τον περίφημο διάδρομο ΙΜΕC. Η Ινδία είναι η αναδυόμενη υπερδύναμη που επανασχεδιάζει τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς πολιτικές, οικονομικές και επιστημονικές εξελίξεις.