Ακυρώστε την τεχνητή νοημοσύνη ζητούν 3.000 και πλέον καλλιτέχνες από τους Christie’s

Η πρώτη δημοπρασία έργων που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη διχάζει την καλλιτεχνική κοινότητα.

Περισσότεροι από 3.000 δημιουργοί καλούν τον οίκο δημοπρασιών Christie’s να ακυρώσει την πρώτη στο είδος της δημοπρασία έργων τέχνης που δημιουργήθηκαν με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο οίκος Christie’s της Νέας Υόρκης είπε ότι η δημοπρασία με τίτλο Augmented Intelligence θα περιλαμβάνει έργα τέχνης AI που καλύπτουν χρονικό διάστημα πέντε δεκαετιών.

Αν και η πρόθεση του οίκου είναι να αναδείξει τη συμβολή της τεχνολογίας στις εικαστικές τέχνες πριν την ανάπτυξη των πρόσφατων εργαλείων AI, ξεκαθάρισε επίσης ότι αρκετά από τα πιο σύγχρονα έργα τέχνηες είναι δημιουργίες από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για σύνθεση εικόνας DALL-E, Midjourney και Stable Diffusion.

Η δήλωση έφερε αντιδράσεις και οργισμένη απάντηση σε ανοιχτή επιστολή από καλλιτέχνες προς τη διευθύντρια ψηφιακής τέχνης των Christie’s, Nicole Selesti.

«Πολλά από τα έργα τέχνης που σκοπεύετε να δημοπρατήσετε δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που είναι γνωστό ότι έχουν ‘εκπαιδευτεί΄ επάνω σε έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς άδεια», αναφέρει η επιστολή.

«Αυτά τα μοντέλα, και οι εταιρείες πίσω από αυτά, εκμεταλλεύονται ανθρώπους και καλλιτέχνες, χρησιμοποιώντας τη δουλειά τους χωρίς άδεια ή πληρωμή για να κατασκευάσουν εμπορικά προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης που τους ανταγωνίζονται. Η υποστήριξή σας σε αυτά τα μοντέλα και τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν, ανταμείβει και δίνει περαιτέρω κίνητρα στις μαζικές κλοπές έργων ανθρώπινων καλλιτεχνών από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης» συνέχισε.

«Ζητάμε να ακυρώσετε τη δημοπρασία, εάν έχετε κάποιο σεβασμό για τους ανθρώπους καλλιτέχνες» κατέληξε η επιστολή που υπογράφουν περισσότεροι από τρεις χιλιάδες δημιουργοί.

Απαντώντας στην επιστολή, εκπρόσωπος των Christie’s είπε στο TechCrunch:

«Τα έργα σε αυτή τη δημοπρασία χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν τη δουλειά τους και στις περισσότερες περιπτώσεις, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται με ελεγχόμενο τρόπο, με δεδομένα εκπαιδευμένα στα έργα των ίδιων των καλλιτεχνών».

Η επιστολή έχει υπογραφεί από την Karla Ortiz, μία από την ομάδα καλλιτεχνών που έχει κινηθεί νομικά για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων κατά της Stability AI — της εταιρείας πίσω από το Stable Diffusion — καθώς και των Midjourney, DeviantArt και Runway. Η Ortiz, καλλιτέχνης και εικονογράφος για τα Marvel Studios και άλλους πελάτες, απάντησε στο X ότι ο οίκος Christies «λέει ψέματα».

«Κοίταξα τη λίστα καλλιτεχνών και ενώ δεν χρησιμοποιούν όλοι τους ανήθικα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς το κάνει!» έγραψε η Ortiz.

«Παρακαλώ μη λέτε ψέματα στους πελάτες σας σχετικά με την αυθεντικότητα των έργων τεχνητής νοημοσύνης που ελπίζετε να πουλήσετε. Η Gen AI εκμεταλλεύεται τα έργα καλλιτεχνών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, καθώς τα έργα μας χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση ορισμένων από τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για δημιουργίες που δημοπρατείται».

Την επιστολή υπογράφει επίσης ο ακτιβιστής για ηθική τεχνητή νοημοσύνη Ed Newton-Rex και διευθύνων σύμβουλος της Fairly Trained.

Με ανάρτηση του στο X ο Newton-Rex σχολίασε ότι είναι «εντελώς ασυνήθιστο» το γεγονός ότι οι Christie’s συμπεριλαμβάνουν δημιουργίες των DALL-E, Midjourney και Stable Diffusion καθώς «όλα αυτά τα μοντέλα εκπαιδεύτηκαν σε τεράστιο όγκο από έργα καλλιτεχνών χωρίς την άδεια τους, ενώ δεν θίγει καθόλου τον προβληματισμό και τα τεράστια προβλήματα που η τεχνητή νοημοσύνη έχει φέρει στην καλλιτεχνική κοινότητα που διαμαρτύρεται έντονα εδώ και καιρό».

Ο Νewton-Rex είπε ότι η απάντηση του Christie’s στην επιστολή είναι μια «τεράστια παραπλάνηση».

