magazin
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία
Music 13 Νοεμβρίου 2025 | 12:20

AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία

Ένα κομμάτι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη ανέβηκε στο Νο. 1 του country chart του Billboard, ξεπερνώντας τα 3 εκατ. streams και πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις καλλιτεχνών και ακροατών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Spotlight

Ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη ανέτρεψε τα δεδομένα της μουσικής βιομηχανίας, κατακτώντας την κορυφή του country chart του Billboard και ανοίγοντας μια νέα –και έντονα συζητημένη– εποχή. Όπως μεταδίδει το ABC News, η ξαφνική επιτυχία του κομματιού έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε ακροατές και καλλιτέχνες, που βλέπουν την τεχνολογία ΑΙ να διεκδικεί ολοένα μεγαλύτερο χώρο στη μουσική δημιουργία.

YouTube thumbnail

«Walk My Walk»

Το AI-generated «Walk My Walk» από το πρότζεκτ Breaking Rust ανέβηκε στο Νο. 1 του Country Digital Song Sales και ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια streams στο Spotify μέσα σε λίγες εβδομάδες. Η γρήγορη άνοδός του το έκανε viral στο TikTok, όπου χρήστες σχολιάζουν είτε την αισθητική του είτε το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανθρώπινος δημιουργός πίσω από την επιτυχία.

Το Billboard επιβεβαιώνει ότι οι Breaking Rust είναι ένα από τα τουλάχιστον έξι AI acts που εμφανίστηκαν στα charts τους τελευταίους μήνες, δείχνοντας πως η τάση αυτή αποκτά διάρκεια.

Δικαιολογημένες οι ανησυχίες των καλλιτεχνών

«Αυτό μοιάζει με πείραμα για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη και τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της τέχνης», δήλωσε στο ABC News η συντάκτρια ψυχαγωγίας Κέλι Κάρτερ. Όπως επισημαίνει, όσο οι εταιρείες αντιλαμβάνονται τα οικονομικά οφέλη τέτοιων πρότζεκτ, οι ανησυχίες των καλλιτεχνών θα γίνονται ακόμη πιο δικαιολογημένες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ιστορικό λεύκωμα – Νίνα Σιμόν, Mπόουϊ, Μέρκιουρι και όλη η βασιλική οικογένεια της μουσικής στο φακό του Μπάρι Γουέντζελ
Melody Maker 11.11.25

Ιστορικό λεύκωμα – Νίνα Σιμόν, Mπόουϊ, Μέρκιουρι και όλη η βασιλική οικογένεια της μουσικής στο φακό του Μπάρι Γουέντζελ

Από το πάρτι του Sgt Pepper's των Beatles στο βεστιάριο του Top of the Pops της Νταϊάνα Ρος, ο Μπάρι Γουέντζελ ήταν εκεί και το λεύκωμα Should've Been There το επιβεβαιώνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ροκ εν ρολ ζωή της Τζάνις Μάρτιν – Η γυναικεία εκδοχή του Έλβις που χάθηκε στα στερεότυπα
Προκαταλήψεις 11.11.25

Η ροκ εν ρολ ζωή της Τζάνις Μάρτιν - Η γυναικεία εκδοχή του Έλβις που χάθηκε στα στερεότυπα

Το ροκ εν ρολ έσβησε τον συντηρητισμό της Αμερικής της δεκαετίας του 1950, αλλά ούτε τα θορυβώδη ριφφ του Σκότι Μουρ ή του Τσακ Μπέρι δεν κατάφεραν να καταργήσουν τους βαθιά ριζωμένους ρόλους των φύλων που μάστιζαν κάθε πτυχή της αμερικανικής κοινωνίας – αυτό ήταν έργο για προσωπικότητες όπως η Τζάνις Μάρτιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio
Music 07.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio

Μετά από μήνες έντασης και νομικών συγκρούσεων, η μουσική βιομηχανία κάνει στροφή: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απειλή, αλλά ως εργαλείο που λειτουργεί μέσα σε σαφή όρια, με στόχο να προστατεύσει και να ενισχύσει τον δημιουργό — όχι να τον αντικαταστήσει

Σύνταξη
Κορίνα Λεγάκη: «Χωρίς το λαϊκό τραγούδι, τις ηρωίδες και τους ήρωές του, η ελληνική μουσική θα ήταν φτωχότερη»
Συνέντευξη 05.11.25

Η Κορίνα Λεγάκη μας μιλά για τη μουσική παράσταση «Μαρίκα με είπανε – Μαρίκα με βγάλανε»

Η Κορίνα Λεγάκη πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Μαρίκα με είπανε - Μαρίκα με βγάλανε», με ιστορίες γυναικών του λαϊκού τραγουδιού, η οποία κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ορόσημο τρόμου: Η Xania Monet είναι η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπήκε στα τσαρτς – «Επέλαση τεχνητής νοημοσύνης»
Αλγόριθμοι εναντίον σάρκας 03.11.25

Ορόσημο τρόμου: Η Xania Monet είναι η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπήκε στα τσαρτς – «Επέλαση τεχνητής νοημοσύνης»

Σε μία ιστορική εξέλιξη στα ραδιοφωνικά τσαρτ των Ηνωμένων Πολιτειών η Xania Monet γίνεται η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπαίνει στα τσαρτς προκαλώντας ανησυχία σε όλους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί
Νέα απομνημονεύματα 03.11.25

«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί

Η ιστορία της Σμιθ ξεκινά με μια δύσκολη παιδική ηλικία, την οποία περιγράφει σαν να αφηγείται ένα παραμύθι του Ντίκενς. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της, η οικογένειά της μετακόμισε 11 φορές, μένοντας σε συγγενείς μετά από εξώσεις ή σε φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφειας που ήταν γεμάτες ποντίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles
Music 03.11.25

«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles

Το 1969, όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο τραγουδιστής Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν 27 ετών, καταθλιπτικός και βυθισμένος σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών διαμαχών. Δεν είχε πεθάνει, όπως φημολογούνταν, αλλά δυσκολευόταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop
Dark-ίλα 31.10.25

H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop

Μεταξύ μιας πολυμελούς ορχήστρας, κάποιων ζώων και μιας προφητικής Björk με τη μορφή πουλιού, το μουσικό βίντεο «Berghain» αποτυπώνει την πιο μυστικιστική και μεταμορφωτική καλλιτεχνική φάση της Rosalía μέχρι σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του
inTickets 31.10.25

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του

Η βραδιά της μουσικής, της μόδας και της λάμψης επιστρέφει. Το MadWalk 2025 by Three Cents θα «προσγειωθεί» στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do για ένα ακόμα φαντασμαγορικό fashion & music show.

Σύνταξη
Hellenic Music Ensemble: Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα «ταξιδέψουν» σε 21 πόλεις και 9 χώρες
Music 29.10.25

Hellenic Music Ensemble: Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα «ταξιδέψουν» σε 21 πόλεις και 9 χώρες

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση δύο κορυφαίων μορφών της ιστορίας της ελληνικής μουσικής, των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι, το Hellenic Music Ensemble ετοιμάζει μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία τιμώντας το μουσικό τους έργο.

Σύνταξη
Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ
Backstage stories 28.10.25

Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ

Από τη σκιά ενός εθισμένου στην κοκαΐνη Ντέιβιντ Μπόουι μέχρι την κατάκτηση της Τζόνι Μίτσελ, απολαυστικά ευανάγνωστες ιστορίες από τον μουσικό δημοσιογράφο και σκηνοθέτη του Almost Famous – Το Uncool του Κάμερον Κρόου βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές

«Το κακό παράγινε» σημείωσε, ο επικεφαλής της Μονάδας ΚΑΠ της DG Agri της Κομισιόν, Φίλιπ Μπας και ξεκαθάρισε στην κυβέρνηση ότι «υπάρχουν 54 συγκεκριμένες δράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για καθεμία από αυτές πρέπει να υπάρξει πλήρης υλοποίηση, σημείο προς σημείο. Δεν υπάρχει καμία διαφυγή...»

Σύνταξη
Ταυτοποιήθηκαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και διαρρήξεις
Ελλάδα 13.11.25

Ταυτοποιήθηκαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και διαρρήξεις

Η δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης χρονολογείται στο διάστημα από τον Μάιο του 2020 έως τον Αύγουστο του επόμενου έτους και εντοπίζεται στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών. Άνω των 500.000 ευρώ η λεία

Σύνταξη
Η ΕΕ ξανά αντιμέτωπη με το κώλυμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας – «Είναι ζήτημα επιβίωσης», τονίζει ο Ζελένσκι
Πιέσεις 13.11.25

Η ΕΕ ξανά αντιμέτωπη με το κώλυμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας – «Είναι ζήτημα επιβίωσης», τονίζει ο Ζελένσκι

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζητούν εκ νέου την αποδέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, την ίδια ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πιέζει για δράση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»

Ο Ματίας Αλμέιδα ρωτήθηκε για τις χειμερινές μεταγραφές της Σεβίλλης και με αρκετή δόση χιούμορ απάντησε πως... προέχει να είναι αυτός στον πάγκο της μέχρι τότε!

Σύνταξη
Κέντημα σε κοντέινερ
Opinion 13.11.25

Κέντημα σε κοντέινερ

Το τελευταίο που χρειάζονται τα παιδιά στα σχολεία είναι λαχανόκηπους και λαϊκές τέχνες, γιατί ακόμη, σε πολλές γωνιές της χώρας στερούνται αξιοπρεπών τάξεων, εκπαιδευτικών και παράλληλης στήριξης

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν…
Έρευνα 13.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν...

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς τα μικρά παιδιά αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο διαδίκτυο, ενώ οι γονείς καθυστερούν στις συζητήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακρίβεια: Ο παγκόσμιος δείκτης κόστους ζωής και η σύγκριση της Ελλάδας με τον υπόλοιπο κόσμο
Ακρίβεια 13.11.25

Ο παγκόσμιος χάρτης του κόστους ζωής και η δύσκολη ελληνική πραγματικότητα

Η μάχη με την ακρίβεια συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στην Ελλάδα, καθώς το αυξημένο κόστος ζωής δοκιμάζει την αντοχή των νοικοκυριών. Παρόλο που ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει η συσσωρευμένη αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά, σε συνδυασμό με το «άλμα» στο κόστος στέγασης, έχει οδηγήσει στην δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης του μέσου Έλληνα. Ο παγκόσμιος χάρτης του κόστους ζωής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δαμάσι: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών – Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος
Ελλάδα 13.11.25 Upd: 11:32

Τραγωδία: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών - Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο αρτοποιείο που διατηρούσε η ίδια.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία
Ελλάδα 13.11.25

ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους δημόσιους λειτουργούς

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο