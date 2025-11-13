AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία
Ένα κομμάτι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη ανέβηκε στο Νο. 1 του country chart του Billboard, ξεπερνώντας τα 3 εκατ. streams και πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις καλλιτεχνών και ακροατών
Ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη ανέτρεψε τα δεδομένα της μουσικής βιομηχανίας, κατακτώντας την κορυφή του country chart του Billboard και ανοίγοντας μια νέα –και έντονα συζητημένη– εποχή. Όπως μεταδίδει το ABC News, η ξαφνική επιτυχία του κομματιού έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε ακροατές και καλλιτέχνες, που βλέπουν την τεχνολογία ΑΙ να διεκδικεί ολοένα μεγαλύτερο χώρο στη μουσική δημιουργία.
«Walk My Walk»
Το AI-generated «Walk My Walk» από το πρότζεκτ Breaking Rust ανέβηκε στο Νο. 1 του Country Digital Song Sales και ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια streams στο Spotify μέσα σε λίγες εβδομάδες. Η γρήγορη άνοδός του το έκανε viral στο TikTok, όπου χρήστες σχολιάζουν είτε την αισθητική του είτε το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανθρώπινος δημιουργός πίσω από την επιτυχία.
Το Billboard επιβεβαιώνει ότι οι Breaking Rust είναι ένα από τα τουλάχιστον έξι AI acts που εμφανίστηκαν στα charts τους τελευταίους μήνες, δείχνοντας πως η τάση αυτή αποκτά διάρκεια.
Δικαιολογημένες οι ανησυχίες των καλλιτεχνών
«Αυτό μοιάζει με πείραμα για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη και τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της τέχνης», δήλωσε στο ABC News η συντάκτρια ψυχαγωγίας Κέλι Κάρτερ. Όπως επισημαίνει, όσο οι εταιρείες αντιλαμβάνονται τα οικονομικά οφέλη τέτοιων πρότζεκτ, οι ανησυχίες των καλλιτεχνών θα γίνονται ακόμη πιο δικαιολογημένες.
