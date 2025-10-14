view
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
InShorts 14 Οκτωβρίου 2025 | 17:00
Eνσωμάτωση

Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100

Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει ξανά ιστορία με όλα τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» να βρίσκονται στις 12 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό; Η λύση για όλα τα προβλήματα

Γιατί πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό; Η λύση για όλα τα προβλήματα

Spotlight

Η «βασίλισσα» της pop συνεχίζει να γράφει ιστορία στα charts και να επιβεβαιώνει ότι διανύει την πιο δημιουργική περίοδο της καριέρας της.

Η Τέιλορ Σουίφτ σημειώνει ακόμη ένα ανεπανάληπτο επίτευγμα: το νέο της άλμπουμ The Life of a Showgirl όχι μόνο ανέβηκε στο Νο.1 του Billboard 200, αλλά όλα τα τραγούδια του άλμπουμ κατέκτησαν τις δώδεκα πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία του συγκεκριμένου chart –που μετρά πάνω από επτά δεκαετίες– όπου όλα τα κομμάτια ενός άλμπουμ βρίσκονται αδιάλειπτα στις κορυφαίες θέσεις.

View this post on Instagram

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Η Τέιλορ Σουίφτ σπάει κάθε ρεκόρ

Η Σουίφτ είχε ήδη γράψει ιστορία ως η πρώτη καλλιτέχνιδα που είχε γεμίσει ολόκληρο το top 10 του Hot 100 με τραγούδια της, χάρη στα άλμπουμ Midnights και The Tortured Poets Department. Ωστόσο, ποτέ ξανά μέχρι σήμερα δεν είχε καταφέρει να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά και στο top 12 – χωρίς ούτε ένα τραγούδι άλλου καλλιτέχνη ανάμεσά τους.

Στην κορυφή του chart βρίσκεται το κομμάτι The Fate of Ophelia, το οποίο συγκέντρωσε 92,5 εκατομμύρια streams μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε μία εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας τη σαρωτική επιτυχία του δίσκου.

Τι ετοιμάζει

Παράλληλα, η Σουίφτ ανακοίνωσε δύο νέα πρότζεκτ σε συνεργασία με το Disney+: μια κινηματογραφική ταινία που θα αποτυπώνει την τελευταία συναυλία του The Eras Tour, καθώς και ένα ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων που θα καταγράφει τη θρυλική περιοδεία. Και οι δύο παραγωγές θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα streaming από τις 12 Δεκεμβρίου.

Η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς ένα μουσικό φαινόμενο, αλλά μια καλλιτεχνική δύναμη που διαμορφώνει ταυτόχρονα την ποπ κουλτούρα και την ιστορία της μουσικής βιομηχανίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό; Η λύση για όλα τα προβλήματα

Γιατί πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό; Η λύση για όλα τα προβλήματα

Wall Street
Wall Street: Ντίμον, Σόλομον και Φρέιζερ προειδοποιούν για «φούσκα»

Wall Street: Ντίμον, Σόλομον και Φρέιζερ προειδοποιούν για «φούσκα»

inWellness
inTown
Stream view
Βέλγιο: Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας – Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων
Γενική απεργία 14.10.25

Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας - Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων

Όλες οι πτήσεις αναχωρήσεων και σχεδόν οι μισές πτήσεις αφίξεων έχουν ακυρωθεί στο αεροδρόμιο Zaventem των Βρυξελλών, επηρεάζοντας συνολικά 48.000 επιβάτες

Σύνταξη
Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη
Futuro Vegetal 13.10.25

Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη

Η παρέμβαση των ακτιβιστριών πραγματοποίθηκε την 12η Οκτωβρίου - ημέρα που η Ισπανία γιορτάζει την απόβαση του Κολόμβου στην Αμερική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU
Ξεκαθάρισμα 13.10.25

Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU

Οι διοργανωτές του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision δεν θα συνεδριάσουν διαδικτυακά τον Νοέμβριο προκειμένου να ψηφίσουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά τις «εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή,

Σύνταξη
Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας
Ελλάδα 12.10.25

Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας

Η απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου 1944 σηματοδότησε την αρχή του τέλους της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα - Οι δυνάμεις των Ναζί αποχώρησαν από την πόλη έπειτα από 1.264 ημέρες κατοχής

Σύνταξη
Στα «γαλανόλευκα» το κέντρο της Κοπεγχάγης: «Κατάληψη» από τους Έλληνες φιλάθλους πριν το ματς με τη Δανία (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Στα «γαλανόλευκα» το κέντρο της Κοπεγχάγης: «Κατάληψη» από τους Έλληνες φιλάθλους πριν το ματς με τη Δανία (vids)

Η Ελλάδα θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων της στο ματς με τη Δανία (12/10, 21:45) και ήδη από το πρωί έχει ξεκινήσει το τραγούδι σε σημεία της πόλης.

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)

Ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα θέλοντας να εκφράσει με… επικίνδυνο τρόπο την χαρά του για το διπλό που πήρε η Αλβανία κόντρα στη Σερβία – Δείτε εικόνες

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
Αντίπαλος του Μαδούρο 10.10.25

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά σε μία πολιτικό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας - Η βράβευση έρχεται την ώρα που οι σχέσεις Καράκας - Ουάσιγκτον είναι «στο κόκκινο»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’
Μυστήριο 14.10.25

Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’

Το Βρετανικό Μουσείο επιθυμεί να κρατήσει στην κατοχή του, ένα μενταγιόν με την ονομασία «Η καρδιά των Τυδώρ», το οποίο ανακαλύφθηκε το 2019 από έναν ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018
Ελλάδα 14.10.25

Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018

Τον Μάρτιο του 2018, 16 πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι οι αρχές δεν έκαναν ό,τι έπρεπε για τη διάσωσή τους, ενώ η έρευνα ήταν ελλιπής.

Σύνταξη
Γάζα-Ισραήλ: Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στις δύο μεριές
Κόσμος 14.10.25

Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στο Ισραήλ και τις παλαιστινιακές οργανώσεις

Το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις προχώρησαν σε ανταλλαγές λειψάνων, όπως προβλέπει η συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα. Το Ισραήλ απειλεί με παρακράτηση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Σύνταξη
Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης επικοινώνησε με την UEFA για να διαμαρτυρηθεί για τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των ρέφερι στους αγώνες Σκωτία-Ελλάδα 3-1 και Σκωτία-Λευκορωσία 2-1

Βάιος Μπαλάφας
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»
Εργασιακό νομοσχέδιο 14.10.25

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»

Δριμεία κριτική στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση έως 13 ωρών εργασίας, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου
Πολιτική 14.10.25

Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου

Γραμμή άμυνας χτίζει ο Μάκης Βορίδης, που έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο μετά την κατάθεση Βάρρα. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση στέλνει ενημερωτικό σημείωμα στα emails των βουλευτών της ΝΔ, και σήματα προς το Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος
Απομνημονεύματα 14.10.25

«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος

Στα νέα του απομνημονεύματα, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, ο χορευτής, D.J. και πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, παρουσιάζει τη δική του οπτική για την τεταμένη τους σχέση, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του ότι η απόφαση για την απελευθέρωση της ποπ σταρ από την κηδεμονία της, μπορεί να ήταν λανθασμένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεσσηνία: Τι κρύβει ο 22χρονος που παραδόθηκε – Γιατί δεν πείθουν οι ισχυρισμοί του – Γιατί δεν παρέδωσε το κινητό του
Μεσσηνία 14.10.25

Τι κρύβει ο 22χρονος που παραδόθηκε για το έγκλημα στη Φοινικούντα - Γιατί δεν πείθει - Το τρίτο πρόσωπο και το χαμένο κινητό

Με δυσπιστία αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία τους ισχυρισμούς του 22χρονου που παραδόθηκε το πρωί στις Αρχές

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μλάντοστ
Πόλο 14.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μλάντοστ

LIVE: Ολυμπιακός – Μλάντοστ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μλάντοστ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη
Γυναικεία οπτική 14.10.25

Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη

«Η Maria Grazia Chiuri είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημιουργικά ταλέντα της μόδας σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος που επέλεξε να επιστρέψει στη Fendi», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της LVMH, Μπερνάρντ Αρνό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Sea-Watch: Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ ακτοφυλακή της Λιβύης αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και ΜΚΟ
Στοιχεία από το 2016 14.10.25

Sea-Watch: Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ ακτοφυλακή της Λιβύης αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και ΜΚΟ

Σε έκθεση της Sea-Watch καταγράφονται 60 βίαια περιστατικά από το 2016 από τις λιβυκές πολιτοφυλακές. Πάνω από 169.000 άνθρωποι επέστράφησαν βίαια στη Λιβύη όπου υπέστησαν κακοποίηση και βασανιστήρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε «υπηρεσιακή ετοιμότητα» για τις πληρωμές των επιδομάτων, και συνέδεσε τις καθυστερήσεις με τους ελέγχους της OLAF, την ώρα που υπάρχει κίνδυνος να χαθούν λεφτά.

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»
Μπάσκετ 14.10.25

Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ενώ αναφερόμενος στον Κέντρικ Ναν είπε οτι ο Αμερικανός νιώθει καλά και πως το πιθανότερο είναι να αγωνιστεί.

Σύνταξη
Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων
1969 14.10.25

Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων

Το ντοκιμαντέρ Cover-Up της Λόρα Πόιτρας για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο, Σέιμουρ Χερς, είναι μια συναρπαστική ωδή στον δημοσιογραφικό κλάδο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν
Ζητά δικαιοσύνη 14.10.25

Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υποστήριξε ότι «οι κύριοι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν». Σε αυτούς συμπεριέλαβε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Must Read
Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο