Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ

Δεν ανήκει στην κατηγορία των «παραδοσιακών» μουσικών σταρ της δεκαετίας του ’80, όπως η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον που τους άκουγε όλος ο πλανήτης. Έχει πολλούς haters και αρκετούς που βρίσκουν τις δουλειές από μέτριες έως αδιάφορες. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η Τέιλορ Σουίφτ δεν είναι το μεγαλύτερο όνομα της ποπ μουσικής σκηνής σήμερα.

Δισεκατομμυριούχος στα 35 της, με την περιουσία της να έχει ξεπεράσει τα 1.6 δισ. δολάρια (με το σπαθί της), η Eras Tour θεωρείται η πιο επιτυχημένη περιοδεία όλων των εποχών, τα άλμπουμ της γίνονται πλατινένια με χαρακτηριστή ευκολία, ενώ μετράει ήδη 14 βραβεία Grammy – και βλέπουμε. Ενώ από πίσω της έχει μια τεράστια «στρατιά» θαυμαστών, τα swifties, που την έχουν εικόνισμα πάνω από το κρεβάτι τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η κυκλοφορία του The Life of a Showgirl στις 3 Οκτωβρίου ήταν κάτι που περίμενε αρκετός κόσμος με κομμένη την ανάσα.

Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) δεν δίστασε να τοποθετηθεί στις ανάμεικτες κριτικές που προκάλεσε η κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, «The Life of a Showgirl». Τι νέο θα μπορούσε να μας παρουσιάσει η ποπ σταρ στο 12ο άλμπουμ της;

Ο δίσκος πούλησε 2.7 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα σε 24 ώρες, το φιλμ που τον προμόταρε με τίτλο Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl (και παρουσιάστηκε σε επιλεγμένες αίθουσες) άγγιξε τα 50 εκατ. δολάρια ξεπερνώντας στο box office μέχρι και κανονικές ταινίες. Ωστόσο οι κριτικές για το τελικό αποτέλεσμα του άλμπουμ ήταν ανάμεικτες.

Πολλοί αποθέωσαν το νέο χαρούμενο ύφος της, σε αρκετούς άρεσε αυτή η νέα της εποχή, άλλοι τα έβαλαν με τους στίχους και κάποιοι το χαρακτήρισαν ότι πιο βαρετό έχουν ακούσει – θεωρούν ότι η ευτυχία δεν της… κάνει καλό!

«Ο κανόνας του θεάματος λέει, πως εάν είναι η πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του άλμπουμ μου και λες το όνομά μου ή τον τίτλο του, με βοηθάς» είπε η Τέιλορ Σουίφτ σε συνέντευξή της στο «The Zane Lowe Show» του Apple Music.

«Όσον αφορά την τέχνη, σέβομαι πολύ τις προσωπικές απόψεις των ανθρώπων. Δεν είμαι η «αστυνομία της τέχνης». Είναι απόλυτα επιτρεπτό ο καθένας να νιώθει ό,τι θέλει» συμπλήρωσε και τόνισε: «Χαιρετίζω το χάος».

Μάλιστα θέλησε να πει και ένα μεγάλο «ευχαριστώ» τους θαυμαστές της που στήριξαν τη νέα της δουλειάς, καθώς «αμέσως κατάλαβαν την ψυχή και τα μηνύματα του άλμπουμ».

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Kylie Cooper