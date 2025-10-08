magazin
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ
Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ

Η σούπερ ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για την κυκλοφορία του The Life of a Showgirl, σχολιάζοντας με τον δικό της τρόπο τις αρκετές αρνητικές κριτικές που δέχθηκε.

Σύνταξη
Vita.gr
Δεν ανήκει στην κατηγορία των «παραδοσιακών» μουσικών σταρ της δεκαετίας του ’80, όπως η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον που τους άκουγε όλος ο πλανήτης. Έχει πολλούς haters και αρκετούς που βρίσκουν τις δουλειές από μέτριες έως αδιάφορες. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η Τέιλορ Σουίφτ δεν είναι το μεγαλύτερο όνομα της ποπ μουσικής σκηνής σήμερα.

Δισεκατομμυριούχος στα 35 της, με την περιουσία της να έχει ξεπεράσει τα 1.6 δισ. δολάρια (με το σπαθί της), η Eras Tour θεωρείται η πιο επιτυχημένη περιοδεία όλων των εποχών, τα άλμπουμ της γίνονται πλατινένια με χαρακτηριστή ευκολία, ενώ μετράει ήδη 14 βραβεία Grammy – και βλέπουμε. Ενώ από πίσω της έχει μια τεράστια «στρατιά» θαυμαστών, τα swifties, που την έχουν εικόνισμα πάνω από το κρεβάτι τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η κυκλοφορία του  The Life of a Showgirl στις 3 Οκτωβρίου ήταν κάτι που περίμενε αρκετός κόσμος με κομμένη την ανάσα.

Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) δεν δίστασε να τοποθετηθεί στις ανάμεικτες κριτικές που προκάλεσε η κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, «The Life of a Showgirl». Τι νέο θα μπορούσε να μας παρουσιάσει η ποπ σταρ στο 12ο άλμπουμ της;

Ο δίσκος πούλησε 2.7 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα σε 24 ώρες, το φιλμ που τον προμόταρε με τίτλο Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl (και παρουσιάστηκε σε επιλεγμένες αίθουσες) άγγιξε τα 50 εκατ. δολάρια ξεπερνώντας στο box office μέχρι και κανονικές ταινίες. Ωστόσο οι κριτικές για το τελικό αποτέλεσμα του άλμπουμ ήταν ανάμεικτες.

Πολλοί αποθέωσαν το νέο χαρούμενο ύφος της, σε αρκετούς άρεσε αυτή η νέα της εποχή, άλλοι τα έβαλαν με τους στίχους και κάποιοι το χαρακτήρισαν ότι πιο βαρετό έχουν ακούσει – θεωρούν ότι η ευτυχία δεν της… κάνει καλό!

«Ο κανόνας του θεάματος λέει, πως εάν είναι η πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του άλμπουμ μου και λες το όνομά μου ή τον τίτλο του, με βοηθάς» είπε η Τέιλορ Σουίφτ σε συνέντευξή της στο «The Zane Lowe Show» του Apple Music.

«Όσον αφορά την τέχνη, σέβομαι πολύ τις προσωπικές απόψεις των ανθρώπων. Δεν είμαι η «αστυνομία της τέχνης». Είναι απόλυτα επιτρεπτό ο καθένας να νιώθει ό,τι θέλει» συμπλήρωσε και τόνισε: «Χαιρετίζω το χάος».

Μάλιστα θέλησε να πει και ένα μεγάλο «ευχαριστώ» τους θαυμαστές της που στήριξαν τη νέα της δουλειάς, καθώς «αμέσως κατάλαβαν την ψυχή και τα μηνύματα του άλμπουμ».

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Kylie Cooper

Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετική υποδοχή στην αναβάθμιση με τραπεζική ώθηση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκροές 112 εκατ. δολαρίων βλέπει μετά την αναβάθμιση η JP Morgan

Οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε» – Πώς η Γερουσία των ΗΠΑ κήρυξε πόλεμο στους μεγαλύτερους ροκ σταρ των 80s
Πουριτανισμός 05.10.25
Πουριτανισμός 05.10.25

Οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε» - Πώς η Γερουσία των ΗΠΑ κήρυξε πόλεμο στους μεγαλύτερους ροκ σταρ των 80s

Πριν από σαράντα χρόνια, ο Prince, η Madonna και οι Judas Priest ήταν μεταξύ των αστέρων που ονομάστηκαν «Filthy Fifteen» (οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε») σε μια εκστρατεία επιφανών γονέων κατά της «απαράδεκτης» μουσικής.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του '68 στη Γαλλία
Βeauté dans la rue 05.10.25
Βeauté dans la rue 05.10.25

Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία

Μέσα στους καπνούς του Μάη ’68 στη Γαλλία, γεννήθηκε μια σκηνή που δεν ψυχαγωγούσε αλλά ξεσήκωνε: τζαζ, ψυχεδέλεια και πολιτική ένταση μεταμορφώθηκαν σε ήχο-επανάσταση με τους Magma, Gong και Red Noise

Σύνταξη
«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 
Τέλος (για λίγο) 05.10.25 
Τέλος (για λίγο) 05.10.25

«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 

Η γύμνια ενός βρέφους στην τέχνη δεν συνιστά παιδική πορνογραφία, αποφάνθηκε το δικαστήριο των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν εναντίον των Nirvana

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής
2015-2025 04.10.25
2015-2025 04.10.25

Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής

Η επερχόμενη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Τουρκία ματαιώθηκε, αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον κατηγόρησαν για σιωνισμό λόγω της στήριξης που έχει δείξει στο κράτος του Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»
Φόβος Παντού 02.10.25
Φόβος Παντού 02.10.25

MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl 2026 προκαλεί οργή στους τραμπικούς. Ο πρώην επικεφαλής της καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, Κόρι Λεβαντόφσκι, απειλεί ότι πράκτορες της ICE θα βρίσκονται στην εκδήλωση

Σύνταξη
Judas Priest και Όζι Όσμπορν στη μάχη για το Πάρκινσον: Η τελευταία ηχογράφηση πριν το τέλος
War Pigs 01.10.25
War Pigs 01.10.25

Judas Priest και Όζι Όσμπορν στη μάχη για το Πάρκινσον: Η τελευταία ηχογράφηση πριν το τέλος

Μια συνεργασία που αποτελεί ύμνο στη φιλία και την ανθεκτικότητα, η διασκευή του κλασικού War Pigs των Black Sabbath από τους Judas Priest με τη συμμετοχή του Όζι Όσμπορν έχει απόλυτα καλό σκοπό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»
Πρωταγωνιστικός ρόλος 30.09.25
Πρωταγωνιστικός ρόλος 30.09.25

Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»

«Αυτό που έχει κάνει ο Bad Bunny για το Πουέρτο Ρίκο είναι πραγματικά συναρπαστικό. Είναι τιμή μας να τον έχουμε στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου», δήλωσε ο Jay-Z.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασίλης Σκουλάς: «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς, είναι ο δρόμος που ακολούθησα»
Music 30.09.25
Music 30.09.25

Ο Βασίλης Σκουλάς μας μιλά για τη βιογραφία του «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς»

Ο Βασίλης Σκουλάς άρχισε να μαθαίνει λύρα σε ηλικία 7 χρόνων ενώ στα 16 του χρόνια, κατάφερε να καθιερωθεί, ανάμεσα στους πρώτους λυράρηδες και τραγουδιστές της Κρήτης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
Μεμοραμπίλι 29.09.25
Μεμοραμπίλι 29.09.25

Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά

Αυτή είναι μια ροκ εν ρολ ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ - κι έχει να κάνει με το δερμάτινο μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν σαν σύμβολο της άγριας, ζεστής και ατίθασης πλευράς του ροκ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κατέπεσε η κατηγορία περί τρομοκρατίας για τον Mo Chara – «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» δήλωσε ο Ιρλανδός ράπερ
«Καταπίεση, πείνα» 26.09.25
«Καταπίεση, πείνα» 26.09.25

Κατέπεσε η κατηγορία περί τρομοκρατίας για τον Mo Chara – «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» δήλωσε ο Ιρλανδός ράπερ

«Αυτή η υπόθεση δεν είχε να κάνει με εμένα. Έχει να κάνει με τη Γάζα. Με το τι συμβαίνει αν τολμήσεις να μιλήσεις» δήλωσε ο Mo Chara των Kneecap μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»
Αναδρομή 26.09.25
Αναδρομή 26.09.25

Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»

Εν όψει του Αγοραφοβικού Φεστιβάλ, το in φιλοξενεί μια διαφορετική συζήτηση με τον γνωστό τραγουδοποιό για τον πειραματισμό, τη δημιουργική διαδικασία του και τον ρόλο των τραγουδιών στη ζωή μας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αντίο στο «Σαντιάγο»; Η συζήτηση που διχάζει τη Ρεάλ
Θέμα μάρκετινγκ 08.10.25
Θέμα μάρκετινγκ 08.10.25

Αντίο στο «Σαντιάγο»; Η συζήτηση που διχάζει τη Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιλέγει να διατηρήσει μόνο το «Bernabéu» σε όλες τις επικοινωνίες και στην πρόσοψη του σταδίου, προκαλώντας αντιδράσεις για την απάλειψη του ονόματος του εμβληματικού προέδρου.

Γιώργος Μαζιάς
Ρωσία: Το μομέντουμ για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει χαθεί – Κατηγορίες προς Ευρωπαίους και ΗΠΑ
«Βάλτος» 08.10.25
«Βάλτος» 08.10.25

Ρωσία: Το μομέντουμ για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει χαθεί - Κατηγορίες προς Ευρωπαίους και ΗΠΑ

Ο Σεργκέι Ριάμπκοφ, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, μίλησε για το «βάλτωμα» των συζητήσεων για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου – Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ. δολαρίων
Ποδόσφαιρο 08.10.25
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου - Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής με περιουσία που ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς την απέκτησε, ο άνθρωπος που τη διαχειρίζεται και η σύγκριση με τον Μέσι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πάει ο Σαμαράς
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25 Upd: 19:05
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25 Upd: 19:05

Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πάει ο Σαμαράς

Όλη η κυβέρνηση συγκεντρώθηκε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την παρουσίαση του βιβλίου του. Ο φόβος των Καραμανλικών φαίνεται να λειτούργησε ως κίνητρο και ο χώρος είναι ασφυκτικά γεμάτος. Λακωνική αλλά μεστή νοήματος η εξήγηση που δίνουν πηγές από το περιβάλλον Σαμαρά για την απουσία του.

Σύνταξη
Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»
Ελλάδα 08.10.25
Ελλάδα 08.10.25

Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»

Μια γυναίκα από το Νεπάλ φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο - Έπειθαν τα θύματά τους με παραπλανητικά βίντεο στο TikTok που παρουσίαζαν ειδυλλιακές συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»
Διεθνής Οικονομία 08.10.25
Διεθνής Οικονομία 08.10.25

Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, λέει ότι η παγκόσμια οικονομία είναι «καλύτερα απ’ ό,τι φοβόμασταν, αλλά χειρότερα απ’ ό,τι χρειαζόμαστε»

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Λανουά vs Λανουά: Εβγαλε στη σέντρα τον Πολυχρόνη και για τα τρία ματς που σφύριξε, όμως τον έκανε διεθνή!
Ποδόσφαιρο 08.10.25
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Λανουά vs Λανουά: Εβγαλε στη σέντρα τον Πολυχρόνη και για τα τρία ματς που σφύριξε, όμως τον έκανε διεθνή!

Διαβάστε τι είπε ο Λανουά στην τηλεκριτική του για την απόδοση του Πολυχρόνη (Πιερίας) στους αγώνες που τον όρισε, παρόλα αυτά ο Γάλλος δεν έλαβε υπόψη τα λόγια του

Βάιος Μπαλάφας
ΑΕΛ Novibet: Χειρουργήθηκε ο Νώντας Παντελάκης
Ποδόσφαιρο 08.10.25
Ποδόσφαιρο 08.10.25

ΑΕΛ Novibet: Χειρουργήθηκε ο Νώντας Παντελάκης

Ο αρχηγός της ΑΕΛ Novibet, Νώντας Παντελάκης, χειρουργήθηκε επιτυχώς και πλέον ξεκινάει την αποκατάσταση,με στόχο την επιστροφή στη δράση σε περίπου δύο μήνες.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία
Επίσημη επίσκεψη 08.10.25
Επίσημη επίσκεψη 08.10.25

Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία

Η Ελλάδα και η Εσθονία, παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο Ταλίν.

Σύνταξη
«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου
Culture Live 08.10.25
Culture Live 08.10.25

«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου

Το έργο προερχόταν από τον τάφο του Χεντίκα, βεζίρη στα τέλη της βασιλείας του Τέτι, πρώτου φαραώ της 6ης Δυναστείας και βρισκόταν στη διάσημη νεκρόπολη της Σακκάρα, όπως ανακοίνωσαν οι αιγυπτιακές αρχές αρχαιοτήτων

Σύνταξη
Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων – Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ
Νέες επιθέσεις 08.10.25
Νέες επιθέσεις 08.10.25

Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων - Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ

Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα ενώ οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων και κρατούμενων είναι σε εξέλιξη στην Αίγυπτο

Σύνταξη
Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας
Αντιδράσεις 08.10.25
Αντιδράσεις 08.10.25

Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας

Αντίθετο σε προωθούμενο σχεδιασμό τάσσεται το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας που αφορά την δημιουργία ποδηλατόδρομου σε κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».

Σύνταξη
Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή
Financial Times 08.10.25
Financial Times 08.10.25

Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να εξαιρεθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή κανονισμών για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική αλλαγή . Ανησυχία ότι δεν θα εφαρμοστεί η εμπορική συμφωνία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»
1805 08.10.25
1805 08.10.25

Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»

Η σεξουαλικότητα του ναύαρχου Νέλσον γεννάει και πάλι παραφιλολογία, εξαιτίας της απόφασης της Walker Art Gallery να συμπεριλάβει έργα του σε μια συλλογή με θέμα «Queer σχέσεις».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Πυρά Τζαβάρα κατά κυβέρνησης – «Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»
Σκληρές δηλώσεις 08.10.25
Σκληρές δηλώσεις 08.10.25

«Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»: Πυρά Τζαβάρα κατά της κυβέρνησης για τα Τέμπη

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας κατηγορεί ξεκάθαρα την κυβέρνηση για τα Τέμπη - Τι δήλωσε για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή
Ελλάδα 08.10.25
Ελλάδα 08.10.25

Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή

Μη ασφαλής δρόμος εδώ και 4 δεκαετίες- Θρυμματίζουν τον βράχο για να τον απομακρύνουν - Συχνά τα φαινόμενα κατολισθήσεων- Τι λένε στο in ο Ευθύμης Λέκκας και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Λούλα Αναγνωστάκη: Μια άλλη πραγματικότητα
Πώς γράφω θέατρο 08.10.25

Λούλα Αναγνωστάκη: Η αντίφαση

Αναζητώντας την επικοινωνία, τα πρόσωπά μου μοιάζουν ταυτόχρονα να την υπονομεύουν, δεν την πιστεύουν, την αποποιούνται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της
Ποζάρω άρα υπάρχω 08.10.25
Ποζάρω άρα υπάρχω 08.10.25

Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της

Το πρώην μοντέλο, Χέιλι Μπίμπερ, συνδύασε ινσταγκραμικές πόζες και μάρκετινγκ σε μια φωτογράφιση για την Rhode Beauty, την εταιρία καλλυντικών που της ανήκει και την έχει εκτοξεύσει στις τάξεις των δισεκατομμυριούχων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
