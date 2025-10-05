Η νέα ταινία της Τέιλορ Σουίφτ ξεπερνά με ευκολία το «The Smashing Machine» με τον Ντουέιν Τζόνσον στο box office

Το «Official Release Party of a Showgirl» της Τέιλορ Σουίφτ κυριάρχησε στο box office των ΗΠΑ, ξεπερνώντας με περίσσεια ευκολία την βιογραφική δραματική ταινία «The Smashing Machine» με πρωταγωνιστή τον Ντουέιν Τζόνσον, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση.

Το τριήμερο event, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την κυκλοφορία του 12ου στούντιο άλμπουμ της, The Life of a Showgirl, απέφερε 33 εκατομμύρια δολάρια από την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Στην αντίπερα όχθη του ποταμού, το «The Smashing Machine» σε σκηνοθεσία Μπένι Σαφντί απέφερε μόλις 6 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας την χειρότερη επίδοση στην καριέρα του Τζόνσον, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί στην ταινία με την Έμιλι Μπλάντ.

Συμπεριλαμβανομένων των 13 εκατομμυρίων δολαρίων από τις διεθνείς πωλήσεις, το «The Official Release Party of a Showgirl» απέφερε συνολικά 46 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της AMC Theatres, η ταινία «The Official Release Party of a Showgirl» προβλήθηκε σε 540 σινεμά της AMC Theatres, ενώ ήταν διαθέσιμη και σε σινεμά εκτός της AMC στη Βόρεια Αμερική.

Το «Official Release Party of a Showgirl» ξεκινά με μια σύντομη εισαγωγή και ευχαριστίες από την Τέιλορ Σουίφτ, και στη συνέχεια προχωρά κατευθείαν στο μουσικό βίντεο για το «The Life of Ophelia», ακολουθούμενο από πλάνα από τα παρασκήνια της δημιουργίας του βίντεο που σκηνοθέτησε η τραγουδίστρια.

Το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας αποτελείται από βίντεο με τους στίχους των άλλων 11 κομματιών από το άλμπουμ «Life of a Showgirl», τα οποία προηγούνται από δύο ή τρία λεπτά σχολιασμού της Τέιλορ Σουίφτ σχετικά με την έμπνευση για τη σύνθεση κάθε τραγουδιού.

Αυθεντικοί χαρακτήρες

Στην ταινία «The Smashing Machine», βλέπουμε έναν αγνώριστο Τζόνσον στο ρόλο του θρύλου του UFC Μαρκ Κερ, με την Μπλαντ να υποδύεται την πρώην σύζυγό του, Ντον Στέιπλς.

Η επίσημη σύνοψη της βιογραφικής ταινίας της A24 την περιγράφει απλά ως «την ιστορία του θρυλικού μαχητή μικτών πολεμικών τεχνών και UFC Μαρκ Κερ».

Το «The Smashing Machine» σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεργασία των Τζόνσον και Μπλαντ μετά την ταινία «Περιπέτεια στη Ζούγκλα» του 2021, ενώ το επόμενο διάστημα θα τους δούμε μαζί με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο σε ένα αστυνομικό θρίλερ του Μάρτιν Σκορσέζε.

Νωρίτερα φέτος, ο Ντουέιν Τζόνσον δήλωσε στο Variety ότι ο λόγος που επιθυμούσε να συνεργαστεί με τον Σάφντι για την επικείμενη ταινία είναι ότι «ο Μπένι διευρύνει τα [κινηματογραφικά] όρια όταν πρόκειται για ιστορίες που είναι ωμές και αληθινές, για χαρακτήρες που είναι αυθεντικοί και μερικές φορές δυσάρεστοι και καθηλωτικοί. Είμαι σε ένα σημείο της καριέρας μου όπου θέλω να πιέσω τον εαυτό μου με τρόπους που δεν το έχω κάνει στο παρελθόν. Βρίσκομαι σε ένα σημείο της καριέρας μου όπου θέλω να κάνω ταινίες που έχουν σημασία, που εξερευνούν την ανθρωπότητα και εξερευνούν [και] τον πόνο».

Παρόλο που η νέα ταινία «The Smashing Machine» επικεντρώνεται στην επαγγελματική σταδιοδρομία του Κερ – σε αντίθεση με το ομώνυμο ντοκιμαντέρ του 2002 το οποίο στάθηκε περισσότερο στην κατάχρηση ουσιών από τον αθλητή και τις ταραχώδεις σχέσεις του με τη φίλη του και τους προπονητές του-, διερευνά επίσης τον θυελλώδη δεσμό του με την Ντον Στέιπλς.

Η ταινία «The Smashing Machine» έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον περασμένο μήνα και έλαβε ένα 15λεπτο χειροκρότημα.

*Με πληροφορίες από: People | Variety