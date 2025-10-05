magazin
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Η νέα ταινία της Τέιλορ Σουίφτ ξεπερνά με ευκολία το «The Smashing Machine» με τον Ντουέιν Τζόνσον στο box office
Culture Live 05 Οκτωβρίου 2025 | 23:25

Η νέα ταινία της Τέιλορ Σουίφτ ξεπερνά με ευκολία το «The Smashing Machine» με τον Ντουέιν Τζόνσον στο box office

Το «The Official Release Party of a Showgirl» της Τέιλορ Σουίφτ απέφερε συνολικά 46 εκατομμύρια δολάρια στο box office - μέσα σε τρεις ημέρες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Official Release Party of a Showgirl» της Τέιλορ Σουίφτ κυριάρχησε στο box office των ΗΠΑ, ξεπερνώντας με περίσσεια ευκολία την βιογραφική δραματική ταινία «The Smashing Machine» με πρωταγωνιστή τον Ντουέιν Τζόνσον, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση.

Το τριήμερο event, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την κυκλοφορία του 12ου στούντιο άλμπουμ της, The Life of a Showgirl, απέφερε 33 εκατομμύρια δολάρια από την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Στην αντίπερα όχθη του ποταμού, το «The Smashing Machine» σε σκηνοθεσία Μπένι Σαφντί απέφερε μόλις 6 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας την χειρότερη επίδοση στην καριέρα του Τζόνσον, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί στην ταινία με την Έμιλι Μπλάντ.

Συμπεριλαμβανομένων των 13 εκατομμυρίων δολαρίων από τις διεθνείς πωλήσεις, το «The Official Release Party of a Showgirl» απέφερε συνολικά 46 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της AMC Theatres, η ταινία «The Official Release Party of a Showgirl» προβλήθηκε σε 540 σινεμά της AMC Theatres, ενώ ήταν διαθέσιμη και σε σινεμά εκτός της AMC στη Βόρεια Αμερική.

Το «Official Release Party of a Showgirl» ξεκινά με μια σύντομη εισαγωγή και ευχαριστίες από την Τέιλορ Σουίφτ, και στη συνέχεια προχωρά κατευθείαν στο μουσικό βίντεο για το «The Life of Ophelia», ακολουθούμενο από πλάνα από τα παρασκήνια της δημιουργίας του βίντεο που σκηνοθέτησε η τραγουδίστρια.

Το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας αποτελείται από βίντεο με τους στίχους των άλλων 11 κομματιών από το άλμπουμ «Life of a Showgirl», τα οποία προηγούνται από δύο ή τρία λεπτά σχολιασμού της Τέιλορ Σουίφτ σχετικά με την έμπνευση για τη σύνθεση κάθε τραγουδιού.

Αυθεντικοί χαρακτήρες

Στην ταινία «The Smashing Machine», βλέπουμε έναν αγνώριστο Τζόνσον στο ρόλο του θρύλου του UFC Μαρκ Κερ, με την Μπλαντ να υποδύεται την πρώην σύζυγό του, Ντον Στέιπλς.

Η επίσημη σύνοψη της βιογραφικής ταινίας της A24 την περιγράφει απλά ως «την ιστορία του θρυλικού μαχητή μικτών πολεμικών τεχνών και UFC Μαρκ Κερ».

Το «The Smashing Machine» σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεργασία των Τζόνσον και Μπλαντ μετά την ταινία «Περιπέτεια στη Ζούγκλα» του 2021, ενώ το επόμενο διάστημα θα τους δούμε μαζί με  τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο σε ένα αστυνομικό θρίλερ του Μάρτιν Σκορσέζε.

Νωρίτερα φέτος, ο Ντουέιν Τζόνσον δήλωσε στο Variety ότι ο λόγος που επιθυμούσε να συνεργαστεί με τον Σάφντι για την επικείμενη ταινία είναι ότι «ο Μπένι διευρύνει τα [κινηματογραφικά] όρια όταν πρόκειται για ιστορίες που είναι ωμές και αληθινές, για χαρακτήρες που είναι αυθεντικοί και μερικές φορές δυσάρεστοι και καθηλωτικοί. Είμαι σε ένα σημείο της καριέρας μου όπου θέλω να πιέσω τον εαυτό μου με τρόπους που δεν το έχω κάνει στο παρελθόν. Βρίσκομαι σε ένα σημείο της καριέρας μου όπου θέλω να κάνω ταινίες που έχουν σημασία, που εξερευνούν την ανθρωπότητα και εξερευνούν [και] τον πόνο».

Παρόλο που η νέα ταινία «The Smashing Machine» επικεντρώνεται στην επαγγελματική σταδιοδρομία του Κερ – σε αντίθεση με το ομώνυμο ντοκιμαντέρ του 2002 το οποίο στάθηκε περισσότερο στην κατάχρηση ουσιών από τον αθλητή και τις ταραχώδεις σχέσεις του με τη φίλη του και τους προπονητές του-, διερευνά επίσης τον θυελλώδη δεσμό του με την Ντον Στέιπλς.

Η ταινία «The Smashing Machine» έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον περασμένο μήνα και έλαβε ένα 15λεπτο χειροκρότημα.

*Με πληροφορίες από: People | Variety

O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής
Κινούμενα σχέδια 05.10.25

O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής

Ο σκηνοθέτης του animation «Olivia & the Clouds», Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ, μιλάει για το φαινόμενο Rashomon που οδήγησε στη δημιουργία της ταινίας του, η οποία συμμετείχε στο φεστιβάλ του Ανεσί και πρόσφατα στο Animasyros.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία
«Ειλικρινής» 05.10.25

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία

«Ένα ευχαριστώ στον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την κατάθεση ψυχής» δήλωσε ο Μπρους Σπρίνγκστιν για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στην βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»
Βίντεο 05.10.25

Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

«Κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται στο Super Bowl αν δεν είναι νομοταγής πολίτης», είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ σχολιάζοντας την παρουσία της ICE στο Super Bowl 2026

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών
Shutdown 05.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μαζικές απολύσεις εν μέσω κυβερνητικού shutdown. Όλοι, εκτός από τέσσερα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενημερώθηκαν μέσω email ότι οι θέσεις τους είχαν τερματιστεί

Σύνταξη
Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια
Gonzo δημοσιογραφία 05.10.25

Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια

Η σύζυγος του δημοσιογράφου και συγγραφέα, Χάντερ Τόμσον, ζήτησε «επανεξέταση» από το γραφείο ερευνών του Κολοράντο, αφού ο θάνατός του κρίθηκε αυτοκτονία το 2005.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»
«Παρωδία» 04.10.25

Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κρις Σάραντον παραδέχτηκε ότι την σημερινή εποχή δεν θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«One Battle After Another» – H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε
Ενισχυμένος καθρέφτης 04.10.25

«One Battle After Another» - H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε

Η τρελή ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα Vineland του 1990 του Τόμας Πίντσον, θα μπορούσε να κυριαρχήσει στον πολιτιστικό διάλογο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Culture Live 04.10.25

Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Με τον πιο ωραίο τρόπο έριξε αυλαία η φετινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας το ντοκιμαντέρ «70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Μέσα από τα Μάτια τους», αλλά και τον επετειακό τόμο «Εβδομήντα Πράξεις».

Σύνταξη
Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση
Δύο χρόνια 04.10.25

Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση

Ανάμεσα στους αλληλέγγυους που σαλπάρουν για τη Γάζα σε μια νηοπομπή γνωστή ως Thousand Madleens, βρίσκεται και ο φωτογράφος Shahidul Alam, ο οποίος μίλησε στην The Art Newspaper για την αποστολή τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου
Προφήτης 04.10.25

Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου

«Πρόκειται για μια σάτιρα της νεωτερικότητας. Τα τέρατά της είναι τα αυτοκίνητα» γράφει ο John Garth στους Times. Στο σατιρικό έργο The Bovadium Fragments, που εκδόθηκε μετά το θάνατό του, ο δημιουργός του Χόμπιτ, Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, καταγγέλλει τα τετράτροχα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο
Βondage & Κωμωδία 03.10.25

«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο

Μακριά από τον πλούτο και τη φαντασμαγορία της WWE, stand-up κωμικοί, καλλιτέχνες performance και drag queens υιοθετούν το άθλημα και το οδηγούν σε απρόσμενα, νέα δημιουργικά μονοπάτια

Σύνταξη
Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix
Streaming 03.10.25

Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix

Το 1957, ο Εντ Γκέιν γέννησε τα κινηματογραφικά τέρατα. Σήμερα, η ιστορία του Χασάπη του Πλέινφιλντ επιστρέφει στο Netflix, με τον Τσάρλι Χάναμ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, πυροδοτώντας ένα νέο πόλεμο. Πόσο ηθικό είναι να πουλάς τον πόνο ως «σέξι» ψυχαγωγία;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Τσουκαλά για τον Γιώργο Κασιμάτη – «Ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος»
Συλλυπητήρια μήνυμα 05.10.25

Τα μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Τσουκαλά για τον Γιώργο Κασιμάτη – «Ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος»

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αποχαιρέτησαν τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών

Σύνταξη
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής και τις νίκες των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού - Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Καιρός: Η «Barbara» από τη Γένοβα φέρνει καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας
Live χάρτης 05.10.25

Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία «Barbara» - Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες 48 ώρες. Έρχονται βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σύνταξη
Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals
English edition 05.10.25

Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals

Tourism authorities highlight that the framework sets out clear rules, establishing quality and safety criteria that reflect the rapid expansion of this segment of the hospitality industry.

Σύνταξη
Κίνα: SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα – Οι απώλειες για την ελληνική οικονομία
Το επόμενο βήμα 05.10.25

SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα από την Κίνα - Οι απώλειες για την ελληνική οικονομία

Ειδικό τέλος στα φθηνά δέματα από την Κίνα ζητούν εκπρόσωποι του ελληνικού και του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου πριν να είναι αργά. Πλατφόρμες τύπου Shein, Temu και AliExpress στο στόχαστρο της Κομισιόν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τσέριν σκοράρει κόντρα στον Ατρόμητο και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αφιερώνουν το γκολ στον Μπάλντοκ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ο Τσέριν σκοράρει και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αφιερώνουν το γκολ στον Μπάλντοκ (vid)

Σπουδαία στιγμή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στην Λεωφόρο, καθώς οι «πράσινοι» αφιέρωσαν το γκολ που πέτυχε ο Τσέριν στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων
ΗΠΑ 05.10.25

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων

Ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής παγώσει 28 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις, όλες περιοχές με σημαντική δημοκρατική πλειοψηφία

Σύνταξη
Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν
Κόσμος 05.10.25

Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν

Εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και κατά πάσα πιθανότητα το Κατάρ αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»
Η χρυσή τομή 05.10.25

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου και αναφέρθηκε στον έγγαμο βίο της με τον Φώτη Μπερνάντο.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «Δικέφαλο» (vids)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «Δικέφαλο» (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα και προηγήθηκε στην Τούμπα, όμως ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύθηκε τα «ερυθρόλευκα» λάθη στην άμυνα και έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη (2-1) στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση
Αήθης επίθεση 05.10.25

Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση

Η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη χαρακτήρισε την Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι ως «απαράδεκτη», ενώ διερωτήθηκε «γιατί δεν πάει στη χώρα της να αλλάξει το άρθρο 86».

Σύνταξη
Φαραντούρης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών
Η σύγκριση με τη Δανία 05.10.25

Φαραντούρης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών

Σε δηλώσεις του από τη Δανία, o ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης, αναφέρθηκε στους χιλιάδες αγρότες που παραμένουν απλήρωτοι λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
