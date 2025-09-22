magazin
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ
The Good Life 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:00

Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ

Η πανέξυπνη στρατηγική μάρκετινγκ πίσω από την επιστροφή της Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαιώνει το φαινόμενο της ποπ και το μυστικό στη θηριώδη επιτυχία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Λίγοι καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας έχουν καταφέρει να μετατρέψουν την κυκλοφορία ενός άλμπουμ σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός -η τραγουδίστρια, μουσικός και επιχειρηματίας Τέιλορ Σουίφτ είναι μία από αυτούς.

Η ανακοίνωση του δωδέκατου δίσκου της, The Life of a Showgirl, είναι το επιστέγασμα μιας άψογα σχεδιασμένης στρατηγικής μάρκετινγκ που κινείται σε πολλά επίπεδα, και αποδεικνύει πως η Σουίφτ είναι μια αριστοτέχνης του σύγχρονου branding και ένας θηλυκός Στιβ Τζομπς στο πεδίο της.

Η ομάδα της Σουίφτ, σε συνεργασία με την ίδια, υιοθέτησε μια «ολιστική» προσέγγιση που συνδυάζει στοιχεία από τον χώρο της μουσικής, της μόδας, του κινηματογράφου και της τεχνολογίας.

Αναλυτές του κλάδου υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά ένα καλά μελετημένο σχέδιο που στόχο έχει να διατηρήσει την Τέιλορ Σουίφτ στο επίκεντρο της επικαιρότητας και να μετατρέψει κάθε κίνησή της σε μία «χρυσοφόρα» ευκαιρία.

Ένας από τους βασικούς πυλώνες αυτής της στρατηγικής είναι η πλήρης αξιοποίηση του υπάρχοντος κοινού. Η Σουίφτ δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους λάτρεις της μουσικής, αλλά απευθύνεται στους Swifties, μια τεράστια και αφοσιωμένη κοινότητα που λειτουργεί ως «πολλαπλασιαστής» των μηνυμάτων της.

Έντεκα ημέρες πριν την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να ενισχύει την κυριαρχία της στον κόσμο της ποπ κουλτούρας με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της δίσκου που θα συνοδευτεί από ένα πάρτι – προβολή στους κινηματογράφους, ενώ παράλληλα, για πρώτη φορά, της αφιερώνεται ένας 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που θα παίζει μόνο τη μουσική της.

Το δωδέκατο άλμπουμ της Σουίφτ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Οκτωβρίου. Ήδη έχει καταρρίψει ρεκόρ στο Spotify, καθώς έχει γίνει το άλμπουμ με τις περισσότερες «αποθηκεύσεις» στην ιστορία της πλατφόρμας.

Παράλληλα, οι φήμες για την εμφάνισή της στο επόμενο Super Bowl Halftime Show, μετά τον «θόρυβο» που προκάλεσε ο αρραβώνας της με τον Τράβις Κέλσι, εντείνονται.

Ανυπομονώντας να παραμείνει στην επικαιρότητα μέχρι την κυκλοφορία του δίσκου της, η Σουίφτ ανακοίνωσε ένα μαζικό «release party» για το νέο της άλμπουμ, φέρνοντάς το στη μεγάλη οθόνη με μια 89λεπτη εκδήλωση, με τίτλο Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl. Η προβολή θα ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει την πρεμιέρα του πρώτου μουσικού βίντεο από το άλμπουμ, με τίτλο The Fate of Ophelia, πλάνα από τα παρασκήνια των γυρισμάτων, βίντεο με τους στίχους άλλων τραγουδιών του άλμπουμ, καθώς και «προσωπικές σκέψεις» της Σουίφτ για τα νέα της τραγούδια.

Η προβολή δεν θα περιοριστεί στις ΗΠΑ, αλλά θα είναι διαθέσιμη και για τους Ευρωπαίους θαυμαστές της, σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Δανία. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε την είδηση στο Instagram, γράφοντας ότι «ο χορός είναι προαιρετικός, αλλά ενθαρρύνεται».

Η προβολή του The Official Release Party of a Showgirl στις κινηματογραφικές αίθουσες αποτελεί μια ακόμη έξυπνη κίνηση, καθώς βασίζεται στην επιτυχία της ταινίας της Eras Tour.

Η Σουίφτ, αναγνωρίζοντας τη δύναμη της κινηματογραφικής εμπειρίας ως μέσο σύνδεσης του κοινού, επενδύει ξανά σε αυτό, μετατρέποντας το πάρτι κυκλοφορίας του άλμπουμ σε ένα μαζικό γεγονός, όπου οι θαυμαστές μπορούν να νιώσουν μέρος μιας συλλογικής εμπειρίας.

Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο δημιουργεί επιπλέον έσοδα αλλά ενισχύει και τον δεσμό της με το κοινό, προσφέροντας τους κάτι περισσότερο από ένα απλό άλμπουμ: μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας.

Επιπλέον οι θαυμαστές της στις ΗΠΑ θα μπορούν να ακούνε τη μουσική της 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, στον δικό της ραδιοφωνικό σταθμό.

Η SiriusXM δημιούργησε το Taylor’s Channel 13, το οποίο θα παίζει ασταμάτητα τραγούδια της. Ο σταθμός άρχισε να λειτουργεί το Σάββατο και θα «αναδεικνύει κάθε εποχή της μουσικής της», σύμφωνα με τη SiriusXM. Θα παραμείνει στον αέρα μέχρι τις 19 Οκτωβρίου και μόλις κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ, θα το παίζει ολόκληρο και χωρίς διακοπή κάθε δύο ώρες.

«Η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να κυριαρχεί όχι μόνο στον κόσμο της μουσικής, αλλά και σε κάθε πτυχή της ποπ κουλτούρας. Τα βραβευμένα τραγούδια της έχουν απήχηση σε κάθε γενιά ακροατών και είμαστε ενθουσιασμένοι που παρέχουμε στους συνδρομητές μας ένα μέρος για να γιορτάσουν τον φανατισμό τους και το νέο άλμπουμ, με το λανσάρισμα του Taylor’s Channel 13» δήλωσε ο Σκοτ Γκρίνσταϊν, πρόεδρος και επικεφαλής περιεχομένου της SiriusXM.

Ο Γκρίνσταϊν έχει απόλυτο δίκιο. Η Σουίφτ, όσο και αν έχει αμφισβητηθεί για τις μουσικές της ικανότητες, δεν είναι απλώς μια ποπ σταρ.

Για τους αναλυτές του branding η Σουίφτ κουβαλάει την τόλμη άλλων πρωτοπόρων των καιρών μας, και έχει αναδειχθεί σε μια επιχειρηματία και πολιτισμική «trendsetter» που μπορεί να κυριαρχήσει στις τάσεις της μόδας, να ενισχύσει την οικονομία του τουρισμού, να επηρεάσει ακόμη και την πολιτική ατζέντα.

Η ίδια περιέγραψε το νέο της άλμπουμ ως «τον δίσκο που ήθελα να κάνω για πολύ καιρό» και επιβεβαίωσε ότι το πρότζεκτ εστιάζει σε «όσα συνέβαιναν πίσω από τις σκηνές στην εσωτερική μου ζωή» κατά τη διάρκεια της περιοδείας της, The Eras Tour -το tour της που έσπασε ρεκόρ σε έσοδα.

Η χρονική στιγμή των ανακοινώσεων, λίγες εβδομάδες πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ, θεωρείται επίσης άριστα μελετημένη.

Οι αναλυτές μάρκετινγκ τονίζουν ότι η Σουίφτ χρησιμοποιεί ένα κλασικό «μοντέλο αναμονής», όπου κάθε μέρα φέρνει μια νέα πληροφορία, ένα νέο κίνητρο για να παραμείνει το κοινό σε εγρήγορση.

Η επιτυχία της Τέιλορ Σουίφτ δεν οφείλεται μόνο στο ταλέντο της, αλλά κυρίως στην ικανότητά της να κατανοεί και να επηρεάζει τις δυναμικές της σύγχρονης ποπ κουλτούρας χτίχοντας γύρω από το όνομα της ένα ολόκληρο σύμπαν προϊόντων και που της φέρνουν έδοσα, επιρροή και προφανώς πρωτοφανή δύναμη στο να ορίζει τη βιομηχανία του θεάματος και όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτή.

googlenews

