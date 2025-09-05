magazin
Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ένας αρραβώνας που εκτοξεύει μετοχές
Ο αρραβώνας των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι δεν ήταν ένα χαρμόσυνο γεγονός μόνο για το ζευγάρι. Brands που σχετίζονται με τους δύο σταρ είδαν τις μετοχές τους να «παίρνουν τα πάνω τους» μέσα σε ένα βράδυ.

Ο αρραβώνας της Τέιλορ Σουίφτ με τον αστέρα των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι, δεν ήταν απλώς μια ρομαντική ανακοίνωση. Μέσα σε 24 ώρες, ο Κέλσι παρουσίασε τη συνεργασία του με την American Eagle, σε μια καμπάνια που αναδεικνύει νέους αθλητές και δημιουργούς. Η εν λόγω κίνηση αποτελεί, σύμφωνα με δημοσίευμα του Fortune, μια στρατηγική στροφή μετά τη διαμάχη γύρω από τη Σίντνεϊ Σουίνι.

Φωτογραφία από τον αρραβώνα. Πηγή: Instagram @taylorswiftm και @killatrav

Η χρονική σύμπτωση προκάλεσε ερωτήματα για το αν το ζευγάρι συνδυάζει συνειδητά προσωπική ζωή και branding. «Είναι απόλυτα on brand», σχολιάζει ο ειδικός μάρκετινγκ Ριντ Λίτμαν στο Fortune, προσθέτοντας ότι η σχέση τους έχει ήδη εξελιχθεί σε «οικονομικό και πολιτιστικό φαινόμενο». Η αξία της κοινής τους επιρροής εκτιμάται στα 1,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Φωτογραφία από τον αρραβώνα. Πηγή: Instagram @taylorswiftm και @killatrav

Οι επιπτώσεις ήταν άμεσες: η μετοχή της Signet Jewelers, από όπου αγοράστηκε το δαχτυλίδι αξίας 550.000 δολαρίων, σημείωσε άνοδο 6%, η American Eagle σχεδόν 9%, ενώ το φόρεμα Ralph Lauren που φόρεσε η Σουίφτ εξαντλήθηκε μέσα σε 20 λεπτά.

«Η σχέση τους έχει επηρεάσει σταθερά τις αγορές», δήλωσε ο Λίτμαν. «Το γεγονός ότι η Τέιλορ Σουίφτ εμπλέκεται στη συμφωνία με τον Τράβις Κέλσι θα θεωρηθεί σίγουρα θετικό. Θα με εξέπληττε αν η αγορά δεν αντιδρούσε θετικά».

Για την American Eagle, το στοίχημα είναι προφανές: αν η Σουίφτ έφερε εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο του NFL, ο Κέλσι μπορεί να ανταποδώσει, οδηγώντας το κοινό της Σουίφτ στη λιανική αγορά. Κι αν κάποιοι θεωρούν το timing υπερβολικά «στημένο», ο Λίτμαν υπενθυμίζει πως σε μια εποχή όπου η διαφήμιση διεισδύει παντού, η αυθεντικότητα έχει μικρότερη σημασία από το αν οι θαυμαστές απολαμβάνουν το γεγονός.

«Ειλικρινά, έχω σταματήσει να αναρωτιέμαι αν είναι αυθεντικό. Σε έναν κόσμο όπου γνωρίζουμε ότι όλα έχουν μια υποκείμενη εμπορική διάσταση, αυτό σχεδόν δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι αν οι θαυμαστές της και οι θαυμαστές του είναι ενθουσιασμένοι και απολαμβάνουν τη στιγμή».

Φωτογραφία από τον αρραβώνα. Πηγή: Instagram @taylorswiftm και @killatrav

Star Wars, Ιντιάνα Τζόουνς, Μπαρμπαρέλα: Ιερά δισκοπότηρα του Χόλιγουντ σε σπάνια δημοπρασία εκατομμυρίων
Στο σφυρί 04.09.25

Star Wars, Ιντιάνα Τζόουνς, Μπαρμπαρέλα: Ιερά δισκοπότηρα του Χόλιγουντ σε σπάνια δημοπρασία εκατομμυρίων

Το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ, με εκτιμώμενη αξία που φτάνει τα 2,85 εκατομμύρια ευρώ, είναι το πιο πολύτιμο αντικείμενο στη δημοπρασία που βγάζει στο σφυρί την ιστορία της έβδομης τέχνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ
Εμφύλιος 04.09.25

«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ

Περισσότερα προβλήματα για τη νέα, πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον με την κόρη του, Πάρις, να αναιρεί το εγχείρημα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Στίβεν Κινγκ «ξαναγράφει» την ιστορία των Χάνσελ και Γκρέτελ με εικόνες του θρυλικού Μόρις Σεντάκ
Culture Live 04.09.25

Ο Στίβεν Κινγκ «ξαναγράφει» την ιστορία των Χάνσελ και Γκρέτελ με εικόνες του θρυλικού Μόρις Σεντάκ

Μια σκοτεινή, ανατρεπτική εκδοχή του κλασικού παραμυθιού των αδελφών Γκριμ φέρνει ο Στίβεν Κινγκ, συνδυάζοντας τη δική του αφήγηση με τις αδημοσίευτες εικονογραφήσεις του θρυλικού Μόρις Σεντάκ

Σύνταξη
Φάληρο: Εντυπωσιακό εύρημα από την εκτέλεση των «Δεσμωτών» γίνεται μόνιμη έκθεση
Culture Live 04.09.25

Φάληρο: Εντυπωσιακό εύρημα από την εκτέλεση των «Δεσμωτών» γίνεται μόνιμη έκθεση

Το σημαντικό εύρημα των Δεσμωτών του Φαλήρου αφορά στην ομαδική ταφή ανθρώπινων σκελετών η οποία εντοπίστηκε, τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου ανέγερσης του ΚΠΙΣΝ.

Σύνταξη
Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν
Μπαμ μπαμ 04.09.25

Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν

Ο δημιουργός και νέο «αφεντικό» των DC Studios Τζέιμς Γκαν δεν μπορεί να περιμένει για τη συνέχεια του Σούπερμαν. Αυτή είναι η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει το sequel.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Made in China? – Το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου στη Βενετία αποκαλύπτει ένα μυστικό
Culture Live 04.09.25

Made in China? – Το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου στη Βενετία αποκαλύπτει ένα μυστικό

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το εμβληματικό λιοντάρι της πλατείας του Αγίου Μάρκου δεν σφυρηλατήθηκε στην Ευρώπη, αλλά στην Κίνα της δυναστείας Τανγκ, πριν φτάσει στη Βενετία μέσω του Δρόμου του Μεταξιού.

Σύνταξη
«Εκεί βρίσκεται το μέλλον»: Η Ρις Γουίδερσπουν θέλει οι γυναίκες να αγκαλιάσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη
A.I. 04.09.25

«Εκεί βρίσκεται το μέλλον»: Η Ρις Γουίδερσπουν θέλει οι γυναίκες να αγκαλιάσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη

Την ώρα που οι περισσότεροι καλλιτέχνες αντιδρούν στην όλο και αυξανόμενη χρήση της στις τέχνες, η σταρ του Χόλιγουντ Ρις Γουίδερσπουν πάει κόντρα στο ρεύμα και στηρίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 03.09.25

Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» είναι βασισμένη σε μια (ακόμη) φρικαλεότητα που διαπράχθηκε στη Γάζα από το Ισραήλ, με θύμα την Hind Rajab, την οικογένεια της και τους γιατρούς που πήγαν να τους σώσουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι
«True Criminal» 03.09.25

«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι

Ο Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι, ο οποίος αποτέλεσε κομμάτι του ρωσικού πολιτιστικού στερεώματος για δύο δεκαετίες, ανέφερε σε συνέντευξη του στον Guardian ότι ο ρωσικός κινηματογράφος κάνει μια στροφή προς τα παραμύθια και την προπαγάνδα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αμφίπολη: Οι εργασίες για την ανάδειξη και αποκατάσταση του Τύμβου Καστά
Πότε παραδίδεται 03.09.25

Αμφίπολη: Οι εργασίες για την ανάδειξη και αποκατάσταση του Τύμβου Καστά

Στόχος του ΥΠΠΟ στα τέλη του 2027 – αρχές του 2028, το μνημείο στην Αμφίπολη να αποδοθεί επισκέψιμο και πλήρως προσβάσιμο σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των εμποδιζομένων επισκεπτών και των ατόμων με αναπηρία.

Σύνταξη
«Πάρτε ένα πριν αρχίσουν δημόσιες καύσεις βιβλίων»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για την απαγόρευση του The Handmaid’s Tale
Culture Live 03.09.25

«Πάρτε ένα πριν αρχίσουν δημόσιες καύσεις βιβλίων»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για την απαγόρευση του The Handmaid’s Tale

Με αιχμηρή σάτιρα απαντά η Μάργκαρετ Άτγουντ στην απόφαση της κυβέρνησης της Αλμπέρτα να αποσύρει το The Handmaid’s Tale και άλλα κλασικά έργα από τις σχολικές βιβλιοθήκες

Σύνταξη
Disney: Πρόστιμο 10 εκατ. δολαρίων για παραβίαση των κανόνων προστασίας παιδιών στο YouTube
Προσωπικά Δεδομένα 03.09.25

Disney: Πρόστιμο 10 εκατ. δολαρίων για παραβίαση των κανόνων προστασίας παιδιών στο YouTube

Η Disney θα πληρώσει 10 εκατ. δολάρια για παραβίαση του COPPA, καθώς κατηγορείται ότι επέτρεψε τη συλλογή δεδομένων παιδιών από βίντεο στο YouTube χωρίς γονική συναίνεση

Σύνταξη
«Η πιο ηλίθια ταινία που έγινε ποτέ»: Μετά το φιάσκο sequel του Εξορκιστή ο σκηνοθέτης θέλησε να αυτοπυρποληθεί. Γιατί;
Ντοκιμαντέρ 02.09.25

«Η πιο ηλίθια ταινία που έγινε ποτέ»: Μετά το φιάσκο sequel του Εξορκιστή ο σκηνοθέτης θέλησε να αυτοπυρποληθεί. Γιατί;

Όταν το Ο Αιρετικός: Εξορκιστής 2 κυκλοφόρησε το 1977, οι κριτικές ήταν βάρβαρες. Ένα νέο ντοκιμαντέρ που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θέλει να ξορκίσει τη φήμη και την «κατάρα» του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αναγκαία μια εθνική στρατηγική ανάδειξης των τοποσήμων ως προϋπόθεση τοπικής ευημερίας
Σημεία αναφοράς 05.09.25

Αναγκαία μια εθνική στρατηγική ανάδειξης των τοποσήμων ως προϋπόθεση τοπικής ευημερίας

Πως τα τοπόσημα μπορούν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς στην τοπική πρόοδο και ευημερία σε μια εποχή που η περιφέρεια της χώρας αντιμετωπίζει δημογραφικές προκλήσεις.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
Δημογραφικό: Βραδυφλεγής βόμβα η μείωση του πληθυσμού – Τα μοντέλα προσομοίωσης και η μεταβαλλόμενη ηλικιακή πυραμίδα
Η εξέλιξη 05.09.25

Βραδυφλεγής βόμβα η μείωση του πληθυσμού - Τα μοντέλα προσομοίωσης και η μεταβαλλόμενη ηλικιακή πυραμίδα

Συναγερμός σε όλη την Ευρώπη για τη συρρίκνωση του πληθυσμού. Η εξέλιξη των δεικτών γονιμότητας μετά το baby boom (1970-2023) στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο ρόλος των πολιτικών εναντίωσης στη μετανάστευση. Το δημογραφικό, τεράστια η απειλή για την Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κίνα – ΗΠΑ: Το «σοκ» από το νέο μήνυμα του Σι και τα πυρά του Τραμπ για «συνωμοσία»
Κόσμος 05.09.25

Το «σοκ» από το νέο μήνυμα του Σι στις ΗΠΑ και τα πυρά του Τραμπ για «συνωμοσία» στην Κίνα

Η Κίνα τρομάζει τις ΗΠΑ, ο Σι Τζινπίνγκνα στέλνει ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ και ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά σε ευθείες βολές κατά του ομολόγου του

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ρωσία: Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες του Πούτιν με τον Τραμπ – Μπορούν όμως να κανονιστούν
Κρεμλίνο 05.09.25

«Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν - Τραμπ», αλλά δεν αποκλείονται

Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν - Τραμπ, δηλώνει το Κρεμλίνο, απαντώντας στις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, προσθέτει ωστόσο ότι θα μπορούσαν να κανονιστούν γρήγορα.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τη Γαλλία, αντί του Ισραήλ, ότι θα οδηγήσει σε προσαρτήσεις
Προσαρτήσεις 05.09.25

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τη Γαλλία, αντί του Ισραήλ, για τη Δυτική Οχθη

Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε να καταδικάσει το σχέδιο ανέγερσης νέων οικισμών στη Δυτική Οχθη και προειδοποίησε τη Γαλλία ότι με την πολιτική της θα προκαλέσει νέες προσαρτήσεις εδαφών από το Ισραήλ.

Σύνταξη
Γάζα: Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκάθαρα κάνει λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ
Ξεκάθαρη τοποθέτηση 05.09.25

Αντιπρόεδρος της Κομισιόν κάνει λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα

«Η γενοκτονία (του Ισραήλ) στη Γάζα εκθέτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μια φωνή», τονίζει σε δήλωσή της η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριβέρα.

Σύνταξη
Ιράν: Διαπραγματεύσεις με την ΕΕ στην Ντόχα υπό την απειλή κυρώσεων
Απειλή κυρώσεων 05.09.25

Διαπραγματεύσεις της ΕΕ με το Ιράν στην Ντόχα

Διαπραγματεύσεις διεξάγονται στην Ντόχα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκη Ενωση και το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπό την απειλή των κυρώσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ μετονομάζει το «υπουργείο Άμυνας» σε «υπουργείο Πολέμου»
Επίσημο 05.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετονομάζει το «υπουργείο Άμυνας» σε «υπουργείο Πολέμου»

Σύμφωνα με πληροφορίες από πολλά αμερικανικά μέσα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, ώστε να προβάλει στρατιωτική ισχύ

Σύνταξη
