Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ένας αρραβώνας που εκτοξεύει μετοχές

Ο αρραβώνας της Τέιλορ Σουίφτ με τον αστέρα των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι, δεν ήταν απλώς μια ρομαντική ανακοίνωση. Μέσα σε 24 ώρες, ο Κέλσι παρουσίασε τη συνεργασία του με την American Eagle, σε μια καμπάνια που αναδεικνύει νέους αθλητές και δημιουργούς. Η εν λόγω κίνηση αποτελεί, σύμφωνα με δημοσίευμα του Fortune, μια στρατηγική στροφή μετά τη διαμάχη γύρω από τη Σίντνεϊ Σουίνι.

Η χρονική σύμπτωση προκάλεσε ερωτήματα για το αν το ζευγάρι συνδυάζει συνειδητά προσωπική ζωή και branding. «Είναι απόλυτα on brand», σχολιάζει ο ειδικός μάρκετινγκ Ριντ Λίτμαν στο Fortune, προσθέτοντας ότι η σχέση τους έχει ήδη εξελιχθεί σε «οικονομικό και πολιτιστικό φαινόμενο». Η αξία της κοινής τους επιρροής εκτιμάται στα 1,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Οι επιπτώσεις ήταν άμεσες: η μετοχή της Signet Jewelers, από όπου αγοράστηκε το δαχτυλίδι αξίας 550.000 δολαρίων, σημείωσε άνοδο 6%, η American Eagle σχεδόν 9%, ενώ το φόρεμα Ralph Lauren που φόρεσε η Σουίφτ εξαντλήθηκε μέσα σε 20 λεπτά.

«Η σχέση τους έχει επηρεάσει σταθερά τις αγορές», δήλωσε ο Λίτμαν. «Το γεγονός ότι η Τέιλορ Σουίφτ εμπλέκεται στη συμφωνία με τον Τράβις Κέλσι θα θεωρηθεί σίγουρα θετικό. Θα με εξέπληττε αν η αγορά δεν αντιδρούσε θετικά».

Για την American Eagle, το στοίχημα είναι προφανές: αν η Σουίφτ έφερε εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο του NFL, ο Κέλσι μπορεί να ανταποδώσει, οδηγώντας το κοινό της Σουίφτ στη λιανική αγορά. Κι αν κάποιοι θεωρούν το timing υπερβολικά «στημένο», ο Λίτμαν υπενθυμίζει πως σε μια εποχή όπου η διαφήμιση διεισδύει παντού, η αυθεντικότητα έχει μικρότερη σημασία από το αν οι θαυμαστές απολαμβάνουν το γεγονός.

«Ειλικρινά, έχω σταματήσει να αναρωτιέμαι αν είναι αυθεντικό. Σε έναν κόσμο όπου γνωρίζουμε ότι όλα έχουν μια υποκείμενη εμπορική διάσταση, αυτό σχεδόν δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι αν οι θαυμαστές της και οι θαυμαστές του είναι ενθουσιασμένοι και απολαμβάνουν τη στιγμή».