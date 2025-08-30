Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι
Είναι η είδηση της εβδομάδας στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, καθώς όλοι ασχολούνται με τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι. Ή σχεδόν όλοι.
Ήταν το πρωί της Τρίτης όταν η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου: η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν και σαν να άλαξαν τα πάντα στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού.
Οι Swifties το γιόρτασαν με την ψυχή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσεις, κολεγιακές ομάδες ποδοσφαίρου έδωσαν συγχαρητήρια στο ζευγάρι με ανακοινώσεις στα γήπεδά τους, μέχρι και η Google έριχνε για δύο ημέρες digital κομφετί στις οθόνες μας κάθε φορά που κάποιος γράφει το όνομα «Taylor Swift» στη μηχανή αναζήτησης.
Αυτός δεν ήταν αρραβώνας αλλά εθνική γιορτή για τις ΗΠΑ και όλοι είχαν κάτι να πουν: από την Σελένα Γκόμεζ μέχρι τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ οι ευχές έπεσαν βροχή στο ζευγάρι.
Μόνο ένα άτομο έλαμψε με τη σιωπή του. Και αυτή δεν ήταν άλλη από την Μπλέικ Λάιβλι. Η πρώην κολλητή της Τέιλορ Σουίφτ, όχι μόνο δεν έκανε like στην ανάρτηση της 35χρονης ποπ σταρ, αλλά ούτε καν της έστειλε ένα μήνυμα με συγχαρητήρια.
Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε μια πηγή κοντά στη γνωστή ηθοποιό. «Η Μπλέικ δεν επικοινώνησε μαζί της ούτε πρόκειται να το κάνει» είπε η πηγή στην Daily Mail.
«Δεν είναι σωστή η στιγμή. Ποιο θα ήταν το νόημα να έρθει σε επαφή μαζί της, άλλωστε; Δεν έχει λογική. Η Μπλέικ έχει με πολύ πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθεί αυτή την περίοδο» συμπλήρωσε.
Μάλιστα, έκανε γνωστό ότι η Λάιβλι δεν αναφέρετε καθόλου στην Τέιλορ Σουίφτ, ούτε καν στις συζητήσεις της με τον Ράιαν Ρέινολντς.
Θυμίζουμε ότι οι δύο γυναίκες ήταν για χρόνια κολλητές. Ωστόσο όταν η Μπλέικ πήγε να «μπλέξει» την Τέιλορ στη νομική της διαμάχη με τον Τζάστιν Μπαλντόνι, η γνωστή μουσικός όχι απλά αποφάσισε να κρατήσει τις αποστάσεις της αλλά να κόψει την επαφή με τη σταρ του Χόλιγουντ.
// Κεντρική φωτογραφία: Η Τέιλορ Σουίφτ και η Μπλέικ Λάιβλι το 2024, προτού διαλυθεί η φιλία τους (REUTERS/Mike Blake)
