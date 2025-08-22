Καλή τύχη στον σκηνοθέτη: Η Μπλέικ Λάιβλι ανακοίνωσε την επόμενη δουλειά της και το διαδίκτυο έστησε πάρτι

Τους τελευταίους μήνες το όνομά της ακούγεται τόσο πολύ που έχεις την αίσθηση ότι εργάζεται σε δέκα projects παράλληλα. Κάθε μέρα, όλο και μια είδηση με το όνομα της Μπλέικ Λάιβλι στον τίτλο θα εμφανιστεί.

Ωστόσο είναι άλλοι οι λόγοι που κρατούν την 37χρονη σταρ την επικαιρότητα – και μάλλον όχι οι λόγοι που θα ήθελε εκείνη και ο σύζυγός της Ράιαν Ρέινολντς. Η δικαστική διαμάχη της με τον Τζάστιν Μπαλντόνι έχει «κλέψει» αρκετή από τη λάμψη που είχε το super couple του Χόλιγουντ και έχει τσαλακώσει την εικόνα τους.

Η Λάιβλι μήνυσε τον σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή του It Ends With Us για σεξουαλική παρενόχληση κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας και από τότε έχει ξεκινήσει ένας «πόλεμος» ανάμεσα στις δύο πλευρές, που έως τώρα έχει μόνο θύματα και κανέναν νικητή.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν κλείσει οι πόρτες του Χόλιγουντ για την Μπλέικ Λάιβλι. Όπως έγινε γνωστό συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει στη ρομαντική κωμωδία The Survival List. Μια είδηση που ήταν αρκετή για να στήσουν πάρτι οι χρήστες των social media, με διάφορα σχόλια – μπηχτές.

«Καλή τύχη στον σκηνοθέτη με το δράμα της», «εγώ νόμιζα ότι Survival List (σσ. λίστα επιβίωσης) ήταν οι άλλοι ηθοποιοί που έχουν παίξει μαζί της», «μάλλον αυτή η ταινία δεν θα έχει στο soundtrack της κομμάτια της Τέιλορ Σουίφτ» ήταν κάποια από τα χιουμοριστικά comments που έκαναν την εμφάνισή τους.

Όσα ξέρουμε για την ταινία

Η ταινία The Survival List είναι μια «ρομαντική κωμωδία δράσης», που ακολουθεί μια διανοούμενη παραγωγό ριάλιτι, την Άνι, η οποία αναλαμβάνει, παρά τη θέλησή της, μια νέα εκπομπή με παρουσιαστή τον διάσημο ειδικό επιβίωσης Τσόπερ Λέιν.

Όταν ένα ναυάγιο τους αφήνει ακινητοποιημένους σε ένα έρημο νησί, η Άνι ανακαλύπτει ότι ο Τσόπερ είναι απατεώνας και δεν ξέρει τίποτα για την επιβίωση, αφήνοντάς την υπεύθυνη να βρει πώς να τους κρατήσει ζωντανούς. Αναγκασμένοι να συνεργαστούν, αρχίζουν να ανακαλύπτουν μια απίθανη χημεία.

Σύμφωνα με το Variety, ακόμα δεν έχει κλείσει το ποιος ηθοποιός θα υποδυθεί τον Τσόπερ Λέιν. Το σενάριο ανήκει στον Τομ Μέλια, ενώ ο Μαρκ Πλατ, γνωστός από τα μιούζικαλ «Wicked» και «La La Land», βρίσκεται σε συνομιλίες για να συμμετάσχει ως παραγωγός της ταινίας.