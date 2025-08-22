Καλή τύχη στον σκηνοθέτη: Η Μπλέικ Λάιβλι ανακοίνωσε την επόμενη δουλειά της και το διαδίκτυο έστησε πάρτι
Η σταρ του Χόλιγουντ Μπλέικ Λάιβλι θα πρωταγωνιστήσει στη ρομαντική κωμωδία The Survival List - η πρώτη της δουλειά μετά το ξεκίνημα της νομικής κόντρας με τον Τζάστιν Μπαλντόνι.
- Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα - Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου
- Τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό: Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού
- Αρνήθηκαν αποζημίωση σε γυναίκα που δέχθηκε σεξουαλική επίθεση σε πτήση - Ποιος ο λόγος
- Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο
Τους τελευταίους μήνες το όνομά της ακούγεται τόσο πολύ που έχεις την αίσθηση ότι εργάζεται σε δέκα projects παράλληλα. Κάθε μέρα, όλο και μια είδηση με το όνομα της Μπλέικ Λάιβλι στον τίτλο θα εμφανιστεί.
Ωστόσο είναι άλλοι οι λόγοι που κρατούν την 37χρονη σταρ την επικαιρότητα – και μάλλον όχι οι λόγοι που θα ήθελε εκείνη και ο σύζυγός της Ράιαν Ρέινολντς. Η δικαστική διαμάχη της με τον Τζάστιν Μπαλντόνι έχει «κλέψει» αρκετή από τη λάμψη που είχε το super couple του Χόλιγουντ και έχει τσαλακώσει την εικόνα τους.
Ver essa foto no Instagram
Η Λάιβλι μήνυσε τον σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή του It Ends With Us για σεξουαλική παρενόχληση κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας και από τότε έχει ξεκινήσει ένας «πόλεμος» ανάμεσα στις δύο πλευρές, που έως τώρα έχει μόνο θύματα και κανέναν νικητή.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν κλείσει οι πόρτες του Χόλιγουντ για την Μπλέικ Λάιβλι. Όπως έγινε γνωστό συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει στη ρομαντική κωμωδία The Survival List. Μια είδηση που ήταν αρκετή για να στήσουν πάρτι οι χρήστες των social media, με διάφορα σχόλια – μπηχτές.
View this post on Instagram
«Καλή τύχη στον σκηνοθέτη με το δράμα της», «εγώ νόμιζα ότι Survival List (σσ. λίστα επιβίωσης) ήταν οι άλλοι ηθοποιοί που έχουν παίξει μαζί της», «μάλλον αυτή η ταινία δεν θα έχει στο soundtrack της κομμάτια της Τέιλορ Σουίφτ» ήταν κάποια από τα χιουμοριστικά comments που έκαναν την εμφάνισή τους.
Όσα ξέρουμε για την ταινία
Η ταινία The Survival List είναι μια «ρομαντική κωμωδία δράσης», που ακολουθεί μια διανοούμενη παραγωγό ριάλιτι, την Άνι, η οποία αναλαμβάνει, παρά τη θέλησή της, μια νέα εκπομπή με παρουσιαστή τον διάσημο ειδικό επιβίωσης Τσόπερ Λέιν.
Όταν ένα ναυάγιο τους αφήνει ακινητοποιημένους σε ένα έρημο νησί, η Άνι ανακαλύπτει ότι ο Τσόπερ είναι απατεώνας και δεν ξέρει τίποτα για την επιβίωση, αφήνοντάς την υπεύθυνη να βρει πώς να τους κρατήσει ζωντανούς. Αναγκασμένοι να συνεργαστούν, αρχίζουν να ανακαλύπτουν μια απίθανη χημεία.
Σύμφωνα με το Variety, ακόμα δεν έχει κλείσει το ποιος ηθοποιός θα υποδυθεί τον Τσόπερ Λέιν. Το σενάριο ανήκει στον Τομ Μέλια, ενώ ο Μαρκ Πλατ, γνωστός από τα μιούζικαλ «Wicked» και «La La Land», βρίσκεται σε συνομιλίες για να συμμετάσχει ως παραγωγός της ταινίας.
- Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού στη Γάζα
- Εθνική: Τα προγνωστικά θρύλων του μπάσκετ για την Ελλάδα στο Eurobasket
- Ιαπωνία: Δεν αναγνωρίζει αυτονομιστική οντότητα στην Αφρική
- Νετανιάχου: «Χονδροειδές ψέμα» η έκθεση του ΟΗΕ για τον λιμό στη Γάζα
- Sky News: Ο ύποπτος για τις επιθέσεις στον Nord Stream υπηρέτησε στον στρατό της Ουκρανίας
- Ο Αντεγέμι στην ίδια «στέγη» με τους Ρονάλντο και Γιαμάλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις