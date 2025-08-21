Τζάστιν Μπαλντόνι: Ακόμα μια ηθοποιός του It Ends With Us τον κατηγορεί για παρενόχληση

Ήταν λίγο πριν φύγει το 2024 όταν έσκασε σαν βόμβα στο Χόλιγουντ: η Μπλέικ Λάιβλι κατηγορούσε τον συμπρωταγωνιστή της και σκηνοθέτη της ταινίας It Ends With Us Τζάστιν Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση μεταξύ άλλων.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου και ο κόσμος του θεάματος χωρίστηκε στα δύο. Από τότε έχουν περάσει περίπου οκτώ μήνες, αλλά η νομική διαμάχη ανάμεσα στις δύο πλευρές κρατάει ακόμα – με τους δύο ηθοποιούς να μοιάζουν αποφασισμένοι να το πάνε μέχρι τέλους.

Ωστόσο, ο 41χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης έχει ακόμα ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει. Η Ιζαμπέλα Φερέρ, που έπαιζε στο It Ends With Us και υποδυόταν τον χαρακτήρα της Λάιβλι σε μικρότερη ηλικία, κατηγορεί τον Τζάστιν Μπαλντόνι για παρενόχληση.

Ωστόσο, η μήνυση δεν έχει να κάνει με την περίοδο των γυρισμάτων, αλλά με τη συμπεριφορά του ίδιους και της νομικής του ομάδας, που προσπαθούν να πείσουν τη Φερέρ να καταθέσει.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που διέρρευσαν ο δικηγόρος της 24χρονης υποστηρίζει ότι «ο Μπαλντόνι προσπάθησε να χειραγωγήσει, να απειλήσει, να ελέγξει και να συμπεριφερθεί ανάρμοστα απέναντι στη Φερρέρ».

Όλα ξεκίνησαν με τα δικόγραφα που κατέθεσε η πλευρά του Τζάστιν Μπαλντόνι, τονίζοντας ότι η Ιζαμπέλα Φερρέρ ήταν παρούσα στα γυρίσματα και αποτελεί ουσιώδη μάρτυρα στη μήνυση της Μπλέικ Λάιβλι εις βάρος του 41χρονου σκηνοθέτη – πιέζοντάς την μέσω κλήτευσης να καταθέσει.

«Ακόμη μία προσπάθεια παρενόχλησης με σκοπό να τη σύρει βαθύτερα σε μια δικαστική διαμάχη την οποία προσπαθεί να αποφύγει. Δυστυχώς, η αίτηση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου εκφοβιστικής συμπεριφοράς από τον Τζάστιν Μπαλντόνι» ανέφερε ο δικηγόρος της.