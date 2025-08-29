Ο αρραβώνας, οι Gaylors και η θεωρία συνωμοσίας: Γιατί κάποιοι στεναχωρήθηκαν με την πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ;

Ήταν το πρωί της Τρίτης όταν η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου: η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν και στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού στήθηκε πάρτι.

Οι Swifties έβαλαν τα καλά τους και το γιόρτασαν στα social media, αφίσες ανέβηκαν σε διάφορες πόλεις για το χαρμόσυνο γεγονός, κολεγιακές ομάδες ποδοσφαίρου έδωσαν συγχαρητήρια στο ζευγάρι με ανακοινώσεις στα γήπεδά τους – μέχρι και η Google ρίχνει digital κομφετί στις οθόνες μας κάθε φορά που κάποιος γράφει το όνομα «Taylor Swift» στη μηχανή αναζήτησης. Αυτός δεν ήταν αρραβώνας αλλά εθνική γιορτή για τις ΗΠΑ.

Ωστόσο υπάρχει και ένα κομμάτι των Swifties που όχι απλά δεν χάρηκαν με το γεγονός, αλλά τα έβαψαν μαύρα με την είδηση του αρραβώνα. Οι Gaylors, μια LGBTQ+ υποομάδα των φανατικών θαυμαστών της popstar, απογοητεύτηκε με τις εξελίξεις και έχει λόγο για αυτό.

Εδώ και μια δεκαετία, κυκλοφορεί μια θεωρία συνωμοσίας, που θέλει την Τέιλορ Σουίφτ να ανήκει στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Οι Gaylors πίστευαν ότι η 35χρονη μουσικός είναι ομοφυλόφιλη και πως όλες αυτές οι σχέσεις με άνδρες που είχε τα προηγούμενα χρόνια ήταν απλά βιτρίνα.

Σύμφωνα με τη θεωρία τους, η Τέιλορ είχε σχέση με την ηθοποιό Νταϊάνα Άγκρον και το Κάρλι Κλος – μάλιστα το φιλί που έδωσε η Σουίφτ με το γνωστό μοντέλο κατά την διάρκεια μιας συναυλίας επιβεβαίωνε τη θεωρία τους.

Taylor’s sweet birthday message for Karlie Kloss that she posted on Instagram! 👭💛 pic.twitter.com/Z2vAJku6Um — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) August 3, 2016

Η ίδια έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν ανήκει στην LGBTQ+ κοινότητα, ωστόσο οι Gaylors δεν είχαν πειστεί. Έως τώρα τουλάχιστον.

«Χαίρομαι πολύ για την ευτυχία της, αλλά για μένα αυτό ήταν το χειρότερο νέο της ζωής μου. Χειρότερο και από τη μέρα που πέθανε ο παππούς μου» έγραψε κάποιος στα social media. Άλλοι, δεν το πήραν τόσο… ψύχραιμα: «Είμαι άφωνος και απογοητευμένος. Για ποιο λόγο έκανε τόσες LGBTQ+ αναφορές στα κομμάτια της;».

Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που ακόμα δεν έχουν πειστεί. «Για εμένα το έκανε γιατί ήθελε να φορέσει το δαχτυλίδι που της έκανε δώρο η αληθινή γυναίκα της» έγραψε κάποιος, υπονοώντας ότι ο Τράβις είναι η βιτρίνα.