Η τρίτη «ζωή» της Τέιλορ Σουίφτ – H pop star στην πιο σέξι εποχή της

Έχουν περάσει περίπου δύο δεκαετίες από τότε που έκανε το δισκογραφικό της ντεμπούτο. Ήταν το 2006 όταν κυκλοφόρησε το παρθενικό άλμπουμ της που έφερνε το όνομά της και από τότε η Τέιλορ Σουίφτ άρχισε να χτίζει μια καριέρα που θα εξελισσόταν σε μια μικρή pop αυτοκρατορία.

Ωστόσο, αυτή η «αυτοκρατορία» χρειάστηκε αρκετή δουλειά και αλλαγές να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα. Το έφηβο κορίτσι της κάντρι μουσικής σκηνής έγινε μια pop star την προηγούμενη δεκαετία και πλέον ήρθε η στιγμή της νέας μεταμόρφωσής της: και αυτή είναι πιο σέξι από ποτέ.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του νέου της άλμπουμ με τίτλο The Life of a Showgirl, η 35χρονη μουσικός έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες πληροφορίες από την επερχόμενη δουλειά της, αλλά και φωτογραφικό υλικό δείχνοντας ότι μπήκε για τα καλά στη σέξι εποχή της.

Μάλιστα, η Τέιλορ Σουίφτ εμφανίστηκε και στο podcast «New Heights», που παρουσιάζουν ο σύντροφός της Τράβις Κέλσι μαζί με τον αδερφό του Τζέισον, θέλοντας να δώσει μια πρώτη γεύση από το The Life of a Showgirl.

Ο δίσκος θα έχει 12 κομμάτια, ενώ θα περιλαμβάνει και μια διασκευή του τραγουδιού του Τζορτζ Μάικλ Father Figure από το 1987, καθώς και μια συνεργασία με την Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Το The Life of a Showgirl ηχογραφήθηκε στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας της Eras Tour και, όπως είπε, είναι εμπνευσμένο από τις εμπειρίες της στο δρόμο.

«Αυτό το άλμπουμ αφορά τα παρασκήνια της προσωπικής μου ζωής κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδείας, η οποία ήταν τόσο ενθουσιώδης, γεμάτη ενέργεια και ζωντάνια», είπε η Τέιλορ Σουίφτ στο podcast και συμπλήρωσε: «Είμαι τόσο περήφανη. Ο δίσκος προέρχεται από την πιο ξέφρενη και σημαντική περίοδο της ζωής μου, οπότε αυτή η ζωντάνια έχει περάσει και στη δουλειά».

Το άλμπουμ αποτελεί την επιστροφή των Μαξ Μάρτιν και Σέλμπακ, των Σουηδών παραγωγών που συνεργάστηκαν με τη Σουίφτ στα άλμπουμ «Red», «1989» και «Reputation», ενώ θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου.