The Life of a Showgirl – Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ

Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε πως θα κυκλοφορήσει το 12ο στούντιο άλμπουμ της, με τίτλο The Life of a Showgirl, σε μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στο βραβευμένο podcast New Heights, που παρουσιάζουν ο σύντροφός της και αστέρι του NFL, Τράβις Κέλσι, μαζί με τον αδελφό του, Τζέισον.

Στο σύντομο βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram, η Σουίφτ ανοίγει μια πράσινη θήκη με τα αρχικά «T.S.», αποκαλύπτοντας το εξώφυλλο του δίσκου (θολωμένο) και ανακοινώνοντας με χαμόγελο τον τίτλο του.

Η πλήρης εκπομπή του podcast αναμένεται να κυκλοφορήσει το βράδυ της Τρίτης, ωστόσο ήδη στη διαδικτυακή της πλατφόρμα έχουν ανέβει οι λεπτομέρειες για την προπαραγγελία. Οι αποστολές θα πραγματοποιηθούν πριν από τις 13 Οκτωβρίου, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν αυτή είναι και η ημερομηνία επίσημης κυκλοφορίας.

«Swiftflation»

Η ανακοίνωση έρχεται λίγους μήνες μετά την ιστορική συμφωνία που εξασφάλισε στην τραγουδίστρια τον πλήρη έλεγχο των δικαιωμάτων των πρώτων έξι άλμπουμ της. Το προηγούμενο άλμπουμ της, The Tortured Poets Department (2024), σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων με 2,61 εκατομμύρια μονάδες την πρώτη εβδομάδα, το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο ρεκόρ streaming και τις υψηλότερες πωλήσεις βινυλίου των τελευταίων ετών.

Παράλληλα, η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία Eras Tour, η οποία έχει καταγράψει εντυπωσιακή οικονομική επίδραση στις πόλεις που επισκέπτεται, σε σημείο που αναλυτές να μιλούν για «Swiftflation». Με το The Life of a Showgirl, η καλλιτέχνιδα φαίνεται έτοιμη να εγκαινιάσει ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική της πορεία, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και της βιομηχανίας.