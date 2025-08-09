Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify

Το 2019 ήταν ήδη σταρ στον κόσμο της μουσικής. Όχι αυτή η super star που ξέρουμε όλοι σήμερα, αλλά σίγουρα η Τέιλορ Σουίφτ είχε δείξει σε όλους που πάει η κατάσταση. Είχε κάνει τη μετάβαση από την country στην pop, είχε επαναπροσδιορίσει την εικόνα της και δεν δυσκολευόταν να σαρώσει στα charts.

Ήταν η εποχή που η 35χρονη μουσικός κυκλοφόρησε το Lover – το έβδομο άλμπουμ της, αλλά πρώτο μετά το πολυσυζητημένο «διαζύγιό» της με την Big Machine Records. Μια κίνηση που τη δικαίωσε, καθώς εκείνη την περίοδο έχτισε το προφίλ που όλοι γνωρίζουμε σήμερα.

Το Cruel Summer αποτέλεσε το δεύτερο κομμάτι του δίσκου, αλλά όπως έχει δηλώσει η Τέιλορ Σουίφτ «το πιο αγαπημένο μου». Και σήμερα, 6 χρόνια μετά, το τραγούδι κατάφερε να ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια streams – μπαίνοντας έτσι σε ένα «κλειστό κλαμπ» στο Spotify, καθώς μόλις 29 κομμάτια το έχουν καταφέρει έως τώρα.

View this post on Instagram A post shared by InMusic | Music Blog (@inmusicofficial)

Η πορεία του Cruel Summer είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Αρχικά θεωρήθηκε ένα «διαμάντι» του άλμπουμ και αγαπημένο των θαυμαστών, προτού γίνει παγκόσμια επιτυχία.

Ωστόσο έπρεπε να φτάσουμε στο 2023 και στην περιοδεία The Eras Tour για να γίνει viral, να αποκτήσει μια… δεύτερη ζωή και να σαρώσει στις μουσικές πλατφόρμες.

«Ένα από τα αγαπημένα πράγματα που κάνατε ήταν όταν στηρίξατε το Cruel Summer τόσο πολύ, που κατέληξα να ξεκινάω τις συναυλίες της περιοδείας The Eras Tour με αυτό» είχε γράψει πριν λίγο καιρό στο Instagram και συμπλήρωσε: «Έτσι θα κυκλοφορήσει τη ζωντανή ηχογράφηση από την περιοδεία, αλλά και ένα νέο remix από την LP Giobbi».

Το Cruel Summer είναι ένα από τα 18 τραγούδια της Σουίφτ που βρίσκονται στο «Billions Club» του Spotify. Το πιο πρόσφατο είναι το «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)» που προστέθηκε στη λίστα τον Απρίλιο, σύμφωνα με το uDiscover Μusic.