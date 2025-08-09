magazin
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 20:17
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify
Music 09 Αυγούστου 2025 | 07:02

Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify

Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ από το 2019 κατάφερε και μπήκε σε ένα «κλειστό κλαμπ» στο Spotify, ξεπερνώντας τα 3 δισεκατομμύρια streams. Και μάλλον έχει δρόμο μπροστά του.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Spotlight

Το 2019 ήταν ήδη σταρ στον κόσμο της μουσικής. Όχι αυτή η super star που ξέρουμε όλοι σήμερα, αλλά σίγουρα η Τέιλορ Σουίφτ είχε δείξει σε όλους που πάει η κατάσταση. Είχε κάνει τη μετάβαση από την country στην pop, είχε επαναπροσδιορίσει την εικόνα της και δεν δυσκολευόταν να σαρώσει στα charts.

Ήταν η εποχή που η 35χρονη μουσικός κυκλοφόρησε το Lover – το έβδομο άλμπουμ της, αλλά πρώτο μετά το πολυσυζητημένο «διαζύγιό» της με την Big Machine Records. Μια κίνηση που τη δικαίωσε, καθώς εκείνη την περίοδο έχτισε το προφίλ που όλοι γνωρίζουμε σήμερα.

Το Cruel Summer αποτέλεσε το δεύτερο κομμάτι του δίσκου, αλλά όπως έχει δηλώσει η Τέιλορ Σουίφτ «το πιο αγαπημένο μου». Και σήμερα, 6 χρόνια μετά, το τραγούδι κατάφερε να ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια streams – μπαίνοντας έτσι σε ένα «κλειστό κλαμπ» στο Spotify, καθώς μόλις 29 κομμάτια το έχουν καταφέρει έως τώρα.

View this post on Instagram

A post shared by InMusic | Music Blog (@inmusicofficial)

Η πορεία του Cruel Summer είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Αρχικά θεωρήθηκε ένα «διαμάντι» του άλμπουμ και αγαπημένο των θαυμαστών, προτού γίνει παγκόσμια επιτυχία.

Ωστόσο έπρεπε να φτάσουμε στο 2023 και στην περιοδεία The Eras Tour για να γίνει viral, να αποκτήσει μια… δεύτερη ζωή και να σαρώσει στις μουσικές πλατφόρμες.

«Ένα από τα αγαπημένα πράγματα που κάνατε ήταν όταν στηρίξατε το Cruel Summer τόσο πολύ, που κατέληξα να ξεκινάω τις συναυλίες της περιοδείας The Eras Tour με αυτό» είχε γράψει πριν λίγο καιρό στο Instagram και συμπλήρωσε: «Έτσι θα κυκλοφορήσει τη ζωντανή ηχογράφηση από την περιοδεία, αλλά και ένα νέο remix από την LP Giobbi».

YouTube thumbnail

Το Cruel Summer είναι ένα από τα 18 τραγούδια της Σουίφτ που βρίσκονται στο «Billions Club» του Spotify. Το πιο πρόσφατο είναι το «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)» που προστέθηκε στη λίστα τον Απρίλιο, σύμφωνα με το uDiscover Μusic.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 2 καταλύτες που πυροδότησαν τη bull market και τη συναλλακτική έκρηξη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 2 καταλύτες που πυροδότησαν τη bull market και τη συναλλακτική έκρηξη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

World
Χρυσός: Γιατί ο Τραμπ στοχεύει τις ελβετικές ραφιναρίες

Χρυσός: Γιατί ο Τραμπ στοχεύει τις ελβετικές ραφιναρίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων
Αδάμαστη μουσική 08.08.25

Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων

Σύμφωνα με τη Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία, το live των Oasis το 2009 κατέγραψε σεισμική ενέργεια άνω του διπλάσιου από τη δεύτερη πιο ισχυρή συναυλία στη λίστα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο
Ανατροπή 06.08.25

Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο

Μια νέα βιογραφία έρχεται να ανατρέψει όσα έχουν ειπωθεί για τον διαβολικά έξυπνο μάνατζερ του Έλβις Πρίσλεϊ, τον συνταγματάρχη Τομ Πάρκερ. Ήταν θύτης ή θύμα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είμαστε σοκαρισμένοι»: Άνδρας έχασε τη ζωή του σε συναυλία των Oasis στο Λονδίνο
Τραγωδία 04.08.25

«Είμαστε σοκαρισμένοι»: Άνδρας έχασε τη ζωή του σε συναυλία των Oasis στο Λονδίνο

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους φίλους του», δήλωσαν οι Oasis όταν έμαθαν ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση στη συναυλία τους στο Γουέμπλεϊ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ποιος θα κουβαλούσε τα ναρκωτικά και τα όπλα του Έλβις;» – Ο άνθρωπος πίσω από τον μεγαλύτερο μουσικό θρύλο
Music 04.08.25

«Ποιος θα κουβαλούσε τα ναρκωτικά και τα όπλα του Έλβις;» – Ο άνθρωπος πίσω από τον μεγαλύτερο μουσικό θρύλο

Ένα νέο βιβλίο του βραβευμένου βιογράφου Πίτερ Γκουράλνικ με τίτλο The Colonel and the King ρίχνει φως στη σχέση του Έλβις Πρίσλεϊ με τον μάνατζέρ του, τον Συνταγματάρχης Τομ Πάρκερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ταξίδια, χασίς και αντικαταθλιπτικά: Η ζωή του Νικ Ντρέικ ήταν μια μπαλάντα γεμάτη χιούμορ στις παρυφές της αυτοκαταστροφής
Music 03.08.25

Ταξίδια, χασίς και αντικαταθλιπτικά: Η ζωή του Νικ Ντρέικ ήταν μια μπαλάντα γεμάτη χιούμορ στις παρυφές της αυτοκαταστροφής

Μισό αιώνα μετά το θάνατό του, ένα άλμπουμ με ακυκλοφόρητο υλικό αποκαλύπτει μια άλλη πλευρά του θρυλικού καλλιτέχνη Νικ Ντρέικ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μπράιαν Ίνο ανακοινώνει φιλανθρωπική συναυλία Together for Palestine στο Λονδίνο – «Αδύνατον να αγνοηθεί»
Τέρμα η σιωπή 31.07.25

Ο Μπράιαν Ίνο ανακοινώνει φιλανθρωπική συναυλία Together for Palestine στο Λονδίνο - «Αδύνατον να αγνοηθεί»

Ο Μπράιαν Ίνο είναι ο εκτελεστικός παραγωγός «μιας βραδιάς μουσικής, προβληματισμού και ελπίδας» στο Wembley Arena, με ένα lineup που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εβδομήντα χρόνια πριν ο Τζόνι Κας με μια ηχογράφηση έγινε ο ήρωας των περιθωριακών και των καταπιεσμένων
I Walk The Line 31.07.25

Εβδομήντα χρόνια πριν ο Τζόνι Κας με μια ηχογράφηση έγινε ο ήρωας των περιθωριακών και των καταπιεσμένων

Το 1955 ο σχετικά άγνωστος Τζόνι Κας ηχογράφησε το «Folsom Prison Blues» για να περιγράψει το αίσθημα της μοναξιάς όπως το βιώνει ένας φυλακισμένος - και άλλαξε μια για πάντα την ιστορία της μουσικής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φωτιά στην Κερατέα: «Έτρεχε» με ένα χλμ. την ώρα – Τι είδαν οι δορυφόροι – Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία
Πύρινος εφιάλτης 09.08.25

Με ένα χλμ. την ώρα «έτρεχε» η φωτιά στην Κερατέα - Τι είδαν οι δορυφόροι - Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία

Τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους δορυφόρους δείχνουν ότι η φωτιά διένυσε περίπου 11 χιλιόμετρα σε ένα 12ωρο, σημειώνει ο ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού
Ελλάδα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, μιλώντας για τη φωτιά στην Κερατέα, κατήγγειλε ότι βρέθηκε γκαζάκι στο μέτωπο στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου και έκανε λόγο για εμπρησμό

Σύνταξη
Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία στην Κένυα
Κένυα 09.08.25

Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά φαινόμενο στην Κένυα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, όπου οι δρόμοι είναι συχνά στενοί και σε κακή κατάσταση με πολλές λακκούβες.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Τεχνητή νοημοσύνη κατά της φοροδιαφυγής – Σαρωτικές διασταυρώσεις έως το τέλος του 2025
Μπαράζ ελέγχων 09.08.25

Την τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει η ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής - Σαρωτικές διασταυρώσεις

Θα χρησιμοποιούνται ειδικοί αλγόριθμοι για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων και την άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης - Η τεχνητή νοημοσύνη θα «σκανάρει» στοιχεία από το Διαδίκτυο

Σύνταξη
Φωτιά: Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες – Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική
Προσοχή 09.08.25

Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες - Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική

Φωτιά: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Σάββατο, σε 4 περιφέρειες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε άλλες 10, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 

Σύνταξη
Σε ύφεση η φωτιά στην Κερατέα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Μπαράζ 112, καταγγελίες για εμπρησμό
Ανείπωτη καταστροφή 09.08.25 Upd: 09:35

Σε ύφεση η φωτιά στην Κερατέα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Μπαράζ 112, καταγγελίες για εμπρησμό

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κερατέα και Ηλεία - Νέα εστία εκδηλώθηκε στον Αγιο Νικόλαο, πρωινά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Βούλα Τσιβόλα - Γεωργία Κανδρή
Τερ Στέγκεν: «Αγαπώ την Μπαρτσελόνα θα συνεργαστώ με την ομάδα για να βρεθεί λύση»
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Τερ Στέγκεν: «Αγαπώ την Μπαρτσελόνα θα συνεργαστώ με την ομάδα για να βρεθεί λύση»

Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν τοποθετήθηκε για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως θέλει να συνεργαστεί με την ομάδα προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη λύση για όλους.

Σύνταξη
Όταν η παγκόσμια Ακροδεξιά αγκάλιασε το κράτος του Ισραήλ
Πολιτική 09.08.25

Όταν η παγκόσμια Ακροδεξιά αγκάλιασε το κράτος του Ισραήλ

Η μεταστροφή της παγκόσμιας Ακροδεξιάς υπέρ του Ισραήλ μετράει ήδη κάποια χρόνια. Οι λόγοι για τους οποίους οι πολιτικοί απόγονοι των Ναζί και των φασιστών έπαψαν να ασχολούνται με τους «κακούς» Εβραίους και πλέον βρίσκονται στο πλευρό τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι μαχαιριές, οι κραυγές και τα λάθη του Τύπου: Η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε που «γέννησε» τη γραμμή έκτακτης ανάγκης
Stories 09.08.25

Οι μαχαιριές, οι κραυγές και τα λάθη του Τύπου: Η δολοφονία της Κίτι Τζενοβέζε που «γέννησε» τη γραμμή έκτακτης ανάγκης

Το Μάρτιο του 1964, η 28χρονη Κίτι Τζενοβέζε βιάστηκε και δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο. Η ιστορία της ανάγκασε τις Αρχές να δημιουργήσουν την πρώτη τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης - σαν να λέμε το «100» στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»
Επιστήμες 09.08.25

ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»

Μπορεί τα έως τώρα στοιχεία να είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο το ουσιαστικό "crash test" για το νέο μέτρο αναμένεται το φθινόπωρο, όταν θα ξεκαθαρίσει αν το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης μπορεί να αντέξει και σε συνθήκες αυξημένης πίεσης

Μάρθα Καϊτανίδη
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;
Δύσκολη Εξίσωση 09.08.25

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;

Τι κάνει ένας ιατροδικαστής στα Επείγοντα; Γιατροί σε νοσοκομεία νησιών και ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ, μιλούν στο in για τη δύσκολη εξίσωση της ιατρικής κάλυψης στην Περιφέρεια - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο
Ολοι μιλούν για τον Γιουκούν 09.08.25

Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο

Η παγκόσμια υπερδύναμη των ηλεκτρικών μπαταριών, κάνει δυναμική είσοδο στο διεθνές χρηματιστηριακό και βιομηχανικό προσκήνιο, επεκτείνοντας την «πόλη-εργοστάσιό» της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού
Ελλάδα 09.08.25

ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού

Η δοκιμασία του επαγωγικού συλλογισμού ήταν η αχίλλειος πτέρνα των διαγωνιζομένων - Τι προκύπτει από την ποιοτική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων

Εύη Σαλτού
Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»
Έρωτας; 09.08.25

Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»

Μια νέα ανάρτηση στο Instagram από την επίσημη σελίδα της ταινίας «Naked Gun» δείχνει τους δύο συμπρωταγωνιστές Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον να κάθονται σε ένα κινηματογράφο και να τρώνε ποπ κορν.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός «προετοιμάζεται» να καταλάβει την πόλη παρά τη διεθνή κατακραυγή
Συνεχίζει τις σφαγές 09.08.25

Το Ισραήλ αδιαφορεί για τη διεθνή κατακραυγή και «προετοιμάζεται» να καταλάβει τη Γάζα

Απελευθέρωση από τη Χαμάς βαφτίζει τώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου το νέο σχέδιό του για την κατάληψη της Γάζας, παρά τη διεθνή κατακραυγή που έχει ξεσηκώσει.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Απόρρητο