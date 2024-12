Τέιλορ Σουίφτ: Σπάει ρεκόρ εσόδων με περισσότερα από 2 δισ. από την περιοδεία της

Η Τέιλορ Σούφιτ είναι μια γυναίκα που σπάζει ρεκόρ. Η ποπ σταρ και τραγουδοποιός που ανακηρύχθηκε και ως η πιο ισχυρή από το Forbes, απολαμβάνει πλέον και την επιτυχία της πιο επιτυχημένης εμπορικά περιοδείας όλων των εποχών.

Η περιοδεία Eras της Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαιώθηκε ως η πιο επιτυχημένη εμπορικά περιοδεία με περισσότερα από διπλάσια έσοδα από τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ.

Μετά την αυλαία που έπεσε στο Βανκούβερ την Κυριακή, η εταιρεία της Τέιλορ Σουίφτ, Taylor Swift Touring, επιβεβαίωσε τον τελικό απολογισμό εσόδων στους New York Times:

Η Τέιλορ Σουίφτ έφερε $2.077.618.725 στα ταμεία και αυτό είναι εμπορικός θρίαμβος και ρεκόρ στα χρονικά της μουσικής βιομηχανίας.

Ο Έλτον Τζον έχασε

Το ποσό καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ για ολοκληρωμένη περιοδεία που ανήκε στον Έλτον Τζον με το Farewell Yellow Brick Road που συγκέντρωσε $939 εκατομμύρια.

Επιπλέον η Σουίφτ κατάφερε να φέρει αυτό το ποσό με λιγότερες εμφανίσεις από τον Έλτον Τζον.

Η Τέιλορ Σουίφτ έκάνε 149 εμφανίσεις και ο Έλτον Τζον 330.

Η περιοδεία των Coldplay, Music of the Spheres, που ακόμη συνεχίζεται έχει ξεπεράσει το 1 δισ. δολ. σε έσοδα. Αν υπολογιστεί ότι οι συναυλίες της μπάντας συνεχίζονται και μέσα στο 2025 ίσως οι Coldplay καταφέρουν να ανταγωνιστούν τις επιδόσεις της Σουίφτ.

Τέιλορ Σουίφτ όπως Ολυμπιονίκης

Στην περιοδεία Eras, η Τέιλορ Σουίφτ ερμήνευσε τραγούδια από όλα τα άλμπουμ της σε συναυλίες που είχαν διάρκεια περισσότερες από τρεισήμισι ώρες.

Επιπλέον η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε και ηχογράφησε το νέο της στούντιο άλμπουμ The Tortured Poets Department σε διαλλείματα ανάμεσα στις ημερομηνίες εμφανίσεων της.

Τα εισιτήρια κόστιζαν κατά μέσο όρο 204 $ το καθένα σε όλη την περιοδεία -μια σχετικά υψηλή τιμή που αποδεικνύει πόσο αφοσιωμένη είναι η βάση των θαυμαστών του Σουίφτ.

Όταν ανακοινώθηκε η συναυλία τον Νοέμβριο του 2022, η ζήτηση εισιτηρίων ήταν τόσο μεγάλη που «έριξε» το σύστημα του Ticketmaster καθώς υποβλήθηκαν 3,5 δισεκατομμύρια αιτήματα προπώλησης.

Το θέμα έφτασε στη Γερουσία των ΗΠΑ σχετικά με τη θέση της μητρικής εταιρείας Live Nation στην αγορά εισιτηρίων, με πολλούς γερουσιαστές να ισχυρίζονται ότι πρόκειται για μονοπώλιο.

Οι περισσότεροι θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου με 753.112 παρευρισκόμενους σε οκτώ εμφανίσεις.

Το ποσό των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν λαμβάνει υπόψη τα έσοδα από τις πωλήσεις εμπορευμάτων, με τεράστια pop-up καταστήματα που δημιουργήθηκαν έξω από χώρους για να πουλήσουν hoodies, βραχιόλια φιλίας και άλλα σουβενίρ.

Η ταινία για την περιοδεία που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2023 απέφερε έσοδα 261 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office κάνοντας επίσης ρεκόρ ξεπερνώντας τα 99 εκατομμύρια δολάρια που δημιουργήθηκαν από το Never Say Never του Justin Bieber το 2011.

Η ταινία της περιοδείας Eras έγινε διαθέσιμη για streaming στο Disney+, με ανώνυμες πηγές να αναφέρουν στο Variety ότι η συμφωνία ήταν αξίας 75 εκατομμυρίων δολαρίων.