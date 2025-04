Ξημερώματα Δευτέρας προς Τρίτη ξέσπασε το χάος στη Γαλλία: αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες σε 7 φυλακές και μια φυλακή γαζώθηκε με πολεμικό τυφέκιο. Το μήνυμα των καρτέλ σαφές.

Τουλάχιστον 8 φυλακές στη Γαλλία επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αυτό που οι αξιωματούχοι αποκαλούν άμεσο μήνυμα από τον υπόκοσμο των ναρκωτικών. Η φυλακή της Τουλόν δέχθηκε αυτόματα πυρά, αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες στη Μασσαλία, τη Ναντέρ, τη Βαλάνς, τη Νιμ, τη Ναντέρ και αλλού.

Several French prisons came under attack overnight, ranging from setting cars ablaze to firing from automatic weapons 🚨#dailyexpress #hmpfrankland #france #fojustice #riots pic.twitter.com/n0AOfMwVZF

— Express Politics (@ExpressPolitics) April 15, 2025