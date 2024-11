Ουρά από αρκετά νωρίς κατά την Black Friday, έξω από τα Target έκαναν θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ και οι γονείς του για να αγοράσουν αντίτυπα του νέου της βιβλίου «Eras Tour» και του άλμπουμ βινυλίου.

Ελπίζοντας η Target να αντισταθεί σε μια μακρά περίοδο επιβράδυνσης των πωλήσεών της – με τους καταναλωτές να εμφανίζονται πιεσμένοι από τον πληθωρισμό και να οδηγούνται σε ανταγωνιστικά, οικονομικότερα μαγαζιά – συνεργάστηκε με την Τέιλορ Σουίφτ για να αξιοποιήσει τη δυναμική των θαυμαστών της που αναπτύχθηκε μετά τις συναυλίες της Eras Tour.

Αρκετοί πελάτες σχημάτισαν ουρά έξω από τα καταστήματα Target ήδη από τις 5 π.μ. ώρα Ελλάδος σε παγωμένες θερμοκρασίες, με τους περισσότερους από αυτούς να βρίσκονται εκεί αποκλειστικά για να αγοράσουν προϊόντα της Σουίφτ.

Ανάμεσά τους ξεχώριζαν γονείς με έφηβες κόρες και νέοι στα τέλη της δεκαετίας των 20 τους χρόνων, που ήταν όρθιοι και ετοιμάζονταν να αγοράσουν το βιβλίο «Eras Tour» της Σουίφτ στην τιμή των 39,99 δολάρια σε κάποιο από τα 2.000 περίπου καταστήματα που διατηρεί η αμερικανική αλυσίδα Target.

Το κατάστημα λιανικής πώλησης διαθέτει επίσης μια έκδοση βινυλίου και CD του «The Tortured Poets Department»: The Anthology» για πρώτη φορά, η οποία περιέχει 35 κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ακουστικών τραγουδιών μπόνους.

Η έκδοση βινυλίου πωλείται προς 59,99 δολάρια και τα CD προς 17,99 δολάρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Target – τιμές διόλου ευκαταφρόνητες, που ωστόσο δεν στάθηκαν εμπόδιο για να γίνουν ανάρπαστα τα προϊόντα.

🚨| Target employees are handing out coffees for the Swifties that are waiting in line to get The Eras Tour Book & The Anthology vinyls!

pic.twitter.com/7cn9hTGyuj

— Taylor Swift Updates (@TSUpdating) November 29, 2024