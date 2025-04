Ο ράπερ A$AP Rocky, η Ριάνα, ο δικηγόρος του Τραμπ και η… Τρανμίρ Ρόβερς!

Το έχουμε σημειώσει πολλάκις. Και θα το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά που ένας διάσημος, δείχνει διάθεση να εμπλακεί με το σπορ. Βλέπετε, το ποδόσφαιρο είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Με «κύκλο εργασιών» δεκάδες δισεκατομμύρια ανά τον πλανήτη. Και ειδικά στην Αγγλία, οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Ακόμη και για περιπτώσεις ομάδων που είναι… κάτω από το ραντάρ της Premier League. Με τον διάσημο ράπερ A$AP Rocky, να ξεμπερδεύει με τις δικαστικές του περιπέτειες και να αφιερώνεται, πλέον, στο να αποκτήσει την… Τρανμίρ Ρόβερς!

Μετά την απαλλαγή του από τις κατηγορίες για κακούργημα (σ.σ. κατηγορούνταν ότι στα τέλη Φεβρουαρίου, ο A$AP Rocky έκανε ένα βήμα πιο κοντά στο να ενταχθεί στις τάξεις των Αμερικανών διασημοτήτων που αποκτούν ιδιοκτησιακό μερίδιο σε ομάδες των χαμηλότερων κατηγοριών του αγγλικού ποδοσφαίρου. Κάτι που θα είχε συμβεί νωτίρτα, εάν δεν εκκρεμούσε η δίκη του. Η οποία αφορούσε κατηγορίες ότι πυροβόλησε κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου στο Χόλιγουντ το 2021. O A$AP Relli (Terell Ephron), πρώην μέλος της A$AP Mob, της hip-hop ομάδας που ίδρυσε ο Rocky το 2006 τον κατηγόρησε ότι τον πυροβόλησε κατά τη διάρκεια καυγά. Όταν ανακοινώθηκε η αθωωτική απόφαση, ο ράπερ πήδηξε πάνω από το διαχωριστικό του δικαστηρίου για να αγκαλιάσει τη σύντροφό του Ριάνα, η οποία στάθηκε στο πλευρό του σε όλη τη διαδικασία.

Πλησιάζει στην απόκτηση της Τράνμιρ

Μετά την απαλλαγή του από κατηγορίες για κακούργημα, λοιπόν, ο ράπερ πλησιάζει στην απόκτηση μεριδίου στην Τράνμιρ Ρόβερς, ομάδα της αγγλικής League Two. Ο 36χρονος ράπερ, με πραγματικό όνομα Ρακίμ Μέιερς, είναι μέρος μιας κοινοπραξίας που προσπαθεί να αποκτήσει το 80% των μετοχών της Τράνμιρ, ομάδας της League Two, μαζί με τον Τζο Τακοπίνα, πρώην δικηγόρο του Ντόναλντ Τραμπ και άνθρωπο που τον υπερασπίστηκε στο δικαστήριο. Και τον βοήθησε να κριθεί αθώος για τις δύο κατηγορίες κακουργηματικής επίθεσης με ημιαυτόματο όπλο!

Η συμφωνία, η οποία είχε «παγώσει» για πέντε μήνες, μπορεί πλέον να προχωρήσει. Ο Rocky συνδέθηκε με την προσπάθεια εξαγοράς της Τράνμιρ από τον Τακοπίνα από τα τέλη του 2024. Υπήρξαν δημοσιεύματα και αποκαλύψεις για συζητήσεις με τον τωρινό ιδιοκτήτη, Μαρκ Πάλιoς, πρώην CEO της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας, ο οποίος επιθυμεί να ολοκληρωθεί η πώληση άμεσα. Το επόμενο βήμα είναι η έγκριση από την FA και την EFL. Η οποία θα ήταν αδύνατη, εάν ο Αμερικανός καλλιτέχνης καταδικάζονταν!

Ο Πάλιoς, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής με πάνω από 250 συμμετοχές με την Τράνμιρ τη δεκαετία του ’70 και του ’80, κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της ομάδας με τη σύζυγό του, Νίκολα, από το 2014. Τον Οκτώβριο, ο ίδιος είχε επιβεβαιώσει δημόσια το ενδιαφέρον του Τακοπίνα και είχε αναφερθεί έμμεσα στη συμμετοχή του Rocky, λέγοντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «talkSPORT»: «Αν θα φέρει τον A$AP Rocky ή όχι είναι δική του απόφαση. Νομίζω όμως ότι θα ενίσχυε την κοινοπραξία του, προσφέροντας εμπορική αξία. Ο A$AP είναι, φυσικά, ο σύντροφος της Ριάνα». Σε συνέντευξη του στο Sky Sports, είπε με νόημα πως ήθελε η συμφωνία να ολοκληρωθεί «ASAP» (σ.σ. As Soon As Possible ή αλλιώς όσο πιο σύντομα γίνεται).