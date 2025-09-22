Στο νέο της άλμπουμ, η Τέιλορ Σουίφτ εξυμνεί την πολυτέλεια που αποπνέει ένα «showgirl»

Η Τέιλορ Σουίφτ γνωρίζει τι θέλουν οι θαυμαστές της όσον αφορά την επόμενη φάση της καριέρας της.

Η τραγουδίστρια αποκαλύπτει τι μπορούν να περιμένουν οι Swifties από την κυκλοφορία του τελευταίου της άλμπουμ, The Life of a Showgirl — συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικών καρτών ποιημάτων — μόλις λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του στις 3 Οκτωβρίου.

«Η καλύτερη εμπειρία»

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, η νικήτρια των Grammy μίλησε με ενθουσιασμό για τη «σπουδαία» φωτογράφιση του άλμπουμ της με τον Martin Marcus — και παραδέχτηκε ότι της άρεσε τόσο πολύ που δημοσίευσε περισσότερες φωτογραφίες από ό,τι είχε αρχικά προγραμματίσει.

«Ήθελα απλώς οι θαυμαστές να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες εικόνες από τον κόσμο αυτού του άλμπουμ», είπε η Σουίφτ στο βίντεο. «Και έτσι πέρασα πολύ χρόνο προσπαθώντας να βρω τον καλύτερο τρόπο για να δημιουργήσω το καλύτερο βινύλιο, την καλύτερη συσκευασία και την καλύτερη εμπειρία CD που θα μπορούσαν να έχουν».

«Θέλαμε αυτό το άλμπουμ να έχει μια αίσθηση πολυτέλειας»

Αναφέρθηκε επίσης σε διάφορες πτυχές του άλμπουμ, όπως το «high-gloss finish», μια επιλογή που «δεν είχε ξανακάνει ποτέ» και που θεώρησε ιδανική για να αποδώσει τη λάμψη και τη γοητεία ενός showgirl.

«Θέλαμε αυτό το άλμπουμ να έχει μια αίσθηση πολυτέλειας», εξήγησε η Τέιλορ Σουίφτ. «Και να είναι ένα είδος αναφοράς στην πολυτέλεια που επιδεικνύει μια χορεύτρια όταν βρίσκεται στη σκηνή».

Η τραγουδίστρια του «Cruel Summer» ολοκλήρωσε το βίντεο της σημειώνοντας ότι είναι ευχαριστημένη με το τελικό αποτέλεσμα του νέου της άλμπουμ, κάτι που ελπίζει να αρέσει και στους θαυμαστές της.

«Η συσκευασία του βινυλίου, η συσκευασία του CD, οι φωτογραφίες, οι κάρτες — είναι όλα πράγματα για τα οποία είμαι πολύ περήφανη, και χρειάστηκε πολύς χρόνος για να τα συγκεντρώσω, πολλή σκέψη, πολλή οργάνωση, αλλά ελπίζω να αξίζει τον κόπο», είπε. «Ελπίζω οι θαυμαστές να είναι ευχαριστημένοι».

* Με πληροφορίες από: People