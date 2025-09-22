magazin
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Στο νέο της άλμπουμ, η Τέιλορ Σουίφτ εξυμνεί την πολυτέλεια που αποπνέει ένα «showgirl»
22 Σεπτεμβρίου 2025

Στο νέο της άλμπουμ, η Τέιλορ Σουίφτ εξυμνεί την πολυτέλεια που αποπνέει ένα «showgirl»

Η Τέιλορ Σουίφτ μίλησε με ενθουσιασμό για τη φωτογράφιση του άλμπουμ της με τον Martin Marcus και έδωσε μερικές πληροφορίες για το τι να περιμένουν οι Swifties.

Η Τέιλορ Σουίφτ γνωρίζει τι θέλουν οι θαυμαστές της όσον αφορά την επόμενη φάση της καριέρας της.

Η τραγουδίστρια αποκαλύπτει τι μπορούν να περιμένουν οι Swifties από την κυκλοφορία του τελευταίου της άλμπουμ, The Life of a Showgirl — συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικών καρτών ποιημάτων — μόλις λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του στις 3 Οκτωβρίου.

«Η καλύτερη εμπειρία»

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, η νικήτρια των Grammy μίλησε με ενθουσιασμό για τη «σπουδαία» φωτογράφιση του άλμπουμ της με τον Martin Marcus — και παραδέχτηκε ότι της άρεσε τόσο πολύ που δημοσίευσε περισσότερες φωτογραφίες από ό,τι είχε αρχικά προγραμματίσει.

«Ήθελα απλώς οι θαυμαστές να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες εικόνες από τον κόσμο αυτού του άλμπουμ», είπε η Σουίφτ στο βίντεο. «Και έτσι πέρασα πολύ χρόνο προσπαθώντας να βρω τον καλύτερο τρόπο για να δημιουργήσω το καλύτερο βινύλιο, την καλύτερη συσκευασία και την καλύτερη εμπειρία CD που θα μπορούσαν να έχουν».

«Θέλαμε αυτό το άλμπουμ να έχει μια αίσθηση πολυτέλειας»

Αναφέρθηκε επίσης σε διάφορες πτυχές του άλμπουμ, όπως το «high-gloss finish», μια επιλογή που «δεν είχε ξανακάνει ποτέ» και που θεώρησε ιδανική για να αποδώσει τη λάμψη και τη γοητεία ενός showgirl.

«Θέλαμε αυτό το άλμπουμ να έχει μια αίσθηση πολυτέλειας», εξήγησε η Τέιλορ Σουίφτ. «Και να είναι ένα είδος αναφοράς στην πολυτέλεια που επιδεικνύει μια χορεύτρια όταν βρίσκεται στη σκηνή».

Η τραγουδίστρια του «Cruel Summer» ολοκλήρωσε το βίντεο της σημειώνοντας ότι είναι ευχαριστημένη με το τελικό αποτέλεσμα του νέου της άλμπουμ, κάτι που ελπίζει να αρέσει και στους θαυμαστές της.

«Η συσκευασία του βινυλίου, η συσκευασία του CD, οι φωτογραφίες, οι κάρτες — είναι όλα πράγματα για τα οποία είμαι πολύ περήφανη, και χρειάστηκε πολύς χρόνος για να τα συγκεντρώσω, πολλή σκέψη, πολλή οργάνωση, αλλά ελπίζω να αξίζει τον κόπο», είπε. «Ελπίζω οι θαυμαστές να είναι ευχαριστημένοι».

* Με πληροφορίες από: People

Σεισμός στο Άγιο Όρος: Δεν μας ανησυχεί αλλά είμαστε προβληματισμένοι, λέει ο Λέκκας
4,8 Ρίχτερ 22.09.25
4,8 Ρίχτερ 22.09.25

«Περίεργο φαινόμενο, είμαστε προβληματισμένοι» - Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό στο Άγιο Όρος

Ο σημερινός σεισμός στο Άγιο Όρος, είναι ο 10ος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ, στην περιοχή - Είναι  «ένα φαινόμενο αρκετά περίεργο σε σχέση με την εμμονή 18 μήνες τώρα» είπε ο Ευθύμης Λέκκας

Σύνταξη
Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
Υπερτυφώνας Ραγκάσα 22.09.25
Υπερτυφώνας Ραγκάσα 22.09.25

Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Σύνταξη
Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή
Πολιτική 22.09.25
Πολιτική 22.09.25

Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή

Αναθερμαίνεται το φλερτ Φάμελλου – Χαρίτση, ο Δούκας ζητά δέσμευση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση μόνο των προοδευτικών, ένα «κόμμα Καρυστιανού» αναδιατάσσει οριζόντια το σκηνικό.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 22.09.25
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 22.09.25

10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί μιλούν στο in για την κατάσταση που επικρατεί με τα περισσότερα , όπως λένε, κενά εδώ και χρόνια, για το νέο ασαφές καθεστώς ειδικής αγωγής και για τις πολυσυζητημένες άδειες. Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης
Νυχτερινή ζώνη 22.09.25
Νυχτερινή ζώνη 22.09.25

Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης

Σε κλίμα ασφυκτικών πιέσεων και λογοκρισίας, η αμερικανική late-night δεν υποχωρεί - η αναστολή του Τζίμι Κίμελ γίνεται αφορμή για μια πιο αιχμηρή σάτιρα απέναντι στον Τραμπ, κρατώντας ζωντανή την πολιτική της αιχμή.

Σύνταξη
«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα
Κόσμος 22.09.25
Κόσμος 22.09.25

«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να συνομιλήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν πεθάνει. Η ερευνήτρια στο Κέντρο Leverhulme για το Μέλλον της Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη δυνατότητα, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, της «ανασύνθεσης» των οικείων μας σε... άβαταρ

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ιταλία: Η Μελόνι «θυμάται τις πάστες» της παιδικής ηλικίας και προκαλεί έντονες αντιδράσεις
Ιταλία 22.09.25
Ιταλία 22.09.25

Εντονες αντιδράσεις για τη Μελόνι που θυμήθηκε «τις πάστες» της παιδικής ηλικίας

Εντονα αντέδρασε η αντιπολίτευση στην Ιταλία για τη συνέντευξη που παραχώρησε η Τζόρτζια Μελόνι στη δημόσια τηλεόραση και θυμήθηκε τις πάστες στα οικογενειακά τραπέζια όταν ήταν παιδί.

Σύνταξη
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σε υποθαλάσσιο χώρο κοντά στις Καρυές του Αγίου Ορους
Αγιο Ορος 22.09.25
Αγιο Ορος 22.09.25

Σεισμός στα ανοιχτά των Καρυών

Σε υποθαλάσσιο χώρο εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις Καρυές του Αγίου Ορους.

Σύνταξη
