DO’S: Δώσε περισσότερη βάση τόσο τις σκέψεις που κάνεις, όσο και στα συναισθήματα που νιώθεις. Περνάς κάποια πράγματα, το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να τα διαχειριστείς, σωστά; Παρατήρησε τα γεγονότα μεν, απόφυγε να γίνεις παρορμητικός ή να θέλεις να δράσεις άμεσα δε. Πρέπει να είσαι δυνατός, για να μπορέσεις να εξελιχθείς.

DON’TS: Μην κάνεις και μην λες πράγματα που μπορούν να χαλάσουν την εικόνα σου. Στα επαγγελματικά, μην αρνηθείς επαφές και συναντήσεις με άτομα που μπορούν να σου ανοίξουν νέες πόρτες. Μη διστάσεις να αναλογιστείς τα μαθήματα που έχεις πάρει από κάποιες λάθος κινήσεις που έκανες στο παρελθόν, ώστε να τα αποφύγεις στο τώρα.