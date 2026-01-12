magazin
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 12.01.2026]
Ημερήσια 12 Ιανουαρίου 2026 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 12.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Δώσε περισσότερη βάση τόσο τις σκέψεις που κάνεις, όσο και στα συναισθήματα που νιώθεις. Περνάς κάποια πράγματα, το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να τα διαχειριστείς, σωστά; Παρατήρησε τα γεγονότα μεν, απόφυγε να γίνεις παρορμητικός ή να θέλεις να δράσεις άμεσα δε. Πρέπει να είσαι δυνατός, για να μπορέσεις να εξελιχθείς.

DON’TS: Μην κάνεις και μην λες πράγματα που μπορούν να χαλάσουν την εικόνα σου. Στα επαγγελματικά, μην αρνηθείς επαφές και συναντήσεις με άτομα που μπορούν να σου ανοίξουν νέες πόρτες. Μη διστάσεις να αναλογιστείς τα μαθήματα που έχεις πάρει από κάποιες λάθος κινήσεις που έκανες στο παρελθόν, ώστε να τα αποφύγεις στο τώρα.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αν παρατηρήσεις τις καταστάσεις, θα αντιληφθείς, ότι πρέπει να καταβάλλεις μία παραπάνω προσπάθεια, ώστε και να κερδίσεις την εμπιστοσύνη των υπολοίπων, αλλά και να ενισχύσεις την εικόνα σου- ειδικά στις συνεργασίες σου. Πάρε τον χρόνο σου και αναλογίσου τα λάθη που έκανες παλιά, ώστε να αποφύγεις την κακή τους επανάληψη.

DON’TS: Μην αρνείσαι να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, καθώς εκεί θα μπορέσεις να μοιραστείς τις ιδέες που έχεις. Ωστόσο δεν πρέπει να είσαι αρνητικός ούτε στο feedback που θα σου δοθεί μέσω αυτών των συζητήσεων, έτσι; Παράλληλα, μην κλείνεις τα μάτια σου, όταν οι άλλοι προσπαθούν να σου δείξουν, ότι- ευτυχώς- έχεις την στήριξή τους.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Επειδή έχεις ήρεμη διάθεση, θα σου ζητήσω να δεις τα πράγματα καθαρά και ψύχραιμα. Αν θες να βρεις λύσεις σε όσα σε ζορίζουν, πρέπει να εστιάσεις στην πηγή του κακού. Κοινώς βρες τη ρίζα του προβλήματος. Ξεκαθάρισε τα οικονομικά, κάνε και διαπραγματεύσεις – αν το θες – προκειμένου να μειώσεις λίγο τα επίπεδα του άγχους σου.

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν συμβούν συζητήσεις, οι οποίες φέρουν στην επιφάνεια δυσάρεστα συναισθήματα που έχεις βιώσει. Όμως μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς οπτική ή συμπεριφορά, αν κρίνεις, ότι αυτό είναι απαραίτητο. Μην μπαίνεις διαρκώς σε φαύλους κύκλους. Αν δεν κόψεις εσύ το νήμα, να ξέρεις πως δεν θα το κάνει κανείς!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αφού η ατμόσφαιρα χαλαρώνει, εσύ γιατί δεν προσπαθείς να βελτιώσεις τη διάθεσή σου; Επειδή σου αρέσει να γκρινιάζεις! Απλά σήμερα προσπάθησε να το ελαττώσεις λίγο! Κάνε συζητήσεις, προκειμένου να βελτιώσεις τις επαγγελματικές, ερωτικές και διαπροσωπικές σου σχέσεις. Δες τα όλα απλοϊκά, για να τα δεις και πιο ξεκάθαρα.

DON’TS: Μην φοβηθείς να προσεγγίσεις κάποια σημαντικά για σένα άτομα, με σκοπό να λύσεις τις μεταξύ σας παρεξηγήσεις. Ειδικά αν πρόκειται για παρεξηγήσεις που σε οδήγησαν στο να μιλήσεις με άσχημο τρόπο και να πεις πράγματα που αργότερα μετάνιωσες. Μη διστάσεις να ζητήσεις συγνώμη, αν τυχόν πλήγωσες και κάποιον, έτσι;

Λέων

Λέων

DO’S: Εκμεταλλεύσου το θετικό κλίμα της σημερινής ημέρας και ανάλυσε τα πάντα γύρω σου πιο προσεκτικά. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να δεις τη μεγαλύτερη εικόνα και να βγάλεις τα κατάλληλα συμπεράσματα για το πώς έχουν τα πράγματα. Ταυτόχρονα, δες και τι είναι αυτό που χρειάζεσαι, προκειμένου να μπορέσεις να πας παρακάτω.

DON’TS: Μην χάσεις την μπάλα, όταν προσπαθείς να διαχειριστείς τα συναισθήματα και τα πιο προσωπικά σου θέματα. Μη διστάσεις να συζητήσεις με την οικογένειά σου για τα μελλοντικά σου σχέδια, καθώς ενδέχεται να βοηθηθείς σχετικά με το πώς να τα υλοποιήσεις. Στα επαγγελματικά, μην τα λες όπως να’ ναι. Λίγα λόγια και συγκεκριμένα θέλουμε!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσπάθησε και να εκφραστείς με μεγαλύτερη άνεση, αλλά και να διαχειριστείς τα πάντα άμεσα. Το να θέλεις απλά να κάνεις πράγματα, δεν λέει κάτι! Οπότε φρόντισε να είσαι συγκεκριμένος στον τρόπο με τον οποίο τα διεκδικείς. Παίξε μπάλα. Κοινώς φλέρταρε, βάζοντας το στοιχείο της δημιουργικότητας μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν θα χάσεις!

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις λίγη δουλίτσα με τον εαυτό σου, καθώς σήμερα είναι μία μέρα, όπου νιώθεις έντονα την ανάγκη να το κάνεις αυτό. Άρα μην την αφήσεις να πάει χαμένη, please! Μην κάνεις τα στραβά μάτια, όμως, στα συναισθήματά που νιώθεις και ξέρεις ότι σε φέρνουν σε μια δύσκολη θέση. Ή μάλλον αμυντική, να πω καλύτερα!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Επειδή η φάση ηρεμεί σήμερα κι εσύ το νιώθεις, θέλω να καθίσεις κάτω και να τα πεις με τον εαυτό σου. Υπάρχουν πολλά συναισθήματα που έχεις ξεκλειδώσει τελευταία και πρέπει να τα αναλύσεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να βρεις κι έναν σωστό τρόπο να τα διαχειριστείς, έτσι ώστε να γυρίσεις το παιχνίδι υπέρ σου. Κόψε την κλάψα!

DON’TS: Αν έχεις πάρει απόφαση, ότι θες να πάρεις απόσταση από ορισμένα άτομα, τότε μην κάνεις πίσω. Μην αγνοείς τα οικονομικά σου, γιατί σήμερα υπάρχουν εξελίξεις στο πεδίο αυτό – ειδικά αν είσαι σε φάση που κάνεις κινήσεις ή σκέφτεσαι κάτι σχετικά με κάποιο ακίνητο. Μην αγνοείς ούτε τα επαγγελματικά, γιατί κι εκεί παίζουν θετικές εξελίξεις.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις κάποιες καταστάσεις με το να διαβάσεις πίσω από τις λέξεις. Κοινώς μάθε να κοιτάς και πίσω από το δάχτυλό σου. Κάνε συζητήσεις, προκειμένου να βρεις τον τρόπο, έτσι ώστε να κάνεις αυτό που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Άσε να φύγει ό,τι πρέπει να φύγει, για να μην σου βάλεις τρικλοποδιά.

DON’TS: Μην καταπιέζεις άλλο τη δημιουργικότητά σου από φόβο μη τυχόν και παρεξηγηθείς. Μα καλά, πας καλά; Μην φοβάσαι να μοιραστείς τις ιδέες σου ή να μιλήσεις για τα ενδιαφέροντά σου. Στα επαγγελματικά, μην αρνείσαι να συνεργαστείς με καινούργια άτομα, απλά και μόνο επειδή είναι καινούργια. What? Μην αναλώνεσαι στα λάθος άτομα.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Κράτησε αποστάσεις, για να μπορέσεις να ρίξεις τους τόνους. Προσπάθησε, όμως, να χαλαρώσεις κι εσύ λίγο, ώστε να μπορέσεις να δεις τη μεγαλύτερη εικόνα των πραγμάτων που σε απασχολούν. Εστίασε σε οτιδήποτε σε κάνει να νιώθεις ασφαλής, για να μπορέσεις να λειτουργήσεις και πιο άνετα. Αξιοποίησε τη δημιουργικότητά σου.

DON’TS: Μη μένεις κολλημένος σε ανούσια σκηνικά, γιατί τότε μένεις και πίσω. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να εκφράσεις τους προβληματισμούς που έχεις. Απλά κάντο στο αμόρε και όχι παρασκηνιακά, τύπου το λέω σε φίλο- φίλου, για να το μάθει από σπόντα και ο άμεσα ενδιαφερόμενος! Α καλά! Μη διστάσεις να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο στη δουλειά.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Καλό είναι να συνειδητοποιήσεις κάποια πράγματα και να κοιτάξεις την αλήθεια κατάματα. Μπορεί, ας πούμε, να έχεις περάσει κάποια πράγματα, να έχεις βιώσει έντονα συναισθήματα και να έχεις αντιδράσει με περίεργο ή έντονο τρόπο. Πρέπει να καταλάβεις, ότι δεν φταις εσύ, αλλά τα γεγονότα ή τα άτομα που σε έκαναν τότε να νιώσεις έτσι.

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις λίγο και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεσαι. Κακό δεν είναι! Μην αρνείσαι να συζητήσεις με τους φίλους σου για όλα αυτά που σε απασχολούν και να τους ζητήσεις την γνώμη τους. Μην «πνιγείς» τη δημιουργικότητά σου. Ασχολήσου, λοιπόν, με τα πρότζεκτ που έχεις αναλάβει και διοχέτευσέ την εκεί.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Είσαι πιο χαλαρός και είναι θετικό που ξεκινάς τη μέρα σου έτσι. Ωστόσο, καλό είναι να πάρεις κάποιες αποστάσεις, για να μπορέσεις να επεξεργαστείς οτιδήποτε δεν πήγε όπως περίμενες. Βρες το γιατί και το πώς προχωράς από εδώ και μπρος. Απλοποίησε την σκέψη σου και παρατήρησε τα γεγονότα, για να πάρεις τις απαντήσεις σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να αναλάβεις να διεκπεραιώσεις μόνος σου κάποια συγκεκριμένα κομμάτια της δουλειάς. Αν, ας πούμε, ξέρεις ότι αν εμπλακούν πολλά άτομα, το πράγμα θα πάει σκ@τά, τότε μη φοβηθείς να το πάρεις όλο πάνω σου. Ταυτόχρονα, μην κωλώσεις να κάνεις εκεί και κάποιες διαπραγματεύσεις που θέλεις.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Ψάξε να βρεις που σκ@τά έχασες την αισιοδοξία σου, καθώς πρέπει να την φέρεις πίσω! Οπωσδήποτε! Παράλληλα, όμως, πρέπει να είσαι σε απευθείας σύνδεση και με τα συναισθήματά σου. Συζήτησε με τους φίλους σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να βρεις τι πρέπει να αλλάξεις, για να σταματήσεις να ταλαιπωριέσαι- κυρίως το μέσα σου.

DON’TS: Μη δέχεσαι συγκεκριμένες συμπεριφορές, αν δεν μπορείς να τις  σηκώσεις με τίποτα! Μη διστάσεις να ψάξεις να βρεις καινούργια ενδιαφέροντα, καθώς πώς αλλιώς θα μπορέσεις να ανανεωθείς, χρυσέ μου; Αναρωτιέμαι! Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου, ειδικά αν θέλεις να κάνεις κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές που έχεις κατά νου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Πετρέλαιο
Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Stream magazin
O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»
«Μια ιδέα» 11.01.26

O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»

Κατά την απονομή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού στον Νόα Γουάιλ στα AARP Movies for Grownups Awards, ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο που αναφερόταν στον τίτλο «Ο πιο σέξι άντρας» του περιοδικού People.

Σύνταξη
«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» – Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995
«Μπαμπά!» 11.01.26

«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» - Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» προβλήθηκε ένα βίντεο από το μακρινό 1995, όπου είχαν βρεθεί στο Ενώπιος Ενωπίω η Ειρήνη Παπά και ο Φρέντυ Γερμανός, συζητώντας χωρίς να συνενοηθούν ιδιαίτερα ωστόσο - Η Ναταλία Γερμανού πήρε θέση.

Σύνταξη
Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό λέει κάτι για την εποχή μας
Best seller 11.01.26

Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό λέει κάτι για την εποχή μας

Η αθλητική φόρμα Nike που φορούσε ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τη στιγμή της σύλληψής του έχει γίνει πηγή σατιρικού υλικού που επαναλαμβάνεται μέχρι αηδίας – o κωδικός δε, ξεπούλησε, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για το πώς σκεφτόμαστε οι άνθρωποι και ο αλγόριθμος σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εγώ ένιωθα καλά να το κάνω»: Η Άριελ Κωνσταντινίδη απαντά στα σχόλια για την ηλικία της μητρότητας
Βίντεο 11.01.26

«Εγώ ένιωθα καλά να το κάνω»: Η Άριελ Κωνσταντινίδη απαντά στα σχόλια για την ηλικία της μητρότητας

«Ήταν ένας δρόμος σχεδόν 8 χρόνια, δεν είπα ‘’ξύπνησα τώρα, είμαι 53 και θα το κάνω’’», δήλωσε μεταξύ άλλων η Άριελ Κωνσταντινίδη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της
«Νιώθω αηδιασμένη» 11.01.26

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για τη δική της εμπειρία κακοποίησης στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες εβδομάδες πριν ο σύζυγός της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, συλληφθεί για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και μία κατηγορία κακοποίησης παιδιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα»: Θα συμμετείχε ξανά στη Eurovision ο Γιώργος Θεοφάνους ως συνθέτης;
Χαμογέλα και Πάλι! 11.01.26

«Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα»: Θα συμμετείχε ξανά στη Eurovision ο Γιώργος Θεοφάνους ως συνθέτης;

«Είναι περισσότερο vision παρά ακουστικό. Εξαρτάται από το πόσα θα επενδύσει κάποιος στην εικόνα, στο κοστούμι, στο σκηνικό, στον εντυπωσιασμό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Θεοφάνους

Σύνταξη
Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας
Εν καιρώ κρίσης 10.01.26

Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας

«Θέλω δημόσια να σε ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορωνοιού», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφερόμενος στον εκλιπόντα Χρήστο Πολίτη.

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»
«Καλή τύχη» 10.01.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»

Αν και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απέκλεισε κάθε πιθανότητα μελλοντικών εμφανίσεων στις ΗΠΑ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

Σύνταξη
«Το κρύβω;» – Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία
Καινούργιο αυτό; 10.01.26

«Το κρύβω;» - Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία

«Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία ότι κρύβω αυτό το πράγμα» είπε το διεθνές μοντέλο, Κένταλ Τζένερ, στο podcast «In Your Dreams» διαψεύδοντας τις φήμες του διαδικτύου ότι είναι «κρυφή λεσβία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης
Η φωνή της 10.01.26

Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης

Η ηθοποιός της θρυλικής σειρά των 80s, «Νταντά», η Φραν Ντρέσερ, λέει στο People ότι το να της πουν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει παιδιά μετά τον καρκίνο ήταν «ένα πικρό χάπι που έπρεπε να καταπιεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης
Outsourcing 12.01.26

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης

Η μετακίνηση των θέσεων εργασίας στο εξωτερικό εξοικονομεί χρήματα, αλλά σημαίνει επίσης την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων στην εγχώρια αγορά της ΕΕ. Ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανισορροπία;

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ
Media 12.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ

Καταθέτες – Τι να προσέχετε • Με εργαλείο την κλωνοποίηση της φωνής ενός συγγενικού προσώπου οι επιτήδειοι μπορούν να ζητήσουν χρήματα ή κωδικούς για να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες
«Ρεκόρ εξαγωγών» 12.01.26

Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες

Συνολικά η συμφωνία ανάμεσα στη Γερμανία και το Ισραήλ, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Τελ Αβίβ. Υπογράφησαν ξεχωριστά συμφωνίες για κυβερνοασφάλεια και αντιτρομοκρατία.

Σύνταξη
Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ
Kill Switch 11.01.26 Upd: 01:47

Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ

Το Ιράν κατάφερε να ρίξει για πρώτη φορά το Starlink του Έλον Μασκ για να διαταράξει τις οργανωτικές δυνατότητες των διαδηλωτών και κυρίως αυτών που θεωρεί υποστηριζόμενους από Ισραήλ και ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καιρός: Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα – Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες
Live χάρτης 11.01.26

Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα - Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες

Ο καιρός δείχνει τα δόντια του με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, αισθητή στο σύνολο της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες μέρες. Ενδεικτικοί χάρτες χιονόστρωσης. Συστάσεις από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Άρης: «Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης: «Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»

Ανακοίνωση κατά του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ (1-1), στον οποίο οι Θεσσαλονικείς είχαν πολλά παράπονα για τη διαιτησία.

Σύνταξη
Χάος και ραγδαία αύξηση των νεκρών στο Ιράν – Ο ΟΗΕ καλεί το καθεστώς να επιδείξει τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»
Άγρια καταστολή 11.01.26

Χάος και ραγδαία αύξηση των νεκρών στο Ιράν – Ο ΟΗΕ καλεί το καθεστώς να επιδείξει τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Την ώρα που οι πολίτες στο Ιράν βιώνουν μια άνευ προηγουμένου βία, το καθεστώς προαναγγέλλει κλιμάκωση της έντασης, ενώ ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 538 και των συλληφθέντων τους 10.600.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»

Η τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη διαιτησία μετά τα όσα συνέβησαν σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και ΟΑΚΑ – «Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν».

Σύνταξη
O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»
«Μια ιδέα» 11.01.26

O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»

Κατά την απονομή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού στον Νόα Γουάιλ στα AARP Movies for Grownups Awards, ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο που αναφερόταν στον τίτλο «Ο πιο σέξι άντρας» του περιοδικού People.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 3-0: Νίκησαν αλλά δεν ικανοποίησαν οι «πράσινοι» (vid)
Super League 11.01.26

Νίκησε αλλά δεν ικανοποίησε ο Παναθηναϊκός (3-0)

Χωρίς να ικανοποιήσει, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Πανσερραϊκού στο παγωμένο ΟΑΚΑ με σκόρερ τους Τζούρισιτς, Ζαρουρί και Γεντβάι. Αποβλήθηκε ο Ντε Μάρκο, ντεμπούτο για Τεττέη.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας
Αμυντική συμφωνία 11.01.26

Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας

Οι πύραυλοι για την Ουκρανία θα μπορούν να μεταφέρουν κεφαλή 200 κιλών σε βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων και θα μπορούν να εκτοξεύονται με γρήγορη διαδοχή, ώστε να αποτρέπουν τον αντίπαλο από το να απαντήσει.

Σύνταξη
Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο
Κόσμος 11.01.26

Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο

Ένας τραγικός θάνατος εργαζομένου στην Ιταλία σκιάζει την πορεία προετοιμασίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνου–Κορτίνα, προκαλώντας ερωτήματα για τις συνθήκες στα εργοτάξια της διοργάνωσης

Σύνταξη
Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι
«Θλιβερό θέαμα» 11.01.26

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι

Με ένα αιχμηρό δημοσίευμα ο Economist στρέφεται εναντίον όλων των Γάλλων ανεξαιρέτως για την πολιτική και οικονομική περιδίνηση που έχει εισέλθει η Γαλλία μετά το 2023.

Σύνταξη
Αγρότες: Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων – Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά
Κινητικότητα 11.01.26

Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων - Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να καταθέσουν δύο λίστες συμμετεχόντων, έως 20 άτομα η καθεμία, για τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό. Προετοιμασίες από τους αγρότες.

Σύνταξη
Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία
On Field 11.01.26

Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία

Ο ακατάλληλος Λανουά δεν μπορεί να σταματήσει τον κατήφορο και χρειάζονται αποφάσεις άμεσα. Στόχος πολύ γρήγορα οι ΕΠΣ να γίνουν πάνω από 35. Κατάντια οι ξένοι να ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» – Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995
«Μπαμπά!» 11.01.26

«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» - Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» προβλήθηκε ένα βίντεο από το μακρινό 1995, όπου είχαν βρεθεί στο Ενώπιος Ενωπίω η Ειρήνη Παπά και ο Φρέντυ Γερμανός, συζητώντας χωρίς να συνενοηθούν ιδιαίτερα ωστόσο - Η Ναταλία Γερμανού πήρε θέση.

Σύνταξη
Σύνταξη: Το ουτοπικό σενάριο του μέλλοντος – Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία
Ο Έλον Μασκ ξέρει… 11.01.26

Το ουτοπικό σενάριο για τους συνταξιούχους του μέλλοντος - Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία

Η αποταμίευση για τη σύνταξη είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους για εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον πλανήτη. Η ανάγκη για ρεαλιστικό σχέδιο είναι μεγαλύτερη από ποτέ καθώς η κρατική σύνταξη τείνει να καλύπτει πλέον μόνο τις βασικές ανάγκες αλλά, ο Έλον Μασκ έχει άλλη… άποψη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Γκουντ
ΗΠΑ 11.01.26

Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Γκουντ

Η Μινεσότα βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού κόσμου των ΗΠΑ, συγκλονισμένη από τις εντάσεις που προκάλεσε η ο θανατηφόρος πυροβολισμός μιας γυναίκας από αξιωματικό της ICE

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο