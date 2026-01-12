newspaper
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λίβανος: Σειρά νέων ισραηλινών επιδρομών στον νότο – Ενας νεκρός
Κόσμος 12 Ιανουαρίου 2026 | 04:00

Λίβανος: Σειρά νέων ισραηλινών επιδρομών στον νότο – Ενας νεκρός

Ισραηλινό πλήγμα εναντίον οχήματος στον νότιο Λίβανο προκάλεσε έναν θάνατο, ενώ μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ βομβάρδισαν κοινότητες, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε κτίρια.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Spotlight

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε χθες Κυριακή σειρά νέων επιδρομών στον νότιο Λίβανο, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο κατά τις λιβανικές αρχές, ανακοινώνοντας πως στοχοποίησε μέλος της Χεζμπολά και υποδομές του σιιτικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν.

Οι επιδρομές ακολούθησαν τη διαβεβαίωση του λιβανικού στρατού την Πέμπτη πως όντως αφόπλισε τη Χεζμπολά νοτίως του ποταμού Λιτάνι, κάπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, όπως όριζε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το κίνημα.

«Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού εναντίον οχήματος στην Μπεντ Τζμπάιλ στον νότο προκάλεσε έναν θάνατο»

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, «πλήγμα του ισραηλινού εχθρού εναντίον οχήματος στην Μπεντ Τζμπάιλ στον νότο προκάλεσε έναν θάνατο» (κεντρική φωτογραφία από το Χ, επάνω).

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε «τρομοκράτη της Χεζμπολά» στην περιοχή, αφού έκανε λόγο για «επανειλημμένες παραβιάσεις των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολά».

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι «μαχητικά αεροσκάφη» του Ισραήλ έπληξαν επίσης την κοινότητα Κφαρ Χάτα, στον νότιο Λίβανο, βόρεια του ποταμού Λιτάνι, κάνοντας λόγο για «μεγάλες ζημιές» σε κτίρια.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δημοσιοποιήσει νωρίτερα «διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης» από την κοινότητα αυτή, διαμηνύοντας πως επρόκειτο να επιτεθεί εναντίον «στρατιωτικής υποδομής» της Χεζμπολά.

Αργότερα, ανέφερε πως διεξήγαγε επιπλέον πλήγμα εναντίον «υπόγειας εγκατάστασης χρησιμοποιούμενης για την αποθήκευση όπλων της Χεζμπολά».

Πίεση από ΗΠΑ

Το ANI μετέδωσε ακόμη ότι σημειώθηκε «σειρά σφοδρών ισραηλινών πληγμάτων» και σε άλλες κοινότητες— στη Μαχμουντίγια, στη Ντιμασκίγια, στην αλ Μπουρέιτζ και στην περιφέρεια Τζαζίν —χωρίς να αναφερθεί σε θύματα.

Οι περισσότερες από τις κοινότητες αυτές βρίσκονται, όπως και η Καφρ Χάτα, βόρεια του Λιτάνι.

Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες από την κρατική τηλεόραση, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν έκρινε ότι τα όπλα της Χεζμπολά πλέον δεν έχουν «λόγο ύπαρξης» ως μέσα αποτροπής.

«Η διατήρησή τους σήμερα έχει γίνει άχθος για την κοινότητά της και για τον Λίβανο στο σύνολό του», συνέχισε, επαναλαμβάνοντας πως έχει «ληφθεί η απόφαση» να αφοπλιστεί η Χεζμπολά.

Ο Λίβανος υφίσταται ισχυρή πίεση από τις ΗΠΑ να αφοπλίσει τη Χεζμπολά, που θεωρείται πως βγήκε αποδυναμωμένη από τη φονική σύγκρουση ενός χρόνου και πλέον, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ολοκληρωτικού πολέμου, με το Ισραήλ.

Οι στόχοι «της πρώτης φάσης»

Την Πέμπτη, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι έφερε σε πέρας «τους στόχους της πρώτης φάσης», νότια του ποταμού Λιτάνι, στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου αφοπλισμού του σιιτικού κινήματος, που πλέον αναμένεται να επεκταθεί στο σύνολο της χώρας.

Το Ισραήλ έκρινε πως οι προσπάθειες αυτές αποτελούν «ενθαρρυντική αρχή» αλλά απέχουν «πολύ από το να είναι επαρκείς», δικαιολογώντας έτσι τις επιθέσεις που συνεχίζει να διεξάγει σχεδόν καθημερινά στη γειτονική χώρα, παρά την κατάπαυση του πυρός.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας από την πλευρά τις «χαιρέτισε» τις «ενθαρρυντικές ανακοινώσεις των λιβανικών αρχών», καλώντας τις να συνεχίσουν «αποφασιστικά» τη διαδικασία αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ

Wall Street
Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Πετρέλαιο
Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

Stream newspaper
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης
Outsourcing 12.01.26

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης

Η μετακίνηση των θέσεων εργασίας στο εξωτερικό εξοικονομεί χρήματα, αλλά σημαίνει επίσης την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων στην εγχώρια αγορά της ΕΕ. Ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανισορροπία;

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ
Media 12.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ

Καταθέτες – Τι να προσέχετε • Με εργαλείο την κλωνοποίηση της φωνής ενός συγγενικού προσώπου οι επιτήδειοι μπορούν να ζητήσουν χρήματα ή κωδικούς για να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
Καιρός: Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα – Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες
Live χάρτης 11.01.26

Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα - Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες

Ο καιρός δείχνει τα δόντια του με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, αισθητή στο σύνολο της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες μέρες. Ενδεικτικοί χάρτες χιονόστρωσης. Συστάσεις από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Άρης: «Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης: «Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»

Ανακοίνωση κατά του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ (1-1), στον οποίο οι Θεσσαλονικείς είχαν πολλά παράπονα για τη διαιτησία.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»

Η τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη διαιτησία μετά τα όσα συνέβησαν σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και ΟΑΚΑ – «Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν».

Σύνταξη
O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»
«Μια ιδέα» 11.01.26

O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»

Κατά την απονομή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού στον Νόα Γουάιλ στα AARP Movies for Grownups Awards, ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο που αναφερόταν στον τίτλο «Ο πιο σέξι άντρας» του περιοδικού People.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 3-0: Νίκησαν αλλά δεν ικανοποίησαν οι «πράσινοι» (vid)
Super League 11.01.26

Νίκησε αλλά δεν ικανοποίησε ο Παναθηναϊκός (3-0)

Χωρίς να ικανοποιήσει, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Πανσερραϊκού στο παγωμένο ΟΑΚΑ με σκόρερ τους Τζούρισιτς, Ζαρουρί και Γεντβάι. Αποβλήθηκε ο Ντε Μάρκο, ντεμπούτο για Τεττέη.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο
Κόσμος 11.01.26

Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο

Ένας τραγικός θάνατος εργαζομένου στην Ιταλία σκιάζει την πορεία προετοιμασίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνου–Κορτίνα, προκαλώντας ερωτήματα για τις συνθήκες στα εργοτάξια της διοργάνωσης

Σύνταξη
Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι
«Θλιβερό θέαμα» 11.01.26

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι

Με ένα αιχμηρό δημοσίευμα ο Economist στρέφεται εναντίον όλων των Γάλλων ανεξαιρέτως για την πολιτική και οικονομική περιδίνηση που έχει εισέλθει η Γαλλία μετά το 2023.

Σύνταξη
Αγρότες: Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων – Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά
Κινητικότητα 11.01.26

Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων - Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να καταθέσουν δύο λίστες συμμετεχόντων, έως 20 άτομα η καθεμία, για τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό. Προετοιμασίες από τους αγρότες.

Σύνταξη
Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία
On Field 11.01.26

Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία

Ο ακατάλληλος Λανουά δεν μπορεί να σταματήσει τον κατήφορο και χρειάζονται αποφάσεις άμεσα. Στόχος πολύ γρήγορα οι ΕΠΣ να γίνουν πάνω από 35. Κατάντια οι ξένοι να ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» – Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995
«Μπαμπά!» 11.01.26

«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» - Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» προβλήθηκε ένα βίντεο από το μακρινό 1995, όπου είχαν βρεθεί στο Ενώπιος Ενωπίω η Ειρήνη Παπά και ο Φρέντυ Γερμανός, συζητώντας χωρίς να συνενοηθούν ιδιαίτερα ωστόσο - Η Ναταλία Γερμανού πήρε θέση.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

