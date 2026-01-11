«Οι καρέκλες» του Ιονέσκο: Με τους Μαρία Διακοπαναγιώτου και Πάνο Παπαδόπουλο στο θέατρο του Νέου Κόσμου
Η παράσταση «Οι καρέκλες» θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.
Η Μαρία Διακοπαναγιώτου και ο Πάνος Παπαδόπουλος ενώνουν τις ιδιαίτερες καλλιτεχνικές τους ιδιοσυγκρασίες, σκηνοθετούν με τη μοναδική τους ματιά και ερμηνεύουν τους δύο κεντρικούς χαρακτήρες στο αριστοτεχνικό έργο του Ευγένιου Ιονέσκο, Οι Καρέκλες.
Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ζουν ξεχασμένοι στο φάρο ενός απομονωμένου νησιού
Η αγωνία και η χαρά τους είναι μεγάλη, καθώς αναμένουν την άφιξη καλεσμένων.
Ο άντρας θέλει να μεταδώσει ένα μήνυμα από τις εμπειρίες που αποκόμισε από τη ζωή του κι έτσι προσλαμβάνει έναν επαγγελματία ομιλητή.
Η ώρα περνάει, το σπίτι γεμίζει με καρέκλες και περισσότερες καρέκλες και περισσότερες καρέκλες…
Μια παράσταση-βουτιά στη μανία του ανθρώπου να κρατηθεί από κάτι κόντρα στη μοναξιά, και στην απέλπιδα προσπάθειά του να αφήσει πίσω του ένα χνάρι, ένα αποτύπωμα που θα πιάσει τόπο στην ψυχή των άλλων.
Ταυτότητα Παράστασης
Κείμενο Ευγένιος Ιονέσκο
Μετάφραση Αντώνης Γαλέος
Σκηνοθεσία Πάνος Παπαδόπουλος, Μαρία Διακοπαναγιώτου
Σκηνογράφος Κωνσταντίνος Σκουρλέτης
Ενδυματολόγος Βενετία Λονγκ
Σχεδιασμός φωτισμών Νίκος Βλασόπουλος
Μουσική Άγγελος Τριανταφύλλου
Επιμέλεια κίνησης Εύη Σούλη
Βοηθός σκηνοθέτη Μαριλένα Μόσχου
Φωτογραφίες Ελίνα Γιουνανλή
Trailer Θωμάς Παλυβός
Παίζουν
Μαρία Διακοπαναγιώτου, Πάνος Παπαδόπουλος, Νίκος Κωνσταντόπουλος
Πληροφορίες παράστασης
Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική Σκηνή
Από 30 Ιανουαρίου 2026, Κάθε Τετάρτη στις 18:15, Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο στις 18:15 & Κυριακή στις 21.15.
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
