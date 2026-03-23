Markos by Night: Στην κορυφή της τηλεθέασης και αυτό το Σάββατο

Στην κορυφή της προτίμησης του τηλεοπτικού κοινού παρέμεινε το «Markos by Night» το Σάββατο 21 Μαρτίου, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο θέαμα, πλημμυρισμένο από χιούμορ και τη γνώριμη εκρηκτική παρουσία του Μάρκου Σεφερλή.

Η τηλεοπτική προβολή της επετειακής θεατρικής παράστασης «20 Χρόνια Δελφινάριο» στο MEGA μονοπώλησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και σημείωσε ποσοστό 18% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 15,7% στο σύνολο του κοινού.

Το χαρακτηριστικό ταπεραμέντο του Μάρκου Σεφερλή ξεχώρισε για μία ακόμα φορά στη βραδινή ζώνη του Σαββάτου, με την κάλυψη να ξεπερνά τους 1,71 εκατ. τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό, η παράσταση «20 Χρόνια Δελφινάριο» κατέγραψε εντυπωσιακή επίδοση που έφτασε το 22,1 %. Μάλιστα, η διαφορά από τον ανταγωνισμό στη ζώνη μετάδοσης ήταν τουλάχιστον 7,5% στο δυναμικό κοινό.

Οι μεγάλες θεατρικές παραγωγές συνεχίζονται στο MEGA κάθε Σάββατο στις 22:00, με το «Markos by Night» να γίνεται η αγαπημένη συνήθεια για γέλιο και διασκέδαση μέσα από τη μικρή οθόνη!

MARKOS BY NIGHT

ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟ MEGA