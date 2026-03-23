Media 23 Μαρτίου 2026, 20:45

Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI, που εκδίδει και τη La Repubblica

Μεταξύ άλλων την ιστορική εφημερίδα της Ευρώπης La Repubblica, 15 websites, 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς, μία διαφημιστική εταιρεία και μία τηλεοπτική streaming πλατφόρμα

Ο Όμιλος Antenna ανακοινώνει την εξαγορά της GEDI, του κορυφαίου οργανισμού Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, από την EXOR, της οικογενείας Agnelli. Η συμφωνία του Antenna με τη GEDI συμπεριλαμβάνει την ιστορική Ιταλική εφημερίδα La Repubblica, τους επιτυχημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς Radio Deejay, Radio Capital και m2o, τα Μέσα HuffPost Italia, National Geographic και Limes, και τη διαφημιστική εταιρεία Manzoni. Η συμφωνία αποτελεί μία ακόμη στρατηγική κίνηση του Antenna, ο οποίος, ακολουθώντας το όραμα του Προέδρου του Θοδωρή Κυριακού, συνεχίζει να επεκτείνει τη διεθνή παρουσία του στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επενδύοντας σε καταξιωμένα Μέσα με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

Η ένταξη της GEDI στον Όμιλο Antenna οδηγεί στη δημιουργία ενός οργανισμού ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με παγκόσμια εμβέλεια και τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης διεθνώς. Η κορυφαία επενδυτική κίνηση αποτελεί στρατηγική επιλογή του Θοδωρή Κυριακού και εντάσσεται στο πλαίσιο ενός οργανωμένου και συνεκτικού σχεδίου, με στόχο να καταστήσει τον Όμιλο Antenna έναν διεθνή πρωταγωνιστή.

Αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία του στα media, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, ο Antenna θα διευρύνει τη δραστηριότητα της GEDI, καθιερώνοντάς την ως έναν ισχυρό, διεθνή Όμιλο που προωθεί την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Παράλληλα, θα προχωρήσει σε νέες επενδύσεις για την ανάπτυξη της La Repubblica, επεκτείνοντας την παρουσία της σε νέες αγορές και αναδεικνύοντας το βραβευμένο δημοσιογραφικό έργο των συντακτών της.

Σημαντική θέση στη στρατηγική του Antenna έχει η ανάπτυξη των ραδιοφωνικών σταθμών της GEDI. Σε συνδυασμό με τα δικά του επιτυχημένα ραδιόφωνα στην Ευρώπη, στοχεύει να δημιουργήσει έναν δυναμικό ραδιοφωνικό κόμβο για την Περιοχή της Μεσογείου. Επιπλέον, θα αναπτύξει την παραγωγή ντοκιμαντέρ, τις πλατφόρμες streaming, τα podcasts, τη μουσική παραγωγή και διανομή, την εκπαίδευση και τον κινηματογράφο – τομείς στους οποίους ο Antenna διαθέτει τεράστια εμπειρία και ρεκόρ επιτυχημένων επενδύσεων.

Ο Όμιλος Antenna, στηρίζοντας την έγκυρη ενημέρωση, θα εντάξει νέες τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές στον δημοσιογραφικό οργανισμό της GEDI, ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για τους Ιταλούς δημοσιογράφους, οι οποίοι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινό 500 εκατομμυρίων μέσω του δικτύου και των στρατηγικών συνεργασιών του. Αντίστοιχα, θα ενδυναμώσει τις υφιστάμενες συνεργασίες της GEDI στην Ιταλία, με τη Huffington Post, το National Geographic και άλλα διεθνή μέσα. Ο Antenna βρίσκεται, ήδη, σε συζητήσεις με τους στρατηγικούς του συνεργάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την ένταξη νέων brands ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στο χαρτοφυλάκιο της GEDI.

Οι προοπτικές που δημιουργούνται μέσα από αυτή την εξαγορά είναι πολύ μεγάλες. Ο Antenna θα αναπτύξει την ψηφιακή πλατφόρμα mymovies.it της GEDI, συνδέοντάς τη με τις δικές του streaming πλατφόρμες, και θα επεκτείνει τη δραστηριότητά του στον κινηματογράφο και στην Ιταλία, αξιοποιώντας την επιτυχημένη πορεία του και σε αυτόν τον τομέα. Μέσα από το χαρτοφυλάκιο της GEDI και την υψηλή απήχηση των ραδιοφωνικών της σταθμών, θα ενισχύσει, επίσης, τη δραστηριότητά του στη μουσική παραγωγή και διανομή. Τέλος, μέσω των συνεργασιών του με κορυφαίους διεθνείς παρόχους περιεχομένου, όπως το Netflix, θα διευρύνει τη διανομή των ντοκιμαντέρ της GEDI σε παγκόσμια κλίμακα.

Με την εξαγορά της GEDI, ο Όμιλος Antenna διευρύνει σημαντικά τη διεθνή και Ευρωπαϊκή του δραστηριότητά. Μέσα από μία πορεία 38 ετών με επιτυχημένες και συνεχείς επενδύσεις, σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους Ομίλους ενημέρωσης και ψυχαγωγίας παγκοσμίως, διαθέτοντας 37 κανάλια ελεύθερης και συνδρομητικής τηλεόρασης, δύο streaming πλατφόρμες, καθώς και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία.

Σχετικά με τον Όμιλο Antenna

Ο Όμιλος Antenna ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί έναν κορυφαίο οργανισμό ενημέρωσης, περιεχομένου και ψυχαγωγίας, διεθνώς. Διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο Μέσων, το οποίο συμπεριλαμβάνει την τηλεόραση (ελεύθερη και συνδρομητική), υπηρεσίες streaming, αίθουσες κινηματογράφου, εκδηλώσεις, εκπαίδευση, περιεχόμενο, παραγωγή, ψηφιακά Μέσα, ηλεκτρονικό εμπόριο, ραδιόφωνο και μουσική. Με τα 37 κανάλια του και τις 2 ψηφιακές πλατφόρμες του, έχει απευθείας πρόσβαση σε 140 εκατομμύρια πληθυσμό, ενώ, μέσω των συνεργατών του, φτάνει τα 500 εκατομμύρια συνολικά.

Ο Antenna επεκτείνει διαρκώς τη δραστηριότητά του στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, έχει εξαγοράσει τη Village Roadshow Ελλάς, το μεγαλύτερο δίκτυο κινηματογραφικών αιθουσών στη χώρα, έχει συστήσει μία νέα εταιρεία παραγωγής και διανομής ταινιών, και έχει δημιουργήσει την ελληνική ψηφιακή συνδρομητική πλατφόρμα ANT1+, που στηρίζει Έλληνες δημιουργούς και μεταδίδει σε αποκλειστικότητα παγκόσμιες αθλητικές διοργανώσεις, όπως η Formula 1.

Παράλληλα, ο Όμιλος Antenna έχει μία επιτυχημένη επενδυτική πορεία παγκοσμίως και φημίζεται για την αξιοπιστία, την ακεραιότητα και την καινοτομία του. Μεταξύ άλλων, είναι μέτοχος στη Raine Group, την παγκόσμια επενδυτική τράπεζα με εξειδίκευση στους τομείς της τεχνολογίας, των ΜΜΕ, της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού. Επίσης, έχει επενδύσει στην Imagine Entertainment, την εμβληματική εταιρεία παραγωγής του Hollywood, στην TelevisaUnivision, τον μεγαλύτερο οργανισμό ισπανόφωνων Μέσων και περιεχομένου διεθνώς, και στη Semafor, την ανεξάρτητη, ταχέως αναπτυσσόμενη και με παγκόσμια επιρροή πλατφόρμα ενημέρωσης των ΗΠΑ, που έχει καθιερωθεί για τα επιδραστικά fora πολιτικού και επιχειρηματικού διαλόγου που διοργανώνει.

Το 2025, πιστός στη δέσμευσή του να στηρίζει και να προωθεί τον διάλογο, ο Όμιλος Antenna ένωσε τις δυνάμεις του με το Atlantic Council, το κορυφαίο think tank των ΗΠΑ, για τη δημιουργία του Europe–Gulf Forum. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία ενώνει, για πρώτη φορά, αρχηγούς κρατών, πρωθυπουργούς, policy makers, κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματικούς ηγέτες, με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας και των οικονομικών σχέσεων των δύο περιοχών.
Με στόχο την υπεύθυνη, έγκυρη και πολυσυλλεκτική ενημέρωση και ψυχαγωγία του κοινού, ο Όμιλος Antenna, συνεχίζει να επεκτείνεται σταθερά σε νέες αγορές, εντοπίζοντας διαρκώς ευκαιρίες ανάπτυξης.

Σχετικά με την GEDI GRUPPO EDITORIALE

Η GEDI Gruppo Editoriale αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους media στην Ιταλία, με ισχυρή παρουσία τόσο στον έντυπο όσο και στον ψηφιακό τομέα. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται εκδόσεις όπως η La Repubblica, τα Limes, HuffPost, il Venerdì, Specchio, D και Door, και άλλα.

Παράλληλα, η GEDI συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους ραδιοφωνικούς ομίλους σε εθνικό επίπεδο, με κορυφαία brands όπως το Radio Deejay, καθώς και τα Radio Capital και m2o.
Μέσω της πλατφόρμας OnePodcast, η GEDI αποτελεί επίσης τον μεγαλύτερο παραγωγό ψηφιακού ηχητικού περιεχομένου στην Ιταλία, ενώ δραστηριοποιείται και στον τομέα της πολυκαναλικής διαφήμισης μέσω της A. Manzoni & C. S.p.A.

Moody’s: Τα δύο σενάρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε' τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 29 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο
Πολιτική 23.03.26

Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο

Με ρητορική εμφυλίου εμφανίστηκε ο Θάνος Πλεύρης σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς πριν καν στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της μεταβίβασης κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής.

Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωσή του ότι κάνει συνομιλίες με το Ιράν. Και είπε ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο.

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
The Economist 23.03.26

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 23.03.26

25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας για τη μαθητική παρέλαση ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;
Κόσμος 23.03.26

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έδεσε στην Σούδα όπου πρόκειται να ξεκινήσουν «επισκευές σε επίπεδο κύτους», σημάδι πως η πυρκαγιά προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές.

Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»
Μπάσκετ 23.03.26

Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός εν όψει του αγώνα με τη Βαλένθια και όσα είπε για την αυτοπεποίθηση που νιώθει πλέον, αλλά και την αγάπη του κόσμου.

Οι Kinks απαντούν στον Moby μετά τα σχόλια του για «αηδιαστικούς» στίχους
Ο πραγματικός κόσμος 23.03.26

Ο Moby χαρακτήρισε τρανσφοβικούς τους στίχους του κομματιού «Lola» των Kinks - Η αιχμηρή τους απάντηση

Ο Moby δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian ότι θεωρεί τους στίχους του τραγουδιού «Lola» των Kinks «αηδιαστικούς» και «τρανσφοβικούς».

Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ
Πείστηκε, δεν σύρθηκε 23.03.26

Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το Reuters, 48 ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ. Tου είπε ότι με τη δολοφονία Χαμενεΐ είχε την ευκαιρία να εκδικηθεί για ιρανικά σχέδια δολοφονίας του.

Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται
Ελλάδα 23.03.26

Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα - Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απάτες στον ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Παραμένει μυστήριο 23.03.26

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA
Εκλογές στην Ουγγαρία 23.03.26

Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA

Με αφορμή τη σύνοδο των «Πατριωτών για την Ευρώπη», της ακροδεξιάς ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο που ίδρυσε ο Όρμπαν, Λεπέν, Βίλντερς, Σαλβίνι και Αμπασκάλ δήλωσαν τη στήριξή τους στον Ούγγρο πρωθυπουργό

Ανδρουλάκης: Στα χέρια του η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές – «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα
ΠΑΣΟΚ 23.03.26

Στα χέρια του Ανδρουλάκη η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές - «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα

Προ των ευθυνών τους θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης τους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του Predator και σιωπούν, έχοντας παραλάβει την καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. «Ντροπιαστική» χαρακτήρισε την εικόνα από τη Λάρισα και τη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Τι απάντησε στο ερώτημα αν υπάρχει λόγος παραίτησης Φλωρίδη.

Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»
«Το πρόβλημα παραμένει» 23.03.26

Το βαρέλι δεν έχει πάτο - Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»

Ο Πάπα Εσιέντου δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι άγνωστοι απειλούν να τον σκοτώσουν, επειδή επιλέχθηκε για τον ρόλο του Σνέιπ στην τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ».

Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας
Ελλάδα 23.03.26

Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη και δύο πελάτες. Υπάρχουν αναφορές ότι από το ΙΧ παρασύρθηκε ένας διερχόμενος διανομέας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Δίκη για τα «Τέμπη» στη Λάρισα: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα – Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Δίκη για τα «Τέμπη»: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα - Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης

Οι εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, στην έναρξη μιας εκ των ιστορικότερων δικών από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν φαίνεται να αγγίζουν την κυβέρνηση που «παίζει την κασέτα» του «όλα καλώς καμωμένα» και αφήνει αιχμές για «πολιτικά κίνητρα» με σκοπό να πολωθεί το κλίμα.

Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση
Συνταγματική αλλαγή 23.03.26

Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση

Οι επικριτές της δικαστικής μεταρρύθμισης υποστήριζαν ότι ενέχει τον κίνδυνο συγκέντρωσης υπερβολικής εξουσίας στο εκτελεστικό σώμα. Η Μελόνι παραδέχθηκε την ήττα της, αλλά αρνείται να παραιτηθεί.

Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Ελλάδα 23.03.26

Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Ο 20χρονος κρατείται μέχρι την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που θα γίνει την Πέμπτη και στη συνέχεια θα αποφασιστεί η περεταίρω ποινική του μεταχείριση

«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» – Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη
2 ½ ώρες 23.03.26

«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» - Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη

Η Κρόφορντ, που πρόσφατα συμπλήρωσε τα 60, αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα τις πρώτες δυόμισι ώρες της εξαντλητικής πρωινής ρουτίνας ευεξίας της, αξίας 12.000 δολαρίων. Ε, και το διαδίκτυο οργίασε.

