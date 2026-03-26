Μυστήριο με διαγραμμένα βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»

Βίντεο που φέρεται να αναρτήθηκε κατά λάθος και διαγράφηκε λίγα λεπτά αργότερα από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Χ έχει πυροδοτήσει έντονη φημολογία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με επίκεντρο το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης απέναντι στο Ιράν, στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στο σύντομο, ασταθές πλάνο, το οποίο δεν είναι πλέον διαθέσιμο, διακρίνεται μια γυναίκα να κινείται στον χώρο και να ακούγεται να λέει: «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;».

— Open Source Intel (@Osint613) March 26, 2026

Η αυθεντικότητα του βίντεο και το πλαίσιο στο οποίο καταγράφηκε παραμένουν αδιευκρίνιστα. Παράλληλα, χρήστες στο διαδίκτυο αποδίδουν τη φωνή στην εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη επιβεβαίωση.

Αναρτήθηκε και δεύτερο βίντεο

Αργότερα ακολούθησε δεύτερο σύντομο βίντεο, που δείχνει μια μαύρη, παραμορφωμένη οθόνη και ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης τηλεφώνου.

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι οι λογαριασμοί ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος έκανα μια αινιγματική νύξη για κάτι. Οι σχετικές αναφορές παραμένουν στο επίπεδο των εκτιμήσεων.