Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ
Κόσμος 26 Μαρτίου 2026, 08:00

Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ

Ενώ τα ερωτήματα για τον πόλεμο στο Ιράν πληθαίνουν στις ΗΠΑ, στο παρασκήνιο μαίνεται η μάχη εξουσίας μεταξύ των επίδοξων διαδόχων του προέδρου Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Με το ερώτημα μεταξύ στρατιωτικής κλιμάκωσης και διπλωματικής αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή προσώρας ανοιχτό, το μόνο σίγουρο είναι ότι η έκβαση του πολέμου στο Ιράν θα κρίνει τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ίσως και την επόμενη ημέρα του τραμπισμού.

Ούτε καν στο μέσο της, η εποχή Τραμπ 2.0 έχει ήδη εξελιχθεί σε γεωπολιτικό «τρενάκι του ιλίγγου».

Τώρα αναπτύσσει ταχύτητα με την αμφισημία Τραμπ στον πόλεμο στο Ιράν, στο φόντο ενός στρατηγικού αδιεξόδου.

Έπειτα από σχεδόν τέσσερις εβδομάδες εχθροπραξιών και διάχυσης της κρίσης, το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης κερδίζει και μόνο από το γεγονός ότι δεν έχει ηττηθεί στον πόλεμο που κήρυξαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Και όχι μόνο…

Η οριζόντια κλιμάκωση από το Ιράν έχει αυξήσει πολλαπλά το κόστος του πολέμου, διαταράσσοντας την αγορά ενέργειας και τη διεθνή οικονομία, κλονίζοντας τις συμμαχίες των ΗΠΑ και πλήττοντας τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, εν μέσω διχασμού εντός του τραμπικού κινήματος MAGA.

Ειδοποιός διαφορά σε σχέση με την πρώτη θητεία Τραμπ είναι η απουσία «ενηλίκων στο δωμάτιο».

Ο Λευκός Οίκος και το υπουργικό συμβούλιο απαρτίζονται πλέον από αξιωματούχους πειθήνιους στον απρόβλεπτο, εγωπαθή πρόεδρο.

Ακόμη και η φερόμενη αντίθεση ορισμένων εξ αυτών στον πόλεμο παραμένει πίσω από κλειστές πόρτες.

Μοναδική μέχρι σήμερα εξαίρεση αποτελεί ο παραιτηθείς MAGA διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας Τζο Κεντ.

Αντίθετα, δύο πρώην σφοδροί επικριτές του Τραμπ -ένας απομονωτιστής και ένα «γεράκι»- νυν κορυφαία στελέχη της δεύτερης προεδρίας του και επίδοξοι διάδοχοί του στην αμερικανική προεδρία το 2028 ακροβατούν στις μύτες.

Τόσο για τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, όσο και για τον υπουργό Εξωτερικών και προσωρινό Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Μάρκο Ρούμπιο, ο πόλεμος στο Ιράν εξελίσσεται σε προσωπικό διακύβευμα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατά την αποβίβασή του από το Air Force Two, στις 18 Μαρτίου (Elizabeth Frantz/Pool via REUTERS)

Οι «πιρουέτες» του αντιπροέδρου Βανς

Προ δεκαετίας, χαρακτήριζε τον Ντόναλντ Τραμπ «ηλίθιο», «απατεώνα», «κυνικό κόπανο τύπου Νίξον» και πιθανό «Χίτλερ της Αμερικής».

Σήμερα, ωστόσο, ο 41χρονος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς -βετεράνος των Πεζοναυτών, επικριτής των στρατιωτικών επεμβάσεων στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της θητείας του ως γερουσιαστής του Οχάιο και σφόδρα απομονωτιστής- τον επαινεί ως «έξυπνο πρόεδρο», που μπορεί να διαχειριστεί με επιτυχία τον πόλεμο στο Ιράν, σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν «είχαμε ηλίθιους προέδρους».

Η επαναβεβαίωση πίστης και αφοσίωσης στον Τραμπ, διατυπωμένη από το Οβάλ Γραφείο, έγινε υπό δημοσιογραφικές πιέσεις, εν μέσω οργίου φημών ότι ο Βανς ήταν εξαρχής αντίθετος με αυτόν τον πόλεμο επιλογής των ΗΠΑ.

Ήταν «φιλοσοφικά λίγο διαφορετικός» στην αρχή και «ίσως λιγότερο ενθουσιώδης», παραδέχθηκε ο Τραμπ. Αλλά ο Βανς αρνείται πεισματικά να πάρει δημοσίως σαφή θέση.

Εκφράζει στήριξη στα αμερικανικά στρατεύματα.

Λέει ότι συμφωνεί με τον πρόεδρο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Μιλά γενικά για το τι θέλει, λέει και κάνει ο πρόεδρος, χωρίς να μιλά για τη δική του θέση.

Ακόμη κι όταν τον ρωτούν την άποψή του, απαντά με υπεκφυγές.

«Μόλις ο πρόεδρος λάβει μια απόφαση, εναπόκειται σε όλους όσοι υπηρετούν στην κυβέρνησή του να την κάνουν όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένη», δήλωσε τις προάλλες ο Βανς σε εκδήλωση στο Μίσιγκαν, στο πλαίσιο περιοδειών για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Πρακτικά, ελίσσεται για να αποφύγει πολιτικές κακοτοπιές.

Δεν διαφοροποιείται ανοιχτά από τον Τραμπ -έτσι όχι μόνο θα τον εξόργιζε, αλλά θα έδειχνε επίσης ότι ο δικός του λόγος δεν μετρά.

Παράλληλα, δεν διαψεύδει διαρροές περί διαφωνίας του, διασώζοντας την αξιοπιστία του απέναντι στους δυσαρεστημένους MAGA ψηφοφόρους και το πολιτικό προφίλ του από ένα μεσανατολικό Βατερλώ.

«Καυτή πατάτα» αποτελούν πάντως τα σενάρια ότι ενδεχομένως θα ηγηθεί της διαπραγματευτικής ομάδας των ΗΠΑ, σε περίπτωση ειρηνευτικού «παζαριού» με το Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες η «σκιά» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (REUTERS/Kevin Lamarque)

Ρούμπιο, ένα ανερχόμενο «γεράκι»

Βενεζουέλα, Γροιλανδία, Ιράν, Κούβα: η ηγεμονική εστίαση του Ντόναλντ Τραμπ στην εξωτερική πολιτική έχει αυξήσει απότομα τις «μετοχές» του 54χρονου Μάρκο Ρούμπιο.

Στο φόντο είναι η σταδιακή μετατροπή του τραμπικού συνθήματος «Πρώτα η Αμερική» από τον απομονωτισμό σε νεο-ιμπεριαλισμό, βάσει του δόγματος «Ντονρόε».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου έχει κομβικό ρόλο στην εφαρμογή του, λόγω αρμοδιοτήτων, αλλά και ως «γεράκι».

Πλέον, η εποχή που οι δυο τους αντάλλασσαν βαριές κουβέντες ως αντίπαλοι για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές του 2016 ανήκει στο παρελθόν.

Τώρα, ο Τραμπ λέει δημόσια πως θεωρεί το δίδυμο Βανς-Ρούμπιο «τέλειο» για τις προεδρικές εκλογές του 2028, χωρίς να έχει ακόμη εκφράσει άποψη για τη διανομή των ρόλων.

«Αν ο Τζέι Ντι Βανς θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, θα είναι ο υποψήφιος μας και εγώ θα είμαι ένας από τους πρώτους που θα τον υποστηρίξουν», είχε δηλώσει πέρυσι στο Vanity Fair ο Ρούμπιο.

Διαμηνύει ότι δεν έχει αλλάξει θέση.

Τόσο ο ίδιος, όσο και ο Βανς, διαψεύδουν ότι βρίσκονται σε παρασκηνιακό πόλεμο εξουσίας.

Ειδικά όμως ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει να αλλάζει τα δεδομένα.

Σε συγκέντρωση δωρητών των Ρεπουμπλικανών που οργάνωσε ο Τραμπ στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο, λίγο πριν διατάξει την επέμβαση κατά της Τεχεράνης, γράφεται ότι οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους τάχθηκαν υπέρ μιας προεδρικής υποψηφιότητας του Ρούμπιο.

Ήδη ομάδα δωρητών, σύμφωνα με το ABC News, «έχει αρχίσει σιωπηλά να συζητά τρόπους για περαιτέρω ενίσχυση του πολιτικού μέλλοντος του Ρούμπιο».

Πηγές του αμερικανικού δικτύου περιγράφουν «μια αναδυόμενη, παρασκηνιακή προσπάθεια ανάδειξής του εντός του κόμματος» και προώθησης της υποψηφιότητάς του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Πολλώ μάλλον εάν μέχρι τότε ο Ρούμπιο έχει προσφέρει στον Τραμπ μια προεκλογική γεωπολιτική νίκη-«διέξοδο» μέσω Κούβας, μετά την αμφιλεγόμενη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο (REUTERS/Evan Vucci)

Όλα ανοιχτά

Στις δημοσκοπήσεις για τους πιθανούς προεδρικούς υποψήφιους των Ρεπουμπλικανών το 2028, ο Τζέι Ντι Βανς παραμένει μέχρι στιγμής το φαβορί, με διαφορά.

Το όνομα του Μάρκο Ρούμπιο έχει αρχίσει ωστόσο να αποκτά δυναμική, περνώντας στη δεύτερη θέση το τελευταίο διάστημα, με σταθερά ανοδική τάση.

Κατά πολλούς αναλυτές, εάν δεν βρεθούν τελικά αντιμέτωποι, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα δυναμικό εκλογικό δίδυμο, καλύπτοντας διαφορετικούς τομείς πολιτικής και τμήματα της ρεπουμπλικανικής εκλογικής βάσης.

Πέρα από την εκπεφρασμένη προτίμησή του σε αυτό το σενάριο, ο Τραμπ φέρεται να μην έχει ακόμη αποφασίσει ποιον θα επιλέξει ως «εκλεκτό».

Αν η τελική απόφαση ανήκει στο κόμμα, η θέση του νυν προέδρου έχει βαρύνουσα σημασία, καθώς το κίνημα MAGA έχει αλώσει τους Ρεπουμπλικανούς.

Ο Βανς έχει ισχυρή απήχηση στις τάξεις του -ήδη έχει λάβει την υποστήριξη της Turning Point USA, της οργάνωσης δεξιάς νεολαίας που είχε ιδρύσει ο Τσάρλι Κερκ.

Ο Ρούμπιο, γιος Κουβανών μεταναστών, θεωρείται αγαπημένος του ρεπουμπλικανικού κατεστημένου και των «γερακιών».

Είτε τελικά αναμετρηθούν για το προεδρικό χρίσμα και επικρατήσει ένας εκ των δύο, είτε κατέβουν τελικά στις εκλογές ως «δίδυμο», το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα περάσει στην επόμενη γενιά του τραμπισμού.

Μένει να φανεί εάν θα γίνει υπό τον λαϊκιστικό απομονωτισμό του Βανς, υπό την επιθετική εξωτερική πολιτική του Ρούμπιο ή συνδυασμό.

Προσώρας, πάντως, δεν ενθουσιάζουν τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών.

Σε πρόσφατη δημοσκόπηση του δικτύου NBC, περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν αρνητική γνώμη για τον Βανς (49%), έναντι 38% που έχουν θετική.

Τα ποσοστά για τον Ρούμπιο είναι 41% και 34% αντίστοιχα.

Έτερα στελέχη του κόμματος εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο υποψηφιότητας.

Ένα εκλογικό στραπάτσο τον Νοέμβριο δεν αποκλείεται να ωθήσει το κόμμα προς εναλλακτικές λύσεις.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήρια: Σε διαρκή επιφυλακή οι εποπτικές αρχές – Οι 3 πηγές ανησυχίες

Χρηματιστήρια: Σε διαρκή επιφυλακή οι εποπτικές αρχές – Οι 3 πηγές ανησυχίες

Vita.gr
Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Κόσμος
Απειλές Τραμπ για «κόλαση» στο Ιράν που θωρακίζει το νησί Χαργκ

Απειλές Τραμπ για «κόλαση» στο Ιράν που θωρακίζει το νησί Χαργκ

Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν που θωρακίζει το νησί Χαργκ – Το Ισραήλ εντείνει τις επιδρομές
Κόσμος 26.03.26

Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν που θωρακίζει το νησί Χαργκ – Το Ισραήλ εντείνει τις επιδρομές

Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν αν δεν αποδεχτεί την ήττα και υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη φοβάται να παραδεχτεί ότι θέλει μία συμφωνία - Το Ιράν φέρεται να μετακινεί δυνάμεις στο νησί Χαργκ υπό τον φόβο μιας χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ - Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ορμούζ: Σε στάση αναμονής οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι – Θεωρούν «ασυνάρτητα απρόβλεπτη» τη συμπεριφορά του Τραμπ
Βλέποντας και κάνοντας 26.03.26

Ορμούζ: Σε στάση αναμονής οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι – Θεωρούν «ασυνάρτητα απρόβλεπτη» τη συμπεριφορά του Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι διστάζουν να προστρέξουν σε βοήθεια των ΗΠΑ, για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ο ένας λόγος είναι οι κίνδυνοι που εγκυμονεί μια επιχείρηση, ο άλλος η ασταθής συμπεριφορά του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Καταστρέψαμε πάνω από τα «δύο τρίτα» των ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, λένε οι ΗΠΑ
ΗΠΑ 26.03.26

Καταστρέψαμε πάνω από τα 2/3 των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν», ισχυρίζεται ο επικεφαλής της CENTCOM.

Σύνταξη
Η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο προγραμματίστηκε τελικά για τις 14 και 15 Μαΐου
Επίσημη επίσκεψη 26.03.26

Ο Τραμπ πάει Πεκίνο στις 14 Μαΐου

«Εχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι η πολυαναμενόμενη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Σι στην Κίνα θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Σύνταξη
Ιράν: Απαγόρευση εισόδου επισκεπτών με ιρανικά διαβατήρια στην Αυστραλία, πλην ορισμένων εξαιρέσεων
Για 6 μήνες 26.03.26

Κλείνει την πόρτα στα ιρανικά διαβατήρια η Αυστραλία

Η Αυστραλία απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός της επισκεπτών με ιρανικά διαβατήρια, καθώς η ένοπλη σύρραξη αύξησε τον κίνδυνο ορισμένοι «να μην είναι σε θέση ή να μην επιθυμούν να αποχωρήσουν».

Σύνταξη
Καραϊβική: 4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Εναντίον σκάφους 26.03.26

4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στην Καραϊβική, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους που ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Σύνταξη
Ιταλία: Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στη σκιά της κυβερνητικής ήττας στο δημοψήφισμα
«Θεσμική ευαισθησία» 26.03.26

Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στην Ιταλία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας είχε ζήτησει «για λόγους θεσμικής ευαισθησίας» την παραίτηση της υπουργού Τουρισμού, η οποία υποβλήθηκε χθες το απόγευμα καθώς η Ντανιέλα Σαντανκέ «υπακούει στη Μελόνι».

Σύνταξη
Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος
The Financial Times 26.03.26

Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος

Δυτικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει στο Ιράν drones, φάρμακα και τρόφιμα. Ήδη η Μόσχα βοηθά την Τεχεράνη με δορυφορικές εικόνες, δεδομένα για πιθανούς στόχους και υποστήριξη πληροφοριών.

Σύνταξη
Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα
Μέση Ανατολή 26.03.26

Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα

Οι δηλώσεις αξιωματούχων του Ισραήλ δείχνουν ότι σχεδιάζεται μακρά κατοχή εδαφών του Λιβάνου, με επιχείρημα την ασφάλεια της χώρας τους. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της Γάζας, η καταστροφή είναι ήδη τεράστια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διακοπές στην Τήνο: Ο απόλυτος οδηγός για να ζήσεις μία αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί
Τα Νέα της Αγοράς 26.03.26

Διακοπές στην Τήνο: Ο απόλυτος οδηγός για να ζήσεις μία αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί

Ο ένας επίγειος, παραθαλάσσιος «παράδεισος» που είναι σχεδιασμένος για να μας προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ανεπιτήδευτης πολυτέλειας, χαλάρωσης και αναψυχής.

Σύνταξη
Σήμερα η επιχείρηση εξουδετέρωσης της οβίδας που βρέθηκε στην Πεύκη
Ελλάδα 26.03.26

Σήμερα η επιχείρηση εξουδετέρωσης της οβίδας που βρέθηκε στην Πεύκη

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί οργανωμένη επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης της οβίδας από εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς στην Πεύκη

Σύνταξη
ΔΝΤ: Δρόμος στρωμένος με «αγκάθια» για την ελληνική οικονομία – Το «μαύρο» σενάριο για την ανάπτυξη
Νέοι κίνδυνοι 26.03.26

Δρόμος στρωμένος με «αγκάθια» για την ελληνική οικονομία - Το «μαύρο» σενάριο για την ανάπτυξη

Πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για το 2026 προειδοποιεί για σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας και νέους κινδύνους. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αφθώδης πυρετός: Μέτρα για περιορισμό της επιδημίας στη Λέσβο
Ανησυχία 26.03.26

Μέτρα για περιορισμό της επιδημίας του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Ο αφθώδης πυρετός έχει θέσει τη Λέσβο σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης από την Παρασκευή - Δέσμευση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων

Γιώργος Σχοινάς, Δήμητρα Σκούφου
Βασανιστήρια, παρακρατικές ομάδες και βίαιες επαναπροωθήσεις από τις ελληνικές αρχές εντόπισε ο εσωτερικός έλεγχος της Frontex
Κράτος Δικαίου 26.03.26

Βασανιστήρια, παρακρατικές ομάδες και βίαιες επαναπροωθήσεις από τις ελληνικές αρχές εντόπισε ο εσωτερικός έλεγχος της Frontex

Τέσσερα πρόσφατα πορίσματα του Γραφείου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex επιβεβαιώνουν πολλαπλές παραβιάσεις από τις ελληνικές αρχές.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων
Πίεση στην Κολομβία 26.03.26

Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων

Περισσότεροι από 200 ακαδημαϊκοί, μεταξύ τους οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Τομά Πικετί, καλούν σε ριζική αλλαγή στη διαχείριση διεθνών επενδυτικών διαφορών με την αρχή να κάνει η Κολομβία

Γεώργιος Μαζιάς
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

