Το Πακιστάν προτείνει να φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου –Ο Βανς πιθανόν επικεφαλής

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε έτοιμος να φιλοξενήσει στο Ισλαμαμπάντ συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Πακιστάν έχει προτείνει, αντί των Γουίτκοφ και Κούσνερ, της αμερικανικής αποστολής να ηγηθεί το αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι μίλησε με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και υποσχέθηκε ότι το Ισλαμαμπάντ θα βοηθήσει για την ειρήνευση στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, σε ανάρτησή του στο Χ, ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι ο πακιστανικός στρατός έχει αναλάβει πρωτοβουλία για διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις εμπόλεμες πλευρές.

Έγραψε:

«Το Πακιστάν χαιρετίζει και υποστηρίζει πλήρως τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επιδίωξη διαλόγου για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προς όφελος της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και πέραν αυτής.

Με την επιφύλαξη της συμφωνίας των ΗΠΑ και του Ιράν, το Πακιστάν είναι έτοιμο και θα θεωρήσει τιμή να φιλοξενήσει για να διευκολύνει ουσιαστικές και οριστικές συνομιλίες για μια συνολική διευθέτηση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης».

Pakistan welcomes and fully supports ongoing efforts to pursue dialogue to end the WAR in Middle East, in the interest of peace and stability in region and beyond. Subject to concurrence by the US and Iran, Pakistan stands ready and honoured to be the host to facilitate… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) March 24, 2026



Πληροφορίες, νωρίτερα σήμερα, ανέφεραν ότι η στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν προσπαθεί να μεσολαβήσει σε διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Επίσης, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή για να συζητήσουν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν να συναντηθούν για διαπραγματεύσεις στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, ήδη από αυτήν την εβδομάδα για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε πριν από σχεδόν ένα μήνα.

Επικεφαλής ο Τζέι Ντι Βανς;

Επίσης, πηγές αναφέρουν ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς θα μπορούσε να ηγηθεί των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν για λογαριασμό της αμερικανικής πλευράς στο Πακιστάν. Υπό τον όρο ότι θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Τόνισαν επίσης ότι το Ισλαμαμπάντ δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα ως ο τόπος διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών, κάτι στο οποίο καμία πλευρά δεν έχει συμφωνήσει επίσημα μέχρι στιγμής. Επίσης, πιστεύεται ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση ότι θα παραβρεθεί στην πρωτεύουσα του Πακιστάν κάποιος από την ιρανική πλευρά.

Πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, προτάθηκε ως πιθανός επικεφαλής διαπραγματευτής από την αμερικανική πλευρά εάν προχωρήσουν οι συνομιλίες. Οι Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πριν από τον πόλεμο.