Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
Το Πακιστάν προτείνει να φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου –Ο Βανς πιθανόν επικεφαλής
Κόσμος 24 Μαρτίου 2026, 16:27

Το Πακιστάν προτείνει να φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου –Ο Βανς πιθανόν επικεφαλής

Πληροφορίες ανέφεραν ότι η στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν προσπαθεί να μεσολαβήσει σε διαπραγματεύσεις. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε έτοιμος να φιλοξενήσει στο Ισλαμαμπάντ συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Πακιστάν έχει προτείνει, αντί των Γουίτκοφ και Κούσνερ, της αμερικανικής αποστολής να ηγηθεί το αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι μίλησε με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και υποσχέθηκε ότι το Ισλαμαμπάντ θα βοηθήσει για την ειρήνευση στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, σε ανάρτησή του στο Χ, ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι ο πακιστανικός στρατός έχει αναλάβει πρωτοβουλία για διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις εμπόλεμες πλευρές.

Έγραψε:

«Το Πακιστάν χαιρετίζει και υποστηρίζει πλήρως τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επιδίωξη διαλόγου για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προς όφελος της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και πέραν αυτής.

Με την επιφύλαξη της συμφωνίας των ΗΠΑ και του Ιράν, το Πακιστάν είναι έτοιμο και θα θεωρήσει τιμή να φιλοξενήσει για να διευκολύνει ουσιαστικές και οριστικές συνομιλίες για μια συνολική διευθέτηση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης».


Πληροφορίες, νωρίτερα σήμερα, ανέφεραν ότι η στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν προσπαθεί να μεσολαβήσει σε διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Επίσης, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή για να συζητήσουν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν να συναντηθούν για διαπραγματεύσεις στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, ήδη από αυτήν την εβδομάδα για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε πριν από σχεδόν ένα μήνα.

Επικεφαλής ο Τζέι Ντι Βανς;

Επίσης, πηγές αναφέρουν ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς θα μπορούσε να ηγηθεί των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν για λογαριασμό της αμερικανικής πλευράς στο Πακιστάν. Υπό τον όρο ότι θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν να συναντηθούν για διαπραγματεύσεις στην Ισλαμαμπάντ ήδη από αυτήν την εβδομάδα.

Τόνισαν επίσης ότι το Ισλαμαμπάντ δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα ως ο τόπος διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών, κάτι στο οποίο καμία πλευρά δεν έχει συμφωνήσει επίσημα μέχρι στιγμής. Επίσης, πιστεύεται ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση ότι θα παραβρεθεί στην πρωτεύουσα του Πακιστάν κάποιος από την ιρανική πλευρά.

Πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, προτάθηκε ως πιθανός επικεφαλής διαπραγματευτής από την αμερικανική πλευρά εάν προχωρήσουν οι συνομιλίες. Οι Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πριν από τον πόλεμο.

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ισχυρή πρόοδος, αλλά με «αστερίσκους» σε ενέργεια, ΜμΕ και τράπεζες

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα
Σύμφωνα με την COPA-COGECA, οι ρυθμίσεις που συμφώνησε η ΕΕ εντείνουν τις πιέσεις που ήδη υφίστανται οι Ευρωπαίοι αγρότες, ιδίως σε συνδυασμό με προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, όπως η Mercosur

Η Μπριζίτ Μακρόν στη σύνοδο της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή»
Η συμμετοχή της Μακρόν «εντάσσεται στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της G7 το 2026, η οποία έχει καταστήσει μια από τις προτεραιότητές της την προστασία των παιδιών», σύμφωνα με την γαλλική προεδρία

Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός στρατιωτικός που αντικαθιστά τον Λαριτζάνι
Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ ορίστηκε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζάνι σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»
Τα πυρηνικά όπλα απέτρεψαν τον πόλεμο και επέτρεψαν στη Βόρεια Κορέα να αφιερώσει πόρους στην οικονομική της ανάπτυξη, την ανοικοδόμηση και το βιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τον ηγέτη της χώρας

Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί
Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση, οι στενοί δεσμοί με τον Τραμπ και η ήττα στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση εξελίσσονται σε τεστ πολιτικής αντοχής για τη Μελόνι

Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων
 Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας»

Ιράν: Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί – Το Ισραήλ ανακοινώνει «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο
Ολονύχτια πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν άφησαν περιοχές της χώρας χωρίς ρεύμα με την Τεχεράνη να απειλεί με αντίποινα - Δείτε live στο in

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού
Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέροντας πως ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτησή του επειδή έκανε καλά τη δουλειά του. «Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής», είπε μεταξύ άλλων

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον
«Με το μαλακό» πηγαίνει η κυβέρνηση τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους του νησιού - Ο αφθώδης πυρετός φέρνει task force Ευρωπαίων ειδικών στο νησί- Για αποποίηση των ευθυνών της κατηγορεί την κυβέρνηση η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα - 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε ο άνθρωπος-κλειδί για τον Λέον Μπλακ
Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν διαχειριζόταν πληρωμές, φορολογικά σχήματα και ευαίσθητες υποθέσεις του δισεκατομμυριούχου που αφορούσαν γυναίκες

Παράταση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας
Έως τη 1 Οκτωβρίου 2026, παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για τον δήμο Μινώα Πεδιάδας λόγω των συνεπειών του σεισμού του 2021, όπως ανακοίνωσε ο δήμος.

Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο
Το σούπερ μοντέλο της Βρετανίας, η Ντάφνι Σελφ, απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών: Ο κόσμος της μόδας αποτίει φόρο τιμής στη «θρυλική» προσωπικότητα που ενέπνευσε το κίνημα «greynaissance».

Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός στρατιωτικός που αντικαθιστά τον Λαριτζάνι
Καραπαπάς: «Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα πάρουμε τον τίτλο»
Σίγουρος πως το πρόγραμμα των αγώνων δεν θα παίξει ρόλο στα play-off της Super League και πως στο τέλος ο Ολυμπιακός θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα απ’ όλους, δηλαδή να πανηγυρίσει τον τίτλο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων», Κώστας Καραπαπάς.

Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας
«Στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν φαινόμενα «αγανακτισμένων δήθεν πολιτών» που ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση» τονίζεται σε ανακοίνωση

ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη
«Η προσπάθειά του να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Όπως καταδικασμένη είναι και η απόπειρά του να 'βγει λάδι' διά των επιθέσεων σε συγγενείς και συνηγόρους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον υπουργό Δικαιοσύνης και τις δικαιολογίες του για τη δικαστική αίθουσα

Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»
Μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Αθήνας γιόρτασαν την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, στην καθιερωμένη παρέλαση στο Σύνταγμα.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

