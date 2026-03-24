Ιράν: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ ενέκρινε την έναρξη συνομιλιών για πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι υπήρξαν επαφές με το Ιράν για παύση εχθροπραξιών, όμως η Τεχεράνη το αρνήθηκε
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ενημέρωσε κρυφά τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ ότι ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ενέκρινε τις συνομιλίες και μια πιθανή συμφωνία, όπως αναφέρει δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth.
Ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας, συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ και να καταλήξει σε συμφωνία.
Οι πηγές πρόσθεσαν ότι ο ανώτατος ηγέτης, ο οποίος διορίστηκε μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στην εναρκτήρια επίθεση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν τον περασμένο μήνα, συμφώνησε να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο σύμφωνα με τους όρους του Ιράν.
• Israeli newspaper Yedioth Ahronoth reports that Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi has secretly informed US envoy Steve Witkoff that Supreme Leader Mojtaba Khamenei approved talks to reach a potential deal. pic.twitter.com/Hbk9kwsB8j
— Red Intel (@RedIntelX) March 24, 2026
Τι υποστήριξε ο Τραμπ
Ο Τραμπ ανέβαλε τη Δευτέρα την απειλή να βομβαρδίσει το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας λόγω των, όπως τις περιέγραψε, παραγωγικών συνομιλιών με Ιρανούς αξιωματούχους.
Είπε ότι οι συνομιλίες — τις οποίες το Ιράν αρνείται ότι γίνονται — διεξάγονταν με έναν «υψηλόβαθμο αξιωματούχο», αλλά όχι με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, για τον οποίο δήλωσε ότι δεν ξέρει πού βρίσκεται και την κατάστασή του αλλά δεν επιθυμεί να σκοτώσει.
- Ιράν: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ ενέκρινε την έναρξη συνομιλιών για πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή
