«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»

Παρά το γεγονός ότι το επίσημο Ιράν έχει διαψεύσει ότι γίνονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανάρτηση στο Truth Social, επιμένει ότι συνομιλεί με «υψηλά ιστάμενα» πρόσωπα στην Τεχεράνη, αλλά όχι με τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ισχυρίζεται επίσης ότι υπάρχει ένα σχέδιο συμφωνίας, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και πως ένας από τους συνομιλητές των ΗΠΑ «θα μπορούσε να είναι αυτό που θέλει» για την ηγεσία της χώρας.

«Στοχεύουμε σε σοβαρή αλλαγή καθεστώτος»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο της Φλόριντα, πριν από την αναχώρησή του για την Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για το πενθήμερο «πάγωμα» των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

Είπε ότι στις συνομιλίες οι ΗΠΑ στοχεύουν σε «πολύ σοβαρή» αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Και στην ερώτηση, ποιος θα ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, απάντησε με τον γνωστό διφορούμενο τρόπο:

«Ίσως εγώ, εγώ και… όποιος κι αν είναι ο επόμενος αγιατολάχ». Και πρόσθεσε: «Κοιτάξτε, θα υπάρξει επίσης μια μορφή, μια πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος. Έχουμε να κάνουμε με μερικούς ανθρώπους που θεωρώ πολύ λογικούς, πολύ σταθερούς. Οι άνθρωποι μέσα γνωρίζουν ποιοι είναι. Είναι πολύ σεβαστοί. Ίσως ένας από αυτούς να είναι ακριβώς αυτό που ψάχνουμε».

President Trump says the Strait of Hormuz could come under joint control with Iran following regime change: TRUMP: It would be jointly controlled. REPORTER: By whom? TRUMP: Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is! There’ll also be a form of a very serious form… pic.twitter.com/10PyTGZkVq — Open Source Intel (@Osint613) March 23, 2026



Και στη συνέχεια επανέλαβε τον γνωστό ισχυρισμό του ότι η τιμή του πετρελαίου θα «πέσει σαν βράχος» μόλις επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία.

«Όχι με τον Χαμενεΐ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με «κορυφαίο πρόσωπο» στο καθεστώς του Ιράν. Ωστόσο, σε ερώτηση του CNN με ποιον συνομιλούν οι ΗΠΑ στο Ιράν, Τραμπ απάντησε:

«Ένα κορυφαίο πρόσωπο. Μην ξεχνάτε: Έχουμε εξαλείψει την ηγεσία στην πρώτη, τη δεύτερη και σε μεγάλο βαθμό την τρίτη βαθμίδα. Αλλά έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που πιστεύω ότι είναι ο πιο σεβαστός. Και ο ηγέτης, ξέρετε ότι είναι λίγο δύσκολο, έχουν εξαλείψει – έχουμε εξαλείψει τους πάντες».

Είπε επίσης ότι στις συνομιλίες συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ. Και καθώς τον πίεσαν οι δημοσιογράφοι να κατονομάσει το άτομο με το οποίο επικοινωνούν από την ιρανική πλευρά, απάντησε:

«Όχι, όχι με τον ανώτατο ηγέτη. «Δεν έχουμε ακούσει από τον γιο (σ.σ. τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ). Πού και πού θα δείτε να γίνεται κάποια δήλωση – αλλά δεν ξέρουμε αν ζει».

Και πρόσθεσε: «Δεν τον θεωρώ πραγματικά ηγέτη».

Axios: Μεσολάβηση αραβικών χωρών

Στο μεταξύ, ο ανταποκριτής του ενημερωτικού ιστότοπου Axios, Μπαράκ Ραβίντ, μετέδωσε ότι υπάρχει μια ουσιαστικά έμμεση επικοινωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Αναφέρει ότι η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Πακιστάν «ανταλλάσσουν μηνύματα» μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης τις τελευταίες δύο ημέρες σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί ο πόλεμος.

Ο Ραβίντ, επικαλούμενος αμερικανική πηγή, είπε ότι αξιωματούχοι από τις τρεις χώρες είχαν ξεχωριστές συνομιλίες με τον Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Το Ιράν θέλει πολύ να γίνει συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ήταν «πολύ ισχυρές» και πως το Ιράν θέλει «πολύ να γίνει συμφωνία».

Επίσης υποστήριξε ότι ήδη έχουν υπάρξει «σημαντικά σημεία συμφωνίας» στις συζητήσεις, ισχυριζόμενος ότι «πήγαν τέλεια».

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν χθες, Κυριακή, και συνεχίστηκαν μέχρι το βράδυ.

«Αυτοί (το Ιράν) θέλουν πολύ να γίνει συμφωνία. Θα θέλαμε κι εμείς να κάνουμε συμφωνία. Θα επικοινωνήσουμε και σήμερα, πιθανώς τηλεφωνικά. Γιατί είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς να βγουν, υποθέτω».

Trump on Iran: Everybody’s been killed from the regime. They’re really starting off. There’s automatically a regime change, but we’re dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They’re very respected, and maybe… pic.twitter.com/rl43bpn0wh — Clash Report (@clashreport) March 23, 2026

Τι «συμφωνήθηκε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε επίσης όσα υποστηρίζει ότι συμφωνήθηκαν ανάμεσα στην αμερικανική και την ιρανική πλευρά. Ωστόσο, στις δηλώσεις του υπήρξαν πολλά «ίσως».

Σχηματικά είναι τα εξής:

Θα υπάρξει μια πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν.

Ίσως βρούμε έναν ηγέτη όπως κάναμε στη Βενεζουέλα.

Ίσως υπάρξει κοινή ηγεσία στο Ιράν.

Υπάρχουν 15 σημεία συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Το Ιράν συμφώνησε να μην διαθέτει πυρηνικά όπλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε επίσης ότι το Ιράν παραμένει μεγάλη απειλή. Και πως θα δει πώς θα εξελιχθεί η πενθήμερη παύση των αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Αν δεν υπάρξει διευθέτηση, είπε, «θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε τις “αγάπες” μας».

BREAKING: «They want, very much, to make a deal. We’d like to make a deal, too. We’re going to get together today.» «If it goes well, we’re going to end up with settling this. Otherwise, we’ll just keep bombing our little hearts out.» — President Trump pic.twitter.com/On793IvwHQ — Fox News (@FoxNews) March 23, 2026

«Θα είναι ευχαριστημένο και το Ισραήλ»

Όταν ρωτήθηκε πώς βλέπει το Ισραήλ τις εξελίξεις αυτές, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ μίλησαν με το Ισραήλ «πριν από λίγο καιρό».

Και ερωτηθείς αν το Ισραήλ θα τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, απάντησε: «Νομίζω ότι το Ισραήλ θα είναι πολύ ευχαριστημένο με αυτό που έχουμε. Αυτή θα είναι ειρήνη για το Ισραήλ. Μακροπρόθεσμη ειρήνη, εγγυημένη ειρήνη αν συμβεί αυτό».

Και πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ πρόθυμοι να κάνουμε μια συμφωνία».

«Πρέπει να είναι μια καλή συμφωνία. Και πρέπει να μην υπάρχουν άλλοι πόλεμοι, ούτε πυρηνικά όπλα. [Το Ιράν] δεν θα έχει πλέον πυρηνικά όπλα. Συμφωνούν σε αυτό», είπε.

Ωστόσο, από το Ισραήλ δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση για όσα έχει δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και είναι στα εβραϊκά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομιλεί με τον βουλευτή Μποάζ Μπίσμουθ. Ο βουλευτής προειδοποιεί να μην υπάρξει «κακή συμφωνία» με το Ιράν, αναφερόμενος σε πληροφορίες ότι οι Ιρανοί επιδιώκουν συμφωνία αποκλιμάκωσης.

Bismuth to Netanyahu, today in the Knesset: I hear the Iranians want to wrap this up — there must not be a bad deal. Netanyahu avoided giving a direct answer. pic.twitter.com/Ud7XxY6mve — Alobo John Ivan (@EmmanuelOg64973) March 23, 2026



Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν η συνομιλία πραγματοποιήθηκε πριν ή μετά από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Συμφωνία» μεν, αλλά θα αυξηθεί ο αμυντικός προϋπολογισμός

Την ίδια ώρα που μιλάει για συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξακολουθήσει να ζητά χρηματοδότηση 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Πεντάγωνο.

«Είναι ωραίο να υπάρχει – είναι πάντα ωραίο να υπάρχει. Ο κόσμος είναι πραγματικά φλεγόμενος», δήλωσε. Και στη συνέχεια επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς, λέγοντας: «Και οι Δημοκρατικοί το πυροδοτούν, ξέρετε, σε μεγάλο βαθμό οι Δημοκρατικοί το πυροδοτούν».

Τι λέει το Ιράν

Η Τεχεράνη από την πλευρά της έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών όχι μόνο αρνήθηκε ότι υπήρξαν οποιεσδήποτε συνομιλίες, αλλά αποδίδει τα λεγόμενα του Αμερικανού προέδρου σε τακτικισμό.

«Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ αποτελούν μέρος των προσπαθειών για τη μείωση των τιμών της ενέργειας και την αγορά χρόνου για την εφαρμογή των στρατιωτικών του σχεδίων», ανέφερε η κρατική εφημερίδα του Ιράν.

Επίσης, το πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι δεν υπήρξε άμεση επικοινωνία ούτε με τις ΗΠΑ ούτε μέσω μεσαζόντων.