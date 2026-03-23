Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»
Κόσμος 23 Μαρτίου 2026, 17:09

Σε δηλώσεις με πολλά «ίσως» και μεγάλη ασάφεια αναφορικά με το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θέλει συμφωνία. Αλλά επιμένει στη χρηματοδότηση των 200 δισ. για τις ανάγκες του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

Παρά το γεγονός ότι το επίσημο Ιράν έχει διαψεύσει ότι γίνονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανάρτηση στο Truth Social, επιμένει ότι συνομιλεί με «υψηλά ιστάμενα» πρόσωπα στην Τεχεράνη, αλλά όχι με τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ισχυρίζεται επίσης ότι υπάρχει ένα σχέδιο συμφωνίας, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και πως ένας από τους συνομιλητές των ΗΠΑ «θα μπορούσε να είναι αυτό που θέλει» για την ηγεσία της χώρας.

«Στοχεύουμε σε σοβαρή αλλαγή καθεστώτος»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο της Φλόριντα, πριν από την αναχώρησή του για την Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για το πενθήμερο «πάγωμα» των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

Είπε ότι στις συνομιλίες οι ΗΠΑ στοχεύουν σε «πολύ σοβαρή» αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Και στην ερώτηση, ποιος θα ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, απάντησε με τον γνωστό διφορούμενο τρόπο:

«Ίσως εγώ, εγώ και… όποιος κι αν είναι ο επόμενος αγιατολάχ». Και πρόσθεσε: «Κοιτάξτε, θα υπάρξει επίσης μια μορφή, μια πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος. Έχουμε να κάνουμε με μερικούς ανθρώπους που θεωρώ πολύ λογικούς, πολύ σταθερούς. Οι άνθρωποι μέσα γνωρίζουν ποιοι είναι. Είναι πολύ σεβαστοί. Ίσως ένας από αυτούς να είναι ακριβώς αυτό που ψάχνουμε».


Και στη συνέχεια επανέλαβε τον γνωστό ισχυρισμό του ότι η τιμή του πετρελαίου θα «πέσει σαν βράχος» μόλις επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία.

«Όχι με τον Χαμενεΐ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με «κορυφαίο πρόσωπο» στο καθεστώς του Ιράν. Ωστόσο, σε ερώτηση του CNN με ποιον συνομιλούν οι ΗΠΑ στο Ιράν, Τραμπ απάντησε:

«Ένα κορυφαίο πρόσωπο. Μην ξεχνάτε: Έχουμε εξαλείψει την ηγεσία στην πρώτη, τη δεύτερη και σε μεγάλο βαθμό την τρίτη βαθμίδα. Αλλά έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που πιστεύω ότι είναι ο πιο σεβαστός. Και ο ηγέτης, ξέρετε ότι είναι λίγο δύσκολο, έχουν εξαλείψει – έχουμε εξαλείψει τους πάντες».


Είπε επίσης ότι στις συνομιλίες συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ. Και καθώς τον πίεσαν οι δημοσιογράφοι να κατονομάσει το άτομο με το οποίο επικοινωνούν από την ιρανική πλευρά, απάντησε:

«Όχι, όχι με τον ανώτατο ηγέτη. «Δεν έχουμε ακούσει από τον γιο (σ.σ. τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ). Πού και πού θα δείτε να γίνεται κάποια δήλωση – αλλά δεν ξέρουμε αν ζει».

Και πρόσθεσε: «Δεν τον θεωρώ πραγματικά ηγέτη».

Axios: Μεσολάβηση αραβικών χωρών

Στο μεταξύ, ο ανταποκριτής του ενημερωτικού ιστότοπου Axios, Μπαράκ Ραβίντ, μετέδωσε ότι υπάρχει μια ουσιαστικά έμμεση επικοινωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Αναφέρει ότι η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Πακιστάν «ανταλλάσσουν μηνύματα» μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης τις τελευταίες δύο ημέρες σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί ο πόλεμος.

Ο Ραβίντ, επικαλούμενος αμερικανική πηγή, είπε ότι αξιωματούχοι από τις τρεις χώρες είχαν ξεχωριστές συνομιλίες με τον Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Το Ιράν θέλει πολύ να γίνει συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ήταν «πολύ ισχυρές» και πως το Ιράν θέλει «πολύ να γίνει συμφωνία».

Επίσης υποστήριξε ότι ήδη έχουν υπάρξει «σημαντικά σημεία συμφωνίας» στις συζητήσεις, ισχυριζόμενος ότι «πήγαν τέλεια».

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν χθες, Κυριακή, και συνεχίστηκαν μέχρι το βράδυ.

«Αυτοί (το Ιράν) θέλουν πολύ να γίνει συμφωνία. Θα θέλαμε κι εμείς να κάνουμε συμφωνία. Θα επικοινωνήσουμε και σήμερα, πιθανώς τηλεφωνικά. Γιατί είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς να βγουν, υποθέτω».

Τι «συμφωνήθηκε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε επίσης όσα υποστηρίζει ότι συμφωνήθηκαν ανάμεσα στην αμερικανική και την ιρανική πλευρά. Ωστόσο, στις δηλώσεις του υπήρξαν πολλά «ίσως».

Σχηματικά είναι τα εξής:

  • Θα υπάρξει μια πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν.
  • Ίσως βρούμε έναν ηγέτη όπως κάναμε στη Βενεζουέλα.
  • Ίσως υπάρξει κοινή ηγεσία στο Ιράν.
  • Υπάρχουν 15 σημεία συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
  • Το Ιράν συμφώνησε να μην διαθέτει πυρηνικά όπλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε επίσης ότι το Ιράν παραμένει μεγάλη απειλή. Και πως θα δει πώς θα εξελιχθεί η πενθήμερη παύση των αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Αν δεν υπάρξει διευθέτηση, είπε, «θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε τις “αγάπες” μας».

«Θα είναι ευχαριστημένο και το Ισραήλ»

Όταν ρωτήθηκε πώς βλέπει το Ισραήλ τις εξελίξεις αυτές, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ μίλησαν με το Ισραήλ «πριν από λίγο καιρό».

Και ερωτηθείς αν το Ισραήλ θα τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, απάντησε: «Νομίζω ότι το Ισραήλ θα είναι πολύ ευχαριστημένο με αυτό που έχουμε. Αυτή θα είναι ειρήνη για το Ισραήλ. Μακροπρόθεσμη ειρήνη, εγγυημένη ειρήνη αν συμβεί αυτό».

Και πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ πρόθυμοι να κάνουμε μια συμφωνία».

«Πρέπει να είναι μια καλή συμφωνία. Και πρέπει να μην υπάρχουν άλλοι πόλεμοι, ούτε πυρηνικά όπλα. [Το Ιράν] δεν θα έχει πλέον πυρηνικά όπλα. Συμφωνούν σε αυτό», είπε.

Ωστόσο, από το Ισραήλ δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση για όσα έχει δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και είναι στα εβραϊκά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομιλεί με τον βουλευτή Μποάζ Μπίσμουθ. Ο βουλευτής προειδοποιεί να μην υπάρξει «κακή συμφωνία» με το Ιράν, αναφερόμενος σε πληροφορίες ότι οι Ιρανοί επιδιώκουν συμφωνία αποκλιμάκωσης.


Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν η συνομιλία πραγματοποιήθηκε πριν ή μετά από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Συμφωνία» μεν, αλλά θα αυξηθεί ο αμυντικός προϋπολογισμός

Την ίδια ώρα που μιλάει για συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξακολουθήσει να ζητά χρηματοδότηση 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Πεντάγωνο.

«Είναι ωραίο να υπάρχει – είναι πάντα ωραίο να υπάρχει. Ο κόσμος είναι πραγματικά φλεγόμενος», δήλωσε. Και στη συνέχεια επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς, λέγοντας: «Και οι Δημοκρατικοί το πυροδοτούν, ξέρετε, σε μεγάλο βαθμό οι Δημοκρατικοί το πυροδοτούν».

Τι λέει το Ιράν

Η Τεχεράνη από την πλευρά της έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών όχι μόνο αρνήθηκε ότι υπήρξαν οποιεσδήποτε συνομιλίες, αλλά αποδίδει τα λεγόμενα του Αμερικανού προέδρου σε τακτικισμό.

«Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ αποτελούν μέρος των προσπαθειών για τη μείωση των τιμών της ενέργειας και την αγορά χρόνου για την εφαρμογή των στρατιωτικών του σχεδίων», ανέφερε η κρατική εφημερίδα του Ιράν.

Επίσης, το πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι δεν υπήρξε άμεση επικοινωνία ούτε με τις ΗΠΑ ούτε μέσω μεσαζόντων.

Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση

7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα
Ανεξέλεγκτος 23.03.26

Υπάρχουν ηγέτες που έχουν αγκαλιαστεί σφιχτά από την ΕΕ και το NATO ενώ φροντίζουν να διαιωνίζουν τη διαφθορά στη χώρα τους. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, φαίνεται να είναι ένας από αυτούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία
Κόσμος 23.03.26

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΠΑ: Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ – Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»
Κόσμος 23.03.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εντολή για παύση των εχθροπραξιών, βασίστηκε στις συνομιλίες που είχε τις τελευταίες δυο ημέρες με το Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε και εποικοδομητικές.

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του – Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας
Κόσμος 23.03.26

Σε συγχαρητήριο μήνυμα, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την εμβάθυνση της μεταξύ τους στρατηγικής σχέσης

Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν
Άνθρωπος του «τρίτου δρόμου» 23.03.26

Ο Λιονέλ Ζοσπέν, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, άφησε το πολιτικό του αποτύπωμα με τη θέσπιση της 35ωρης εβδομάδας εργασίας, αλλά και με μία από τις πιο ιστορικές ήττες της γαλλικής Αριστεράς

Νέα Υόρκη: Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς – «Τα έκανα θάλασσα»
Κόσμος 23.03.26

Η σύγκρουση του αεροσκάφους με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

Εκκληση κρατούμενου σε φυλακή Ιράν: «Στάρμερ βγες μπροστά και αμφισβήτησε τις κατηγορίες»
Κόσμος 23.03.26

Ο Κρεγκ Φόρμαν και η σύζυγός του Λίντσεϊ καταδικάστηκαν τον Φεβρουάριο σε δεκαετή ποινή φυλάκισης αφότου το Ιράν τους κατηγόρησε ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό της Βρετανίας και του Ισραήλ. Το ζευγάρι έχει επανειλημμένως αρνηθεί τις κατηγορίες.

Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια
Στη Νέα Υόρκη 23.03.26 Upd: 10:12

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NBC News.

Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν» – «Θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς» αν αποτύχουν οι συνομιλίες
Έγιναν συνομιλίες; 23.03.26 Upd: 16:54

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη το διαψεύδει και τον κατηγορεί ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για τα στρατιωτικά του πλάνα - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Καρδίτσα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή
Ελλάδα 23.03.26

Η οικογένεια ζητά τη διενέργεια αναπαράστασης του εγκλήματος, καθώς και την άμεση άρση και εξέταση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή

GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)
Μπάσκετ 23.03.26

Ο Τζέιμς Νάναλι αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP στην GBL χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή για την 22η αγωνιστική.

Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Τσιόδρα της ΝΔ για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Για 20 εκατ. ευρώ αφήνετε το νησί να καταστρέφεται, τόνισε ο κ. Δουδωνής

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»
Ιστορική στιγμή 23.03.26

Πραγματοποιήθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, η εκδήλωση υποδοχής του αυθεντικού πίνακα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρος Βρυζάκης, στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.

Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο του Εκουαδόρ, Τιάγκο Νούνες εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γιο του και παρέθεσε μία συγκλονιστική ομιλία για το σύνδρομο Down.

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Επικαιρότητα 23.03.26

«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής του ΠΑΣΟΚ

«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!
Euroleague 23.03.26

Ο Μουστάφα Φαλ έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και μπορεί να αγωνιστεί σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια της Euroleague – Εξαιρετική η αποθεραπεία του Γάλλου, «έσπασε» τα κοντέρ.

Οικονομικές Ειδήσεις 23.03.26

Οι όροι και τα κριτήρια για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα – Ποιοι δικαιούνται έως και 100 ευρώ επίδομα – Ολα τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία
Κυκλοφοριακό 23.03.26

Αγορά ακινήτων για την δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιου Πάρου σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

