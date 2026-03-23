Νέα άνοδος στην τιμή του πετρελαίου μετά το τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν

Με φόντο τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και την αντίδραση της Τεχεράνης διαμόρφωσαν οι επενδυτές τη στάση του σε σχέση με τις τιμές του πετρελαίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από την Τεχεράνη να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, ειδάλλως θα δεχτεί επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της. Το Ιράν αντέδρασε, ανακοινώνοντας ότι θα θεωρήσει τα ηλεκτροπαραγωγά εργοστάσια και τις υδραυλικές εγκαταστάσεις της περιοχής «νόμιμους στόχους», σε περίπτωση που το ηλεκτρικό του δίκτυό του δεχθεί επίθεση.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent με παράδοση τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 1% στα 113,32 δολάρια το βαρέλι, αντιστρέφοντας τις αρχικές απώλειες. Το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά περίπου 2,8% στα 101,01 δολάρια ανά βαρέλι κατά τις πρώτες ώρες της ευρωπαϊκής συνεδρίασης.

Αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της η Goldman Sachs

Στο μεταξύ, η Goldman Sachs αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τις τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, αναμένοντας ότι το Brent θα κινηθεί κατά μέσο όρο στα 110 δολάρια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, από 98 δολάρια που προέβλεπε προηγουμένως, ή μια άνοδο 62% από τον ετήσιο μέσο όρο του 2025.

Η τράπεζα αναβάθμισε επίσης τις εκτιμήσεις της για το αμερικανικό αργό WTI στα 98 δολάρια τον Μάρτιο και στα 105 δολάρια τον Απρίλιο.

«Υποθέτοντας ότι οι ροές στο Ορμούζ θα παραμείνουν στο 5% [των κανονικών ροών] έως τις 10 Απριλίου, οι τιμές είναι πιθανό να παρουσιάσουν ανοδική τάση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman, προσθέτοντας ότι η αναγνώριση από τις κυβερνήσεις των κινδύνων που περιβάλλουν τη συγκέντρωση της προσφοράς και την περιορισμένη εγχώρια εφεδρική παραγωγική ικανότητα θα μπορούσε να οδηγήσει περαιτέρω σε μεγαλύτερη συσσώρευση αποθεμάτων και σε τιμές μακροπρόθεσμης διάρκειας.

Σύμφωνα με την Goldman, εάν η ροή πετρελαίου από το στενό του Ορμούζ παραμείνει στο 5% για 10 εβδομάδες, οι ημερήσιες τιμές του Brent πιθανότατα θα ξεπεράσουν το ιστορικό υψηλό του 2008. Το αργό Brent έφτασε τα 147 δολάρια ανά βαρέλι τον Ιούλιο του 2008, πριν καταρρεύσει στα 40 δολάρια περίπου μέσα σε λίγους μήνες, καθώς η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση συνέτριψε τη ζήτηση.

Οι εξελίξεις στο ενεργειακό μέτωπο

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν διακυμάνσεις, αφού ο Τραμπ απείλησε το Σάββατο να «εξαφανίσει» τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Τεχεράνης, εάν η χώρα δεν επαναλειτουργούσε πλήρως το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών, μια προθεσμία που λήγει τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ, απάντησε λέγοντας ότι κρίσιμες υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κόλπου θα μπορούσαν να «καταστραφούν ανεπανόρθωτα» σε περίπτωση επίθεσης εναντίον ιρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν επέμειναν την Κυριακή ότι η Τεχεράνη θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση μέσω του στενού για όλα τα πλοία, εκτός από εκείνα που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν».

Προειδοποίηση ΔΟΕ

Ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι «πολύ σοβαρή» και πολύ χειρότερη από τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, καθώς και από τις επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας στον τομέα του φυσικού αερίου, όλα μαζί.

Στις 11 Μαρτίου, τα κράτη μέλη του ΔΟΕ συμφώνησαν να διαθέσουν το ρεκόρ των 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη διακοπή του εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Ο επικεφαλής του ΔΟΕ δήλωσε ότι είχε διαβουλεύσεις με κυβερνήσεις στην Ασία και την Ευρώπη σχετικά με τη διάθεση περισσότερου αποθηκευμένου πετρελαίου «εάν χρειαστεί», ενώ τόνισε ότι η πιο σημαντική λύση θα ήταν το «άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».

Διεύρυνση του χάσματος

Η διαφορά μεταξύ των δεικτών αναφοράς για το αργό πετρέλαιο Brent και WTI των ΗΠΑ ξεπέρασε τα 14 δολάρια ανά βαρέλι τη Δευτέρα, η μεγαλύτερη διαφορά τιμών μεταξύ των δεικτών αναφοράς για το αμερικανικό και το διεθνές αργό πετρέλαιο εδώ και χρόνια.

Οι αυξήσεις στο Brent έχουν ξεπεράσει αυτές του WTI από την έναρξη του πολέμου, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη ευαισθησία του θαλάσσιου δείκτη αναφοράς στον γεωπολιτικό κίνδυνο. Το WTI, ωστόσο, που αποθηκεύεται στον χερσαίο κόμβο του Cushing στην Οκλαχόμα, τείνει να είναι πιο προστατευμένο από άμεσες διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας στη θάλασσα.

Αυτό το διευρυνόμενο χάσμα αντανακλούσε τον πιο άμεσο κίνδυνο για τον εφοδιασμό με πετρέλαιο στις χώρες εκτός των ΗΠΑ, δήλωσε η Amrita Sen, ιδρύτρια και διευθύντρια του τμήματος Market Intelligence στην Energy Aspects.

«Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν η πιο προστατευμένη από όλες τις περιοχές», δήλωσε η Sen, καθώς η χώρα παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο και η κυβέρνηση έχει αρχίσει να παραδίδει αποστολές από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου της.

«Θα υπάρχει αρκετό απόθεμα ώστε οι ΗΠΑ να μην αισθανθούν πραγματικά τον αντίκτυπο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η Sen.

Το χάσμα μπορεί επίσης να σηματοδοτεί ότι η αγορά πλησιάζει στο «αποκορύφωμα αυτής της πετρελαϊκής κρίσης», δήλωσε ο Chris Verrone, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Strategas Research, στο πρόγραμμα «Squawk Box Asia» του CNBC τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτισαν σε μια μακροχρόνια σύγκρουση, διατηρώντας τις τιμές του Brent σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πηγή: OT