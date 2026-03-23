Νέα άνοδος στην τιμή του πετρελαίου μετά το τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν
Οικονομία 23 Μαρτίου 2026, 11:16

Νέα άνοδος στην τιμή του πετρελαίου μετά το τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν

Η Goldman Sachs αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τις τιμές στο πετρέλαιο τη Δευτέρα

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Spotlight

Με φόντο τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και την αντίδραση της Τεχεράνης διαμόρφωσαν οι επενδυτές τη στάση του σε σχέση με τις τιμές του πετρελαίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από την Τεχεράνη να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, ειδάλλως θα δεχτεί επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της. Το Ιράν αντέδρασε, ανακοινώνοντας ότι θα θεωρήσει τα ηλεκτροπαραγωγά εργοστάσια και τις υδραυλικές εγκαταστάσεις της περιοχής «νόμιμους στόχους», σε περίπτωση που το ηλεκτρικό του δίκτυό του δεχθεί επίθεση.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent με παράδοση τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 1% στα 113,32 δολάρια το βαρέλι, αντιστρέφοντας τις αρχικές απώλειες. Το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά περίπου 2,8% στα 101,01 δολάρια ανά βαρέλι κατά τις πρώτες ώρες της ευρωπαϊκής συνεδρίασης.

Αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της η Goldman Sachs

Στο μεταξύ, η Goldman Sachs αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τις τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, αναμένοντας ότι το Brent θα κινηθεί κατά μέσο όρο στα 110 δολάρια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, από 98 δολάρια που προέβλεπε προηγουμένως, ή μια άνοδο 62% από τον ετήσιο μέσο όρο του 2025.

Η τράπεζα αναβάθμισε επίσης τις εκτιμήσεις της για το αμερικανικό αργό WTI στα 98 δολάρια τον Μάρτιο και στα 105 δολάρια τον Απρίλιο.

«Υποθέτοντας ότι οι ροές στο Ορμούζ θα παραμείνουν στο 5% [των κανονικών ροών] έως τις 10 Απριλίου, οι τιμές είναι πιθανό να παρουσιάσουν ανοδική τάση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman, προσθέτοντας ότι η αναγνώριση από τις κυβερνήσεις των κινδύνων που περιβάλλουν τη συγκέντρωση της προσφοράς και την περιορισμένη εγχώρια εφεδρική παραγωγική ικανότητα θα μπορούσε να οδηγήσει περαιτέρω σε μεγαλύτερη συσσώρευση αποθεμάτων και σε τιμές μακροπρόθεσμης διάρκειας.

Σύμφωνα με την Goldman, εάν η ροή πετρελαίου από το στενό του Ορμούζ παραμείνει στο 5% για 10 εβδομάδες, οι ημερήσιες τιμές του Brent πιθανότατα θα ξεπεράσουν το ιστορικό υψηλό του 2008. Το αργό Brent έφτασε τα 147 δολάρια ανά βαρέλι τον Ιούλιο του 2008, πριν καταρρεύσει στα 40 δολάρια περίπου μέσα σε λίγους μήνες, καθώς η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση συνέτριψε τη ζήτηση.

Οι εξελίξεις στο ενεργειακό μέτωπο

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν διακυμάνσεις, αφού ο Τραμπ απείλησε το Σάββατο να «εξαφανίσει» τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Τεχεράνης, εάν η χώρα δεν επαναλειτουργούσε πλήρως το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών, μια προθεσμία που λήγει τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ, απάντησε λέγοντας ότι κρίσιμες υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κόλπου θα μπορούσαν να «καταστραφούν ανεπανόρθωτα» σε περίπτωση επίθεσης εναντίον ιρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν επέμειναν την Κυριακή ότι η Τεχεράνη θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση μέσω του στενού για όλα τα πλοία, εκτός από εκείνα που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν».

Προειδοποίηση ΔΟΕ

Ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι «πολύ σοβαρή» και πολύ χειρότερη από τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, καθώς και από τις επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας στον τομέα του φυσικού αερίου, όλα μαζί.

Στις 11 Μαρτίου, τα κράτη μέλη του ΔΟΕ συμφώνησαν να διαθέσουν το ρεκόρ των 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη διακοπή του εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Ο επικεφαλής του ΔΟΕ δήλωσε ότι είχε διαβουλεύσεις με κυβερνήσεις στην Ασία και την Ευρώπη σχετικά με τη διάθεση περισσότερου αποθηκευμένου πετρελαίου «εάν χρειαστεί», ενώ τόνισε ότι η πιο σημαντική λύση θα ήταν το «άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».

Διεύρυνση του χάσματος

Η διαφορά μεταξύ των δεικτών αναφοράς για το αργό πετρέλαιο Brent και WTI των ΗΠΑ ξεπέρασε τα 14 δολάρια ανά βαρέλι τη Δευτέρα, η μεγαλύτερη διαφορά τιμών μεταξύ των δεικτών αναφοράς για το αμερικανικό και το διεθνές αργό πετρέλαιο εδώ και χρόνια.

Οι αυξήσεις στο Brent έχουν ξεπεράσει αυτές του WTI από την έναρξη του πολέμου, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη ευαισθησία του θαλάσσιου δείκτη αναφοράς στον γεωπολιτικό κίνδυνο. Το WTI, ωστόσο, που αποθηκεύεται στον χερσαίο κόμβο του Cushing στην Οκλαχόμα, τείνει να είναι πιο προστατευμένο από άμεσες διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας στη θάλασσα.

Αυτό το διευρυνόμενο χάσμα αντανακλούσε τον πιο άμεσο κίνδυνο για τον εφοδιασμό με πετρέλαιο στις χώρες εκτός των ΗΠΑ, δήλωσε η Amrita Sen, ιδρύτρια και διευθύντρια του τμήματος Market Intelligence στην Energy Aspects.

«Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν η πιο προστατευμένη από όλες τις περιοχές», δήλωσε η Sen, καθώς η χώρα παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο και η κυβέρνηση έχει αρχίσει να παραδίδει αποστολές από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου της.

«Θα υπάρχει αρκετό απόθεμα ώστε οι ΗΠΑ να μην αισθανθούν πραγματικά τον αντίκτυπο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η Sen.
Το χάσμα μπορεί επίσης να σηματοδοτεί ότι η αγορά πλησιάζει στο «αποκορύφωμα αυτής της πετρελαϊκής κρίσης», δήλωσε ο Chris Verrone, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Strategas Research, στο πρόγραμμα «Squawk Box Asia» του CNBC τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτισαν σε μια μακροχρόνια σύγκρουση, διατηρώντας τις τιμές του Brent σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα 4 νέα μέτρα στήριξης

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Επιθέσεις σε όλο το Ιράν και αναφορές για νεκρούς αμάχους

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Κίνα: Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί
Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί

Το μοντέλο που συνδυάζει τις online παραγγελίες με ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε σε λιγότερο από μισή ώρα, αναπτύσσει περαιτέρω η Κίνα.

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία

Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Απ’ την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του – Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας
Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του - Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας

Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford
Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford

Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του
Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του

Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά
Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά - Και δεν έχουν σταματήσει μετά από 43 χρόνια

Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν
Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν

Νέα Υόρκη: Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς – «Τα έκανα θάλασσα»
Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης – «Τα έκανα θάλασσα»

Εκκληση κρατούμενου σε φυλακή Ιράν: «Στάρμερ βγες μπροστά και αμφισβήτησε τις κατηγορίες»
Εκκληση κρατούμενου σε φυλακή Ιράν: «Στάρμερ βγες μπροστά και αμφισβήτησε τις κατηγορίες»

Νίκος Δήμου: Ο πραγματικός ήρωας είναι τραγική μορφή
Νίκος Δήμου: Ποιος είναι ήρωας

Τσαγκαράκης: Νέες καταγγελίες για τον γκαλερίστα – «Είδα τα κοσμήματα μου να πωλούνται σε άλλη τιμή»
Νέες καταγγελίες για τον γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη - «Είδα τα κοσμήματα μου να πωλούνται σε άλλη τιμή»

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» – Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τον διαιτητή στην ήττα στο Miami Open (vid)
«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» – Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τον διαιτητή στην ήττα στο Miami Open (vid)

Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;
Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;

Επιδότηση στο diesel κίνησης, fuel pass και παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τα 4 μέτρα
Επιδότηση στο diesel κίνησης, fuel pass και παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τα 4 μέτρα

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

