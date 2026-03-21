newspaper
Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.03.2026 | 17:44
Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι τιμές του πετρελαίου δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα της αγοράς
Διεθνής Οικονομία 21 Μαρτίου 2026, 23:45

Οι τιμές του πετρελαίου δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα της αγοράς

H ψαλίδα ανάμεσα στις τιμές των futures και του βαρελιού έχει ανοίξει – Γιατί η βενζίνη και το ντίζελ αυξάνονται περισσότερο

ΕπιμέλειαΤζούλη Καλημέρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Ταυτόχρονα ανοίγει η ψαλίδα ανάμεσα στην τιμή των futures του πετρελαίου και στην τιμή του βαρελιού.

Η τιμή του αυξάνεται περισσότερα από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης γιατί τα περιορισμένα αποθέματα αυξάνουν τις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα οι καταναλωτές, όπως είναι η βενζίνη, το ντίζελ και τα καύσιμα αεριωθούμενων.

Πιο ακριβό το πετρέλαιο στην αντλία

Τα διυλιστήρια στην Ασία, την περιοχή με την υψηλότερη κατανάλωση, αγοράζουν φορτία σε εξωφρενικές τιμές σε σχέση με το Brent, καθώς προσπαθούν να εξασφαλίσουν όποιες προμήθειες είναι διαθέσιμες.

Οι εταιρείες μεταφορών αρχίζουν να αισθάνονται τον αντίκτυπο του υψηλότερου κόστους καυσίμων και ορισμένα μέρη του κόσμου μειώνουν τις αγορές καυσίμων που κινούν τα πλοία. Με τις τιμές των καυσίμων αεριωθούμενων να υπερβαίνουν τα 200 δολάρια το βαρέλι, οι μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες λένε ότι οι επιβάτες θα πρέπει να επωμιστούν το επιπλέον κόστος.

Η τιμή του Brent, που είναι ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς για το πετρέλαιο έχει εκτοξευθεί κατά περισσότερο από 50% σε περίπου 112 δολάρια το βαρέλι.

Στις ΗΠΑ η μέση τιμή ενός γαλονιού ντίζελ ξεπέρασε τα 5 δολάρια αυτή την εβδομάδα για δεύτερη φορά στην ιστορία. Αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση που ξόδευε περίπου 6.800 δολάρια το μήνα σε ντίζελ τώρα δαπανά περίπου 11.000 δολάρια μετακυλίοντας μέρος της αύξησης στην τιμή των προϊόντων. Οι τιμές της βενζίνης στην αντλία πλησιάζουν γρήγορα τα 4 δολάρια το γαλόνι.

Η ροή από τη Μέση Ανατολή

Στη Γερμανία, ένας πωλητής πετρελαίου θέρμανσης ανέφερε ότι οι άνθρωποι αγοράζουν μόνο «όταν είναι απολύτως απαραίτητο» λόγω των υψηλών τιμών, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ακυρώσει ορισμένες πτήσεις καθώς τα καύσιμα αεριωθούμενων αυξάνονται.

«Οι κινήσεις στις αγορές ενέργειας επηρεάζουν σχεδόν αμέσως τη βάση κόστους μας» εξηγεί ο Pavel Kveten, διευθύνων σύμβουλος της Girteka Logistics, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες μεταφορών της Ευρώπης. Τα καύσιμα αποτελούν περίπου το 30% του κόστους μεταφοράς της εταιρείας, είπε.

Η τιμή αναφοράς του Ομάν στη Μέση Ανατολή ξεπέρασε τα 162 δολάρια το βαρέλι αυτή την εβδομάδα. Το αργό πετρέλαιο Murban από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξεπέρασε τα 145 δολάρια.

Καθώς οι τιμές αυτές εκτοξεύονται στα ύψη, οι Ασιάτες αγοραστές έχουν αποκτήσει το μεγαλύτερο μέρος του αμερικανικού πετρελαίου εδώ και τρία χρόνια, αναζητώντας αντικαταστάτες για τις ροές από τη Μέση Ανατολή που ολοένα και περισσότερο φαίνεται ότι θα περιοριστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η αποσύνδεση της αγοράς με τις πραγματικές τιμές

Η αποσύνδεση μεταξύ των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, τα οποία υποστηρίζονται από καθημερινές συναλλαγές εκατοντάδων δισ. δολαρίων, και του φυσικού πετρελαίου οφείλεται εν μέρει στις επιθετικές προσπάθειες των ΗΠΑ να περιορίσουν τις τιμές, μεταξύ άλλων μέσω της απελευθέρωσης αποθεματικών έκτακτης ανάγκης, αναφέρει το Bloomberg.

«Κοιτάζοντας τις αγορές  έχουν αποσυνδεθεί εντελώς από τις αγορές φυσικών προϊόντων» εξηγεί ο Τζεφ Κάρι, επικεφαλής στρατηγικής ενεργειακών οδών στην Carlyle Group. «Έχουμε να κάνουμε με ένα τεράστιο σοκ εφοδιασμού».

Το σοκ των τιμών θα μπορούσε να επιδεινωθεί πολύ περισσότερο. Οι κολοσσοί της Wall Street, Goldman Sachs και Citigroup εκτιμούν ότι εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης θα μπορούσαν να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά τις επόμενες εβδομάδες, ξεπερνώντας τα 147,50 δολάρια που είχαν σημειωθεί το 2008.

Τι αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας

Είναι ασυνήθιστο οι τιμές των φυσικών συμβολαίων και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης να παραμένουν σε μεγάλη απόσταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ο ΔΟΕ το χαρακτήρισε το μεγαλύτερο ενεργειακό σοκ στην ιστορία. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, που επισημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν έξι μήνες ή και περισσότερο για να αποκατασταθούν πλήρως οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο.

Εξήγησε ότι ο όγκος του πετρελαίου που έχει χαθεί από την παγκόσμια αγορά είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των διπλών σοκ της πετρελαϊκής κρίσης της δεκαετίας του 1970 που βύθισαν τις οικονομίες σε ύφεση ενώ οι καταναλωτές προμηθευόταν καύσιμα με το δελτίο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman περίπου 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα που ρέουν μέσω του Περσικού Κόλπου επηρεάζονται από τη σύγκρουση.

Οι προσπάθειες παρέμβασης των ΗΠΑ

Το Brent πλησίασε τα 120 δολάρια δύο φορές τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ένα επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από το 2022, ασκώντας πίεση στην Ουάσινγκτον να ηρεμήσει την αγορά.

Την Πέμπτη, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ μιλώνας στο Fox Business είπε, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της μαζικής αποδέσμευσης αποθεμάτων, πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξετάσουν μια ακόμα αντίστοιχη κίνηση, παρά τα ερωτηματικά που εγείρονται για τη βιωσιμότητα από άποψη εφοδιασμού.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν σχόλια που άφησαν άναυδους τους ήδη εξαντλημένους trader πετρελαίου. Οι ΗΠΑ ενδέχεται να άρουν ορισμένες κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε πόλεμο με την Τεχεράνη. Οι έμποροι σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι έπρεπε να αντιμετωπίζουν τις συναλλαγές του Ιράν με τη μέγιστη προσοχή εδώ και χρόνια, εξέφρασαν την αγανάκτησή τους με την είδηση.

Πως οι ΗΠΑ θέλουν να εμποδίζουν την άνοδο των τιμών του πετρελαίου

Παράλληλα υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει συζητήσει να μπει στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου ως μια στρατηγική που θα βοηθήσει στον περιορισμό των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου εν μέσω του πολέμου στο Ιράν. Δημιουργήθηκαν εικασίες ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρεμβαίνει στην αγορά των futures κάτι που ο Μπέσεντ έχει αρνηθεί.

«Οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν εξαντλήσει τα μέσα που διαθέτουν για να εμποδίσουν την άνοδο των τιμών, δεδομένου αυτού του βαθμού αβεβαιότητας, αν το στενό δεν ανοίξει και δεν εξαλειφθεί η αβεβαιότητα σχετικά με τις υλικές ζημιές», δήλωσε ο Κρίστοφ Ρουλ, παγκόσμιος σύμβουλος της Crystol Energy και πρώην οικονομολόγος της BP Plc, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV. «Επομένως, δεν μπορούν να κάνουν και πολλά.»

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Μέση Ανατολή: Οι κερδισμένες και οι χαμένες χώρες του πολέμου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Οι τιμές δε λένε την πραγματική ιστορία – Γιατί είναι πιο ακριβό στην αντλία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Κοινωνικές επενδύσεις 21.03.26

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Νατάσα Ρουγγέρη
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς
Διεθνής Οικονομία 21.03.26

Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς

Ενώ άλλες ασιατικές οικονομίες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν ενέργεια, η Κίνα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Σύνταξη
CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Resume Genius 20.03.26

Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών - Τα περισσότερα προσφέρουν εξαψήφιες αμοιβές

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως

Οι μετοχές κατέρρευσαν στην Ευρώπη και την Ασία όταν οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν υψηλότερα νωρίς την Πέμπτη. Οι αμερικανικές μετοχές αντιμετώπισαν τις απότομες απώλειες.

Σύνταξη
Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση
Σύνοδος κορυφής 20.03.26

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα» αναφορικά με το κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των κρατών μελών.

Σύνταξη
Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής
Διεθνής Οικονομία 20.03.26

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής

Με ρήτρες ασφαλείας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πρώτο πράσινο φως στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Σύνταξη
Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Γιάννης Αγουρίδης
Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό

Τις προβλέψεις και τα σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου

Τζούλη Καλημέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ιράν υποστηρίζει ότι «καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής» – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας λέει ο Νετανιάχου
Ντίμονα - Αράντ 22.03.26

Το Ιράν υποστηρίζει ότι «καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής» – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας λέει ο Νετανιάχου

Το Ιράν κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και να παραδοθεί, μετά τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στις πιο ευαίσθητες περιοχές του Ισραήλ.

Σύνταξη
Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)

H Λιντς που παλεύει για τη σωτηρία της πήρε βαθμό με 0-0 από τη Μπρέντφορντ που έχασε κι άλλο έδαφος για την Ευρώπη. Εντυπωσιακή η Έβερτον, συνέτριψε με 3-0 την Τσέλσι και «βλέπει» ακόμη και «4άδα».

Σύνταξη
Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)

Ο χρυσός στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν Αρμάντ Ντουπλάντις μίλησε με κολακευτικά λόγια τον ασημένιο και πολύ καλό του φίλο του Εμμανουήλ Καραλή μετά την ολοκλήρωση του τελικού.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για έκτακτες εκλογές» – Ισχνή καταγραφή για το κείμενο Πολάκη
Πολιτική Γραμματεία 21.03.26

Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για έκτακτες εκλογές» – Ισχνή καταγραφή για το κείμενο Πολάκη

Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή η εισήγηση του προέδρου, καταψηφίστηκε το κείμενο με τις 35 υπογραφές της ομάδας Πολάκη.

Σωτήρης Μπολάκης
Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός με ανάρτησή του απένειμε εύσημα στον αθλητή του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Σύνταξη
Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναφέρθηκε στην επιτυχία της κατάκτησης του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο κλειστού του Τορούν, αποθέωσε το τιμ του και τόνισε ότι στόχος του είναι το Παγκόσμιο ρεκόρ.

Σύνταξη
Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές
«Ανσάρ Αλλάχ» 21.03.26

Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές

Πηγές που μίλησαν στην ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan, κάνουν λόγο πως οι Χούθι δέχονται μεγάλες πιέσεις από Ιράν και Χεζμπολάχ και μπορεί να μπουν στον πόλεμο μετά το τέλος της γιορτής Έιντ

Σύνταξη
Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ξανά σπουδαίος κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Δείτε τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο εξαιρετικός αθλητής του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου
Επικαιρότητα 21.03.26

Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αγνοεί τη Λέσβο και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Δεν μπορεί να τους αφήνει στο έλεος της κατάστασης».

Σύνταξη
O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα
Πυρηνικές εγκαταστάσεις 21.03.26

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα

Το χτύπημα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ και του Ιράν στην Ντιμόνα, δεν είχαν ως αποτέλεσμα το εφιαλτικό σενάριο της διαρροής ραδιενέργειας, όμως ο ΔΟΑΕ συνιστά αυτοσυγκράτηση.

Σύνταξη
Τεράστιος Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Τεράστιος Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν (vids)

Ο αθλητής του Ολυμπιακού Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν με 6,05μ., μετά από σπουδαίο αγώνα. Πρώτος ο Ντουπλάντις με 6.25μ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου;
Επικαιρότητα 21.03.26

Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου;

Όπως καταγγέλλει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής – αντιιμπεριαλιστικής παρέμβασης στο Αμερικανικό προξενείο

Σύνταξη
Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»
Κόσμος 21.03.26

Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»

Η G7 δηλώνει έτοιμη να αναλάβει δράση για την «προστασία του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, υποστηρίζει την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο Βάρρας δείχνει Βορίδη και Neuropublic ως υπεύθυνους για την καρατόμησή του από τον Οργανισμό
Πολιτική 21.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο Βάρρας δείχνει Βορίδη και Neuropublic ως υπεύθυνους για την καρατόμησή του από τον Οργανισμό

Με εμπιστευτικό έγγραφο προς τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε βρει τον τρόπο να τερματιστεί η «τεχνική λύση». Αυτό. σύμφωνα με τον ίδιο οδήγησε στην καρατόμησή του από τη διοίκηση του Οργανισμού.

Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο
Επικαιρότητα 21.03.26

Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο

«Να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Από την Αλεξανδρούπολη έως και την Σούδα, να μην λειτουργούν ως ορμητήρια πολέμου εδάφη της ελληνικής επικράτειας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
Απόρρητο