Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Πετρέλαιο: Σενάριο τρόμου για 180 δολάρια το βαρέλι
Οικονομία 20 Μαρτίου 2026, 08:55

Πετρέλαιο: Σενάριο τρόμου για 180 δολάρια το βαρέλι

Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ προσπαθούν να αυξήσουν την προσφορά και να απελευθερώσουν το Στενό του Ορμούζ

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Εκτιμήσεις ότι οι τιμές στο πετρέλαιο Brent και WTI θα ανέβουν στα 120 δολάρια ανά βαρέλι τους επόμενους έναν έως τρεις μήνες και στα 150 δολάρια ανά βαρέλι σε ένα σενάριο ανόδου, εάν οι αναταραχές ενταθούν, προχώρησε η Citi.

Η τράπεζα εξάλλου επισήμανε από την πρώτη στιγμή πως η σύγκρουση στο Ιράν οδηγεί σε απότομη άνοδο των τιμών στο πετρέλαιο και τα συναφή εμπορεύματα.

Ωστόσο, όπως τονίζει το CNBC, το βασικό σενάριο προϋποθέτει αποκλιμάκωση εντός τεσσάρων έως έξι εβδομάδων, κάτι που θα επέτρεπε στο Brent να υποχωρήσει στα 70-80 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους.

Ταυτόχρονα, τα βασικά spreads του αργού πετρελαίου έχουν διευρυνθεί απότομα, με την Citi να αυξάνει τις προβλέψεις της για την τιμή Brent-WTI, αντανακλώντας το αυξημένο κόστος μεταφοράς και την ισχυρή ζήτηση για βαρέλια εσωτερικής ναυσιπλοΐας στις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ.

Παράγοντες του τομέα του πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία προβλέπουν ότι οι τιμές του πετρελαίου ίσως ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι αν τα προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς εξαιτίας του πολέμου στο Ιράκ συνεχιστούν και διαρκέσουν ακόμη περί τα τέλη του Απριλίου, ανέφερε χθες Πέμπτη η εφημερίδα Wall Street Journal.

Η δήλωση Μπέσεντ για το ιρανικό πετρέλαιο

Συνέχισαν την πτώση τους οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου μετά τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται σύντομα να άρει τις κυρώσεις στο ιρανικό αργό πετρέλαιο που αποθηκεύεται σε δεξαμενόπλοια – σε μια κίνηση που στοχεύει στην άμβλυνση των πιέσεων στις τιμές μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.

Το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, υποχώρησε κατά 2% στα 106 δολάρια ανά βαρέλι. Οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 1,56% στα 94,64 δολάρια ανά βαρέλι.

«Τις επόμενες ημέρες, ενδέχεται να άρουμε τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται στο νερό, περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Fox Business Network.

Είπε ότι η επαναφορά του ιρανικού αργού πετρελαίου που έχει υποστεί κυρώσεις στις παγκόσμιες αγορές θα βοηθήσει στον περιορισμό των τιμών τις επόμενες 10 έως 14 ημέρες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ βοηθά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το CNBC. Πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν έχει πλέον την ικανότητα να εμπλουτίζει ουράνιο ή να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα από ό,τι περιμένουν πολλοί.

Ηλεκτρισμός
Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

Κτηματολόγιο: Προσωρινό stop στις αγωγές Δημοσίου για ανακριβείς εγγραφές
Οικονομικές Ειδήσεις 20.03.26

Δέκα ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες, προκειμένου να κινηθούν με ασφάλεια και να μην κινδυνέψουν να χάσουν την περιουσία τους

Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως
Οι μετοχές κατέρρευσαν στην Ευρώπη και την Ασία όταν οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν υψηλότερα νωρίς την Πέμπτη. Οι αμερικανικές μετοχές αντιμετώπισαν τις απότομες απώλειες.

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα» αναφορικά με το κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των κρατών μελών.

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής
Με ρήτρες ασφαλείας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πρώτο πράσινο φως στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Ουκρανία: Αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση – Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο
Το εγκεκριμένο δάνειο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία «πάγωσε» και το Κίεβο κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα τον Απρίλιο. Κραυγή αγωνίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οικονομική ανισότητα: Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα
Τάσεις οριακής αποκλιμάκωσης παρουσιάζει η οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα. Όμως, παρά τη μικρή πτώση παραμένει σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου
Η ΓΣΕΕ ενημερώνει τους εργαζόμενους για την προβλεπόμενη αμοιβή κατά την αργία της 25ης Μαρτίου.

Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό
Τις προβλέψεις και τα σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου

Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher
Το πλαφόν με τα συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους θα παραμείνει ως έχει, αλλά η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων

Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Ιράν: Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πολεμικά πλοία και στρατεύματα – Συνεχίζεται η παραγωγή πυραύλων, λέει η Τεχεράνη
Το Ιράν έχει προειδοποιήσει για «μηδενική αυτοσυγκράτηση» εάν χτυπηθούν ξανά ενεργειακές του υποδομές - Στο στόχαστρο των επιθέσεων ξανά η Τεχεράνη - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Τέμπη: «Επαγγελματία συκοφάντη» χαρακτηρίζει η Ένωση Δικαστών την Κωνσταντοπούλου μετά τις σκληρές δηλώσεις της για τη δίκη
Με βαρείς χαρακτηρισμούς απάντησε η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων στις αιτιάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί «στημένης δίκης» και «εκβιαζόμενους δικαστές» στην υπόθεση των Τεμπών. Ανάρτηση για το θέμα έκανε και η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για «ομερτά στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας». Τι προκάλεσε τη σύγκρουση

Και όμως, ο μέντορας του Χάμπερμας ήταν… αντάρτης του Ε.Λ.Α.Σ
Οι Γερμανοί και Έλληνες αντιστασιακοί και οι φοιτητές του τον λάτρευαν. Ο Χάμπερμας θα του χρωστούσε ευγνωμοσύνη για πάντα. Η Γερμανία τον ξέχασε και η Ελλάδα απλά δεν τον γνωρίζει.

Υποκλοπές: Οι πέντε φορές που ο Ταλ Ντίλιαν και η Intellexa «έδειξαν» πωλήσεις λογισμικών σε κυβερνήσεις
Ο ιδρυτής της Intellexa και καταδικασμένος πρωτοδίκως στη δίκη για το Predator, Ταλ Ντίλιαν σε δηλώσεις του έχει παραδεχθεί πωλήσεις «σε καλούς» και σε κυβερνήσεις, ενώ εργαζόμενος της εταιρείας παρουσίασε λογισμικά «μόνο σε κυβερνητικές υπηρεσίες».

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

