Πετρέλαιο: Σενάριο τρόμου για 180 δολάρια το βαρέλι

Εκτιμήσεις ότι οι τιμές στο πετρέλαιο Brent και WTI θα ανέβουν στα 120 δολάρια ανά βαρέλι τους επόμενους έναν έως τρεις μήνες και στα 150 δολάρια ανά βαρέλι σε ένα σενάριο ανόδου, εάν οι αναταραχές ενταθούν, προχώρησε η Citi.

Η τράπεζα εξάλλου επισήμανε από την πρώτη στιγμή πως η σύγκρουση στο Ιράν οδηγεί σε απότομη άνοδο των τιμών στο πετρέλαιο και τα συναφή εμπορεύματα.

Ωστόσο, όπως τονίζει το CNBC, το βασικό σενάριο προϋποθέτει αποκλιμάκωση εντός τεσσάρων έως έξι εβδομάδων, κάτι που θα επέτρεπε στο Brent να υποχωρήσει στα 70-80 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους.

Ταυτόχρονα, τα βασικά spreads του αργού πετρελαίου έχουν διευρυνθεί απότομα, με την Citi να αυξάνει τις προβλέψεις της για την τιμή Brent-WTI, αντανακλώντας το αυξημένο κόστος μεταφοράς και την ισχυρή ζήτηση για βαρέλια εσωτερικής ναυσιπλοΐας στις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ.

Παράγοντες του τομέα του πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία προβλέπουν ότι οι τιμές του πετρελαίου ίσως ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι αν τα προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς εξαιτίας του πολέμου στο Ιράκ συνεχιστούν και διαρκέσουν ακόμη περί τα τέλη του Απριλίου, ανέφερε χθες Πέμπτη η εφημερίδα Wall Street Journal.

Η δήλωση Μπέσεντ για το ιρανικό πετρέλαιο

Συνέχισαν την πτώση τους οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου μετά τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται σύντομα να άρει τις κυρώσεις στο ιρανικό αργό πετρέλαιο που αποθηκεύεται σε δεξαμενόπλοια – σε μια κίνηση που στοχεύει στην άμβλυνση των πιέσεων στις τιμές μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.

Το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, υποχώρησε κατά 2% στα 106 δολάρια ανά βαρέλι. Οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 1,56% στα 94,64 δολάρια ανά βαρέλι.

«Τις επόμενες ημέρες, ενδέχεται να άρουμε τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται στο νερό, περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Fox Business Network.

Είπε ότι η επαναφορά του ιρανικού αργού πετρελαίου που έχει υποστεί κυρώσεις στις παγκόσμιες αγορές θα βοηθήσει στον περιορισμό των τιμών τις επόμενες 10 έως 14 ημέρες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ βοηθά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το CNBC. Πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν έχει πλέον την ικανότητα να εμπλουτίζει ουράνιο ή να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα από ό,τι περιμένουν πολλοί.

