Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως

Οι τιμές του πετρελαίου αποδεικνύεται πώς υπαγορεύουν την κατεύθυνση των χρηματοπιστωτικών αγορών και ίσως ακόμη και της παγκόσμιας οικονομίας. Οι μετοχές κατέρρευσαν στην Ευρώπη και την Ασία όταν οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν υψηλότερα νωρίς την Πέμπτη. Επίσης, οι αμερικανικές μετοχές αντιμετώπισαν τις απότομες απώλειες καθώς προχωρούσε η ημέρα και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν.

Το πρωί της Πέμπτης ξεκίνησε με το σοκ της τιμής του αργού πετρελαίου Brent, του διεθνούς πρότυπου, που ανέβηκε για λίγο πάνω από τα 119 δολάρια ανά βαρέλι, από περίπου 70 δολάρια πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Η τιμή του πετρελαίου Brent έκλεισε τελικά στα 108,65 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο μόνο 1,2% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, και στη συνέχεια υποχώρησε περαιτέρω καθώς συνεχίστηκαν οι συναλλαγές. Αφού ξεπέρασε για λίγο τα 101 δολάρια, η τιμή αναφοράς του αμερικανικού αργού πετρελαίου έκλεισε στα 96,14 δολάρια και στη συνέχεια υποχώρησε προς τα 94 δολάρια.

Εντεινόμενες επιθέσεις

Η άνοδος των τιμών ακολούθησε τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ιράν σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου του Κόλπου. Ήταν αντίποινα σε ισραηλινή επίθεση σε ένα σημαντικό ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου. Αυτό επιδείνωσε τους φόβους για ένα μακροπρόθεσμο νοκ-άουτ για την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μέση Ανατολή, το οποίο θα μπορούσε να κλειδώσει τις υψηλές τιμές και να ωθήσει τον πληθωρισμό υψηλότερα σε όλο τον κόσμο.

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες υποχώρησαν κατά 3,4% στην Ιαπωνία, 2,8% στη Γερμανία και 2,7% στη Νότια Κορέα. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου μείωσαν τα μεγάλα κέρδη τους καθώς προχωρούσε η ημέρα, η τελευταία στις ωριαίες διακυμάνσεις τους από την έναρξη του πολέμου.

Ο S&P 500, ο Dow Jones Industrial Average και ο σύνθετος Nasdaq ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Πέμπτης με μικρές πτώσεις, ανακάμπτοντας από τις αρχικές απώλειες.

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,27% κλείνοντας τη συνεδρίαση στις 6.606,49 μονάδες.

Ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,28% στις 22.090,69 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 0,44% στις 46.021,43 μονάδες.

Στοιχήματα για τα αμερικανικά επιτόκια

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει τόσο πολύ που οι traders απορρίπτουν τα στοιχήματα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια έστω και μία φορά φέτος. Πρόκειται για δραματική ανατροπή σε σχέση με πριν από τον πόλεμο, όταν οι traders στοιχημάτιζαν πολλά ότι η Fed θα μείωνε τα επιτόκια πολλές φορές.

Ο Τραμπ και χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν κάνει κινήσεις για να περιορίσουν τον αντίκτυπο στους καταναλωτές, αλλά είναι κυρίως βραχυπρόθεσμες λύσεις.

Οι μειώσεις των επιτοκίων θα έδιναν ώθηση στην οικονομία και στις τιμές των επενδύσεων, κάτι που ο Τραμπ ζητούσε με οργή, αλλά θα ενείχαν τον κίνδυνο επιδείνωσης του πληθωρισμού. Η Fed αποφάσισε την Τετάρτη να αναβάλει τη μείωση των επιτοκίων στην τελευταία της συνεδρίαση, και οι traders βρήκαν τα σχόλια του προέδρου Τζερόμ Πάουελ αποθαρρυντικά σχετικά με την πιθανότητα μειώσεων το 2026.