Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την άνοδό τους στις αρχές των συναλλαγών στις αγορές της Ασίας, με το Brent Βόρειας Θάλασσας να αυξάνεται κατά 4%, μετά τους βομβαρδισμούς ενεργειακών εγκαταστάσεων στο Ιράν και στο Κατάρ, ενώ οι χρηματιστηριακοί δείκτες στο Τόκιο και στη Σεούλ πέφτουν (γράφημα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).

Η τιμή του βαρελιού WTI αυξανόταν κατά 3,56% και του Μπρεντ κατά 4,04%

Περί τις 02:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) αυξανόταν κατά 3,56% αγγίζοντας τα εκατό δολάρια (έφθασε στα 99,75) αφού ήδη έκλεισε με άνοδο 3,83% χθες.

Παράλληλα η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας σημείωνε αλματώδη άνοδο 4,04%, στα 111,73 δολάρια, ενώ είχε παραμείνει σχεδόν σταθερή (+0,11%) την προηγουμένη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ζητούν 200 δισ. δολάρια

Στο μεταξύ, το αμερικανικό Πεντάγωνο ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να προωθήσει στο Κογκρέσο προς έγκριση αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, όπως αποκαλύπτει η Washington Post, επικαλούμενη πηγή της στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η εφημερίδα παρατηρεί ότι το ποσό ξεπερνά κατά πολύ το κόστος των αεροπορικών βομβαρδισμών που έχουν γίνει και πιθανόν συνδέεται με την κατεπείγουσα παραγωγή οπλικών συστημάτων καίριας σημασίας που χρησιμοποιούνται, ενώ θεωρεί σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσει αντίσταση στο αμερικανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο.