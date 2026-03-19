Το αμερικανικό Πεντάγωνο ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να προωθήσει στο Κογκρέσο προς έγκριση αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, ο οποίος διανύει την τρίτη του εβδομάδα, ανέφερε χθες Τετάρτη η Washington Post, επικαλούμενη πηγή της στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από βίντεο του Reuters).

Το ιλιγγιώδες ποσό των 200 δισ. «πιθανόν συνδέεται με την κατεπείγουσα παραγωγή οπλικών συστημάτων καίριας σημασίας»

Η εφημερίδα παρατηρεί ότι το ποσό ξεπερνά κατά πολύ το κόστος των αεροπορικών βομβαρδισμών που έχουν γίνει και πιθανόν συνδέεται με την κατεπείγουσα παραγωγή οπλικών συστημάτων καίριας σημασίας που χρησιμοποιούνται, ενώ θεωρεί σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσει αντίσταση στο αμερικανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, από μέλη του που εναντιώνονται στον πόλεμο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί εκτίμησε χθες ότι «οι Αμερικανοί παρασύρθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο από το Ισραήλ — πιο συγκεκριμένα από τον Νετανιάχου».

«Πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο τελικός τους στόχος. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση» δήλωσε.

Τώρα, «παρακαλάνε»

Και πρόσθεσε πως «Ολα αυτά βασίστηκαν σε μια λανθασμένη εκτίμηση. Τώρα το συνειδητοποιούν και βρίσκονται σε δύσκολη θέση».

Τόνισε, επίσης, ότι «Οσοι απαίτησαν άνευ όρων παράδοση, τώρα αναγκάζονται να ζητήσουν βοήθεια — ακόμη και από άλλους — για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, προσκαλώντας χώρες και λέγοντας: «Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας» (περισσότερα εδώ).