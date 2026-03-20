20.03.2026 | 11:27
Ισχυρός σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Ιωάννινα
ΗΠΑ: Εξετάζουν την άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο για να μειωθούν οι τιμές – «Αντιφατικός ελιγμός», λένε οι αναλυτές
Διεθνής Οικονομία 20 Μαρτίου 2026, 11:45

ΗΠΑ: Εξετάζουν την άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο για να μειωθούν οι τιμές – «Αντιφατικός ελιγμός», λένε οι αναλυτές

«Αν οι ΗΠΑ το κάνουν για να αλλάξουν τις τιμές, αυτό απλώς δεν θα συμβεί», εκτιμούν οικονομικοί αναλυτές

Οι ΗΠΑ αναφέρθηκαν την  Πέμπτη στο ενδεχόμενο χαλάρωσης κάποιων κυρώσεων εις βάρος του ιρανικού πετρελαίου, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τα πρώτα πλήγματα που εξαπέλυσαν μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την αλματώδη άνοδο των τιμών της ενέργειας.

«Τις επόμενες ημέρες θα μπορούσαμε να άρουμε τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται στη θάλασσα», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business.

«Πρόκειται για περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια», πρόσθεσε ο Μπέσεντ, εξηγώντας ότι «είναι αποθέματα 10 ημερών με δύο εβδομάδων, τα οποία οι Ιρανοί προωθούσαν και θα πήγαιναν όλα στην Κίνα».

«Ουσιαστικά, θα χρησιμοποιήσουμε τα ιρανικά βαρέλια εναντίον των Ιρανών, για να διατηρήσουμε χαμηλές τις τιμές για τις επόμενες 10 με 14 ημέρες, καθώς συνεχίζουμε αυτή την εκστρατεία», όπως είπε.

Ο Μπέσεντ δεν διευκρίνισε για πόσο καιρό θα μπορούσε να διαρκέσει αυτή η χαλάρωση των κυρώσεων.

Πηγή που έχει γνώση του θέματος, η οποία όμως δεν είχε άδεια να μιλήσει δημοσίως, δήλωσε στο AFP ότι η χαλάρωση αυτή μπορεί να μοιάζει με αυτήν που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τις ΗΠΑ και αφορούσε στο ρωσικό πετρέλαιο.

Βάσει αυτής, η Ουάσινγκτον επιτρέπει στην Ρωσία να πουλήσει το αργό πετρέλαιό της που βρίσκεται ήδη φορτωμένο σε πλοία για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ως τις αρχές Απριλίου.

Στόχος είναι να πέσουν στην αγορά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε μια στιγμή που υπάρχει ανάγκη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στερεί από τον πλανήτη μεγάλο μέρος των εξαγωγών υδρογονανθράκων της περιοχής του Κόλπου.

«Αντιφατικός ελιγμός»

Για τον Άντι Λίποου, αναλυτή στην Lipow Oil Associates, «αυτό δείχνει μέχρι σε ποιο σημείο είναι έτοιμη να φτάσει η κυβέρνηση για να καθησυχάσει τους καταναλωτές μπροστά στις αυξημένες τιμές της βενζίνης και του ντίζελ».

«Είναι ξεκάθαρο ότι αν αρθούν οι κυρώσεις, αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στο Ιράν να πουλήσει σε κάποιους από τους πελάτες που είχε δεκαετίες νωρίτερα στην Ευρώπη», εκτιμά ο ίδιος.

«Από πολιτική άποψη αυτό μοιάζει αντιφατικό, διότι θα δημιουργήσει την εντύπωση ότι επιτρέπουμε στο Ιράν να πουλά το πετρέλαιό του την ώρα που βρισκόμαστε σε πόλεμο εναντίον του», υπογραμμίζει ο Λίποου.

«Κάθε δολάριο για το ιρανικό πετρέλαιο σταθεροποιεί ένα καθεστώς, το οποίο είναι θεμελιωδώς αντίθετο στις αξίες μας», αντέδρασε η υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας Κατρίνα Ράιχε, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild.

Αν οι ΗΠΑ το κάνουν για να αλλάξουν τις τιμές (…) αυτό απλώς δεν θα συμβεί», σημειώνει ο Φίλιπ Λακ του Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Η προβλεπόμενη χαλάρωση αντιπροσωπεύει, σε αριθμό βαρελιών, την παγκόσμια κατανάλωση κάτω των δύο ημερών.

«Κερδισμένη η Κίνα»

Βραχυπρόθεσμα, «ο μεγάλος κερδισμένος θα είναι η Κίνα», επισημαίνει ο Τζον Κίλνταφ, ειδικός σε θέματα πετρελαίου στην Again Capital.

Αψηφώντας τις κυρώσεις των ΗΠΑ, η Κίνα αγοράζει  το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου τα τελευταία χρόνια.

Όταν ρωτήθηκε για την ανακοίνωση του Μπέσεντ, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Ζιαν δεν απάντησε άμεσα, αλλά επεσήμανε ότι η χώρα του «πάντα αντιτίθεται στις παράνομες μονομερείς κυρώσεις».

Ο εκπρόσωπος κάλεσε όλες τις πλευρές να «παύσουν αμέσως» τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφευχθούν «ακόμα πιο σοβαρές επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία».

Σύμφωνα με τον Τζέιμς Νάιτλι, οικονομολόγο της ING, οι ΗΠΑ επιδιώκουν πρωτίστως να κερδίσουν την εύνοια των εταίρων τους και όχι να μειώσουν τις τιμές των καυσίμων.

«Μοιάζει λίγο με μια διαπραγματευτική τακτική που έχει στόχο να πάρουν (οι Αμερικανοί) τους Κινέζους με το μέρος τους, προκειμένου να ενισχύσουν την ιδέα ενός ναυτικού συνασπισμού για το άνοιγμα των Στενών του Χορμούζ», που είναι ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων του Κόλπου, εξηγεί ο Νάιτλι. «Το παιχνίδι αξίζει τον κόπο», αν αναγκάσει την Κίνα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, υποστηρίζει.

Societe Generale: Πιέσεις στον πληθωρισμό και αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ  

Societe Generale: Πιέσεις στον πληθωρισμό και αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ  

Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως

Οι μετοχές κατέρρευσαν στην Ευρώπη και την Ασία όταν οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν υψηλότερα νωρίς την Πέμπτη. Οι αμερικανικές μετοχές αντιμετώπισαν τις απότομες απώλειες.

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση
Σύνοδος κορυφής 20.03.26

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα» αναφορικά με το κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των κρατών μελών.

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής
Διεθνής Οικονομία 20.03.26

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής

Με ρήτρες ασφαλείας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πρώτο πράσινο φως στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό

Τις προβλέψεις και τα σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG του Κατάρ

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Κόσμος 19.03.26

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;

Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Κυρώσεις α λα καρτ 19.03.26

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας

Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Ιταλία: Η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες
«Ουσιαστική βοήθεια» 19.03.26

Μειώνει τους φόρους στα καύσιμα η ιταλική κυβέρνηση

Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, «με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής» τους, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Αμετάβλητα τα επιτόκια από τη FED

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι στόχος ήταν το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια

inStream - Ροή Ειδήσεων
Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν
Ιράν 20.03.26

Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή

Απ' όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κατά του Ιράν, ο Ναϊνί είχε αναλάβει να μεταφέρει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντέξει μια μακράς διάρκειας σύγκρουση

Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού
Κόσμος 20.03.26

Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού

Οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά την ανθρωπιστική βοήθεια το 2025, με πολλές χώρες της ΕΕ να ακολουθούν το παράδειγμά τους, προκειμένου να ανακατευθύνουν τους πόρους τους

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Διπλωματία 20.03.26

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει

Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

