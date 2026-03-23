ΗΠΑ: Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ – Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»
Κόσμος 23 Μαρτίου 2026, 14:39

«Ο Τραμπ υποχώρησε» λέει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasmin, αναφερόμενος στην εντολή που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος να σταματήσουν για πέντε ημέρες τα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εντολή για παύση των εχθροπραξιών, βασίστηκε στις συνομιλίες που είχε τις τελευταίες δυο ημέρες με το Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε και εποικοδομητικές.

Ωστόσο το Ιράν διέψευσε τον Αμερικανό, λέγοντας ότι δεν υπήρξε καμία συνομιλία και ότι «ο Τραμπ απλά αγοράζει χρόνο».

Πριν από λίγο πάντως και μετά τις παραπάνω δηλώσεις η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι ισχυρισμοί Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν «πολύ θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες για τον καθολικό τερματισμό» των εχθροπραξιών, οι οποίες «θα συνεχίσουν αυτήν την εβδομάδα», έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνοντας ότι έδωσε διαταγή στον Αμερικανό στρατό για πενθήμερη αναβολή των επιθέσεων κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών.

Το μήνυμα του Τραμπ αναρτήθηκε προκάλεσε την άμεση πτώση των τιμών του πετρελαίου, της ισοτιμίας του δολαρίου και την άνοδο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

«Έδψσα διαταγή στο Υπουργείο Πολέμου να αναβάλει στρατιωτικά πλήγματα κατά των ιρανικών σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακές υποδομές για περίοδο πέντε ημερών, ανάλογα με την επιτυχία των εν εξελίξει συναντήσεων και συνομιλιών», έγραψε ο Τραμπ.

Με τη φράση «Ο αρχηγός της αμερικανικής τρομοκρατικής κυβέρνησης, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε πίσω!», υποδέχτηκε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου.

Δεν έχει υπάρξει επαφή με τον Τραμπ, λέει το Ιράν

Το Ιράν αρνείται ότι είχε συνομιλίες με τον Τραμπ ή τους Αμερικανούς και υποστηρίζει ότι ο Τραμπ κάνει πίσω μετά τις απειλές του Ιράν να χτυπήσει στόχους στον Κόλπο.

Το ΥΠΕΞ του Ιράν δήλωσε ότι δεν έχουν υπάρξει συνομιλίες με τις ΗΠΑ και κατηγόρησε τον Τραμπ ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.

Ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν δήλωσε στο πρακτορείο Tasnim ότι ο Τραμπ υποχώρησε από την επίθεση σε ζωτικές υποδομές αφού αντιλήφθηκε ότι το Ιράν εννοούσε τις απειλές του για αντίποινα.

Το ΥΠΕΞ του Ιράν που δήλωσε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ξεκαθάρισε τώρα ότι «έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες από χώρες της περιοχής για τη μείωση των εντάσεων και η απάντησή μας σε όλες αυτές ήταν σαφής: δεν είμαστε εμείς το μέρος που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και όλα αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στην Ουάσιγκτον».

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν είχε προειδοποιήσει πως αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στα νησιά και στις νότιες ακτές της χώρας, τότε θα βάλουν νάρκες σε όλο τον Περσικό Κόλπο

«Αν χτυπήσετε την ηλεκτρική ενέργεια, χτυπάμε την ηλεκτρική ενέργεια» απάντησαν στις απειλές των ΗΠΑ, οι Φρουροί της Επανάστασης.

«Παγώνει» ο Τραμπ τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του – Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας
Σε συγχαρητήριο μήνυμα, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την εμβάθυνση της μεταξύ τους στρατηγικής σχέσης

Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν
Ο Λιονέλ Ζοσπέν, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, άφησε το πολιτικό του αποτύπωμα με τη θέσπιση της 35ωρης εβδομάδας εργασίας, αλλά και με μία από τις πιο ιστορικές ήττες της γαλλικής Αριστεράς

Νέα Υόρκη: Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς – «Τα έκανα θάλασσα»
Η σύγκρουση του αεροσκάφους με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

Εκκληση κρατούμενου σε φυλακή Ιράν: «Στάρμερ βγες μπροστά και αμφισβήτησε τις κατηγορίες»
Ο Κρεγκ Φόρμαν και η σύζυγός του Λίντσεϊ καταδικάστηκαν τον Φεβρουάριο σε δεκαετή ποινή φυλάκισης αφότου το Ιράν τους κατηγόρησε ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό της Βρετανίας και του Ισραήλ. Το ζευγάρι έχει επανειλημμένως αρνηθεί τις κατηγορίες.

Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια
Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NBC News.

Ιράν: Παίρνει πίσω ο Τραμπ την απειλή για επίθεση στις ενεργειακές εγκαταστάσεις – «Είχαμε παραγωγικές συνομιλίες»
Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη το διαψεύδει και τον κατηγορεί ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για τα στρατιωτικά του πλάνα - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία
Αγορά ακινήτων για την δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιου Πάρου σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος.

Ολυμπιακός: Τα… παράδοξα νούμερα με την ΑΕΛ Novibet και το «διπλό» ρεκόρ με τις τελικές (vids)
Κόντρα στην ΑΕΛ Novibet ο Ολυμπιακός κατάφερε και ξεπέρασε… δύο φορές στο ίδιο ματς τον μέσο όρο των τελικών που είχε στη σεζόν, όπως… κατάφερε και να μην σκοράρει σε παιχνίδι που πάτησε 61 φορές στην αντίπαλη περιοχή!

Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα
«Η κυβέρνηση δεν τολμάει, δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα προκειμένου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας από την κρίση» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή
Ο Δένδιας αναφέρθηκε στις αποφάσεις που ελήφθησαν για το θόλο, την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ , τις υποδομές για τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε Viper και τα μεταγωγικά αεροσκάφη και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας
Στο έργο «Seven Deaths», η καλλιτέχνιδα πεθαίνει επανειλημμένα για χάρη του έρωτα στα χέρια του Γουίλεμ Νταφόε, σε μια σειρά μελοδραματικών ταινιών μικρού μήκους εμπνευσμένων από τη Μαρία Κάλλας.

Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα
Αυτή την ώρα εξειδικεύουν τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός υπό το βάρος κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει του νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του – Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας
Σε συγχαρητήριο μήνυμα, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την εμβάθυνση της μεταξύ τους στρατηγικής σχέσης

Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο πλοίο λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του

Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του
Με σεβασμό στον πιο πολύτιμο φυσικό πόρο, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης του νερού και της συλλογικής δέσμευσης για τη διαφύλαξή του.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

