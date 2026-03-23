«Ο Τραμπ υποχώρησε» λέει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasmin, αναφερόμενος στην εντολή που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος να σταματήσουν για πέντε ημέρες τα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εντολή για παύση των εχθροπραξιών, βασίστηκε στις συνομιλίες που είχε τις τελευταίες δυο ημέρες με το Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε και εποικοδομητικές.

Ωστόσο το Ιράν διέψευσε τον Αμερικανό, λέγοντας ότι δεν υπήρξε καμία συνομιλία και ότι «ο Τραμπ απλά αγοράζει χρόνο».

Πριν από λίγο πάντως και μετά τις παραπάνω δηλώσεις η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι ισχυρισμοί Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν «πολύ θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες για τον καθολικό τερματισμό» των εχθροπραξιών, οι οποίες «θα συνεχίσουν αυτήν την εβδομάδα», έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνοντας ότι έδωσε διαταγή στον Αμερικανό στρατό για πενθήμερη αναβολή των επιθέσεων κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών.

Το μήνυμα του Τραμπ αναρτήθηκε προκάλεσε την άμεση πτώση των τιμών του πετρελαίου, της ισοτιμίας του δολαρίου και την άνοδο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

«Έδψσα διαταγή στο Υπουργείο Πολέμου να αναβάλει στρατιωτικά πλήγματα κατά των ιρανικών σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακές υποδομές για περίοδο πέντε ημερών, ανάλογα με την επιτυχία των εν εξελίξει συναντήσεων και συνομιλιών», έγραψε ο Τραμπ.

Με τη φράση «Ο αρχηγός της αμερικανικής τρομοκρατικής κυβέρνησης, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε πίσω!», υποδέχτηκε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου.

ترامپ عقب‌نشینی کرد! رئیس دولت تروریستی آمریکا: با ایران گفت‌وگوهای بسیار سازنده‌ای در مورد حل و فصل خصومت‌هایمان در خاورمیانه داشته‌ایم به وزارت جنگ دستور داده‌ام هرگونه حمله نظامی علیه نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران را به مدت ۵ روز به تعویق بیندازد pic.twitter.com/kDUBulf7Z6 — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) March 23, 2026

Δεν έχει υπάρξει επαφή με τον Τραμπ, λέει το Ιράν

Το Ιράν αρνείται ότι είχε συνομιλίες με τον Τραμπ ή τους Αμερικανούς και υποστηρίζει ότι ο Τραμπ κάνει πίσω μετά τις απειλές του Ιράν να χτυπήσει στόχους στον Κόλπο.

Το ΥΠΕΞ του Ιράν δήλωσε ότι δεν έχουν υπάρξει συνομιλίες με τις ΗΠΑ και κατηγόρησε τον Τραμπ ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.

Ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν δήλωσε στο πρακτορείο Tasnim ότι ο Τραμπ υποχώρησε από την επίθεση σε ζωτικές υποδομές αφού αντιλήφθηκε ότι το Ιράν εννοούσε τις απειλές του για αντίποινα.

Το ΥΠΕΞ του Ιράν που δήλωσε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ξεκαθάρισε τώρα ότι «έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες από χώρες της περιοχής για τη μείωση των εντάσεων και η απάντησή μας σε όλες αυτές ήταν σαφής: δεν είμαστε εμείς το μέρος που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και όλα αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στην Ουάσιγκτον».

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν είχε προειδοποιήσει πως αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στα νησιά και στις νότιες ακτές της χώρας, τότε θα βάλουν νάρκες σε όλο τον Περσικό Κόλπο

«Αν χτυπήσετε την ηλεκτρική ενέργεια, χτυπάμε την ηλεκτρική ενέργεια» απάντησαν στις απειλές των ΗΠΑ, οι Φρουροί της Επανάστασης.