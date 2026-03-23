Μαζικές ήταν οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν, με αναφορές για ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη και στοχοποίηση κατοικημένων περιοχών σε μια σειρά από πόλεις.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι εάν ο Τραμπ πραγματοποιήσει τις απειλές του και επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας, θα αποκλείσει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ ενώ δημοσίευσε λίστα με τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής που που θα χτυπήσει ως αντίποινα.

Στον Λίβανο, το Ισραήλ ανατίναξε μία σημαντική γέφυρα στα νότια της χώρας σε μια επίθεση που ο πρόεδρος Τζόζεφ Αούν αποκαλεί «προοίμιο χερσαίας εισβολής».

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις στο in