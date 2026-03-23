Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο πλοίο λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του
Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο το USS Gerald R. Ford έφτασε και πάλι στο λιμάνι της Σούδας στην Κρήτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο πλοίο λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του.
Η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο πλοίο – η οποία δεν σχετιζόταν με τον πόλεμο – είχε ξεκινήσει από το κεντρικό πλυντήριο του αεροπλανοφόρου.
Σύμφωνα με τους New York Times, η πυρκαγιά διήρκεσε σχεδόν 30 ώρες και επηρέασε πολλά διαμερίσματα που βρίσκονται σε χώρους διαβίωσης, προκαλώντας σημαντικές υλικές και υλικοτεχνικές ζημιές.
Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι δύο ναυτικοί έλαβαν ιατρική περίθαλψη για «τραυματισμούς ενώ άτομα που βρίσκονταν στο πλοίο ανέφεραν ότι δεκάδες στρατιωτικοί υπέστησαν εισπνοή καπνού.
Μάλιστα αρκετοί ναύτες αντιμετώπισαν προβλήματα από τις αναθυμιάσεις ενώ κάηκαν και πολλά στρώματα με αποτέλεσμα αρκετοί να κοιμούνται στο πάτωμα.
Το μήκους 335 μέτρων αεροπλανοφόρο που είναι η ναυαρχίδα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ μπορεί να μεταφέρει περισσότερους από 4.000 ναύτες και δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη.
