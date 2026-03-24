Περίεργα πονταρίσματα επενδυτών λίγο πριν τις δηλώσεις Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν
Διεθνής Οικονομία 24 Μαρτίου 2026, 07:51

Οι Financial Times σημειώνουν ότι ο υψηλός όγκος συναλλαγών τόσο κοντά στην ανακοίνωση του Τραμπ προκάλεσε έκπληξη στον χρηματοοικονομικό κόσμο

A
Οι Financial Times αναφέρουν ότι οι επενδυτές πόνταραν πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου, 15 λεπτά πριν ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώσει χθες ότι οι ΗΠΑ είχαν διεξαγάγει δύο ημέρες «πολύ καλών και παραγωγικών συνομιλιών» με το Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου είναι συμβόλαια αγοράς και πώλησης πετρελαίου σε προκαθορισμένη τιμή. Χρησιμοποιούνται ως μέσο αντιστάθμισης έναντι της μεταβλητότητας των τιμών, καθώς εξασφαλίζουν την τιμή του πετρελαίου σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, αλλά τα συμβόλαια αυτά αποτελούν επίσης αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην αγορά.

Η ανάλυση των δεδομένων της Bloomberg δείχνει ότι 6.200 συμβόλαια πετρελαίου Brent και West Texas Intermediate διαπραγματεύτηκαν μεταξύ 6:49 π.μ. και 6:50 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης  – μόλις 15 λεπτά πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ, αναφέρουν οι FT.

Οι επενδυτές πιθανότατα έκαναν μια περιουσία, αν και το ακριβές ποσό είναι άγνωστο.

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social – που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα το πρωί τοπική ώρα και αμέσως διαψεύστηκε από την Τεχεράνη – προκάλεσε την πτώση της τιμής του πετρελαίου, πυροδοτώντας μια παγκόσμια πώληση πετρελαίου.

Οι Financial Times σημειώνουν ότι ο υψηλός όγκος συναλλαγών τόσο κοντά στην ανακοίνωση του Τραμπ προκάλεσε έκπληξη στον χρηματοοικονομικό κόσμο. Αυτό έρχεται επίσης σε συνέχεια μιας σειράς πρόσφατων στοιχημάτων υψηλού προφίλ σε ιστότοπους όπως το Polymarket, οι οποίοι συγχρονίζονται εξαιρετικά με σημαντικές αποφάσεις του Λευκού Οίκου – εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών.

«Η διαίσθησή μου, από την παρακολούθηση των αγορών τα τελευταία 25 χρόνια, είναι ότι αυτό είναι πραγματικά ανώμαλο», δήλωσε ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη βρετανική εφημερίδα.

«Είναι μια ασυνήθιστα μεγάλη συναλλαγή για μια ημέρα χωρίς κίνδυνο γεγονότων… Κάποιος μόλις έγινε πολύ πλουσιότερος», είπε ο διαχειριστής

Καύσιμα: Αρκούν τα μέτρα της κυβέρνησης; – Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη 

Καύσιμα: Αρκούν τα μέτρα της κυβέρνησης; – Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη 

Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Κίνα: Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί
Το μοντέλο που συνδυάζει τις online παραγγελίες με ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε σε λιγότερο από μισή ώρα, αναπτύσσει περαιτέρω η Κίνα.

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων
 Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας»

Οταν τα γκαράζ μετατρέπονται σε αποθήκες
10+2 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα στο ζήτημα αυτό, προκειμένου να αποφύγουν νομικούς μπελάδες και όχι μόνο

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκή αίθουσα
Βαρύ και φορτισμένο το κλίμα στο πολυδιαφημισμένο «Γαιόπολις» που διεξάγεται η «μητέρα των δικών». Αγανακτισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη από τα όσα συνέβησαν με το «καλημέρα» της πολύκροτης δίκης.

Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Ιράν: Οι αδιάκοπες αντιφάσεις του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου
Πόλεμος 24.03.26

Οταν ο Τραμπ διαψεύδει τον... Τραμπ

Η καταγραφή των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει μια διαρκή σειρά αντιφάσεων γύρω από κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα με το Περού
Οι αρχές στην Κολομβία έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον θάνατο οκτώ και τον τραυματισμό άλλων 83 ανθρώπων στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους κοντά στα σύνορα με το Περού.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

