Περίεργα πονταρίσματα επενδυτών λίγο πριν τις δηλώσεις Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν

Οι Financial Times αναφέρουν ότι οι επενδυτές πόνταραν πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου, 15 λεπτά πριν ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώσει χθες ότι οι ΗΠΑ είχαν διεξαγάγει δύο ημέρες «πολύ καλών και παραγωγικών συνομιλιών» με το Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου είναι συμβόλαια αγοράς και πώλησης πετρελαίου σε προκαθορισμένη τιμή. Χρησιμοποιούνται ως μέσο αντιστάθμισης έναντι της μεταβλητότητας των τιμών, καθώς εξασφαλίζουν την τιμή του πετρελαίου σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, αλλά τα συμβόλαια αυτά αποτελούν επίσης αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην αγορά.

Η ανάλυση των δεδομένων της Bloomberg δείχνει ότι 6.200 συμβόλαια πετρελαίου Brent και West Texas Intermediate διαπραγματεύτηκαν μεταξύ 6:49 π.μ. και 6:50 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης – μόλις 15 λεπτά πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ, αναφέρουν οι FT.

Οι επενδυτές πιθανότατα έκαναν μια περιουσία, αν και το ακριβές ποσό είναι άγνωστο.

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social – που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα το πρωί τοπική ώρα και αμέσως διαψεύστηκε από την Τεχεράνη – προκάλεσε την πτώση της τιμής του πετρελαίου, πυροδοτώντας μια παγκόσμια πώληση πετρελαίου.

Οι Financial Times σημειώνουν ότι ο υψηλός όγκος συναλλαγών τόσο κοντά στην ανακοίνωση του Τραμπ προκάλεσε έκπληξη στον χρηματοοικονομικό κόσμο. Αυτό έρχεται επίσης σε συνέχεια μιας σειράς πρόσφατων στοιχημάτων υψηλού προφίλ σε ιστότοπους όπως το Polymarket, οι οποίοι συγχρονίζονται εξαιρετικά με σημαντικές αποφάσεις του Λευκού Οίκου – εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών.

«Η διαίσθησή μου, από την παρακολούθηση των αγορών τα τελευταία 25 χρόνια, είναι ότι αυτό είναι πραγματικά ανώμαλο», δήλωσε ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη βρετανική εφημερίδα.

«Είναι μια ασυνήθιστα μεγάλη συναλλαγή για μια ημέρα χωρίς κίνδυνο γεγονότων… Κάποιος μόλις έγινε πολύ πλουσιότερος», είπε ο διαχειριστής