Ιράν: Για μήνυμα Κύπρου μέσω Λιβάνου μη χρήσης των βρετανικών βάσεων, γράφει η Beirut Time
Για αποστολή «καθησυχαστικού μηνύματος» από την Κύπρο προς το Ιράν, με τη μεσολάβηση πολιτικής οργάνωσης στον Λίβανο, κάνει λόγο το λιβανέζικο Beirut Time.
- Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας – Πότε τίθεται σε εφαρμογή το νέο ωράριο
- 25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
- ΗΠΑ: Πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης ανέλαβαν την ασφάλεια σε 14 αεροδρόμια
- Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση
Σύμφωνα με δημοσίευμα του λιβανέζικου μέσου Beirut Time, ο διευθυντής της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάσος Τζιωνής, φέρεται να προχώρησε σε επαφές με ηγεσία πολιτικής οργάνωσης στον Λίβανο, ζητώντας τη διαμεσολάβηση για την αποστολή «καθησυχαστικού μηνύματος» προς το Ιράν (στη φωτογραφία αρχείου του ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΥΠΕ/Κάτια Χριστοδούλου, επάνω, η είσοδος της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι).
Η κυπριακή πλευρά φέρεται να ζήτησε τη συνδρομή πολιτικής οργάνωσης στον Λίβανο λόγω των καλών σχέσεων που διατηρεί με το Ιράν
Οπως αναφέρεται, το μήνυμα αφορούσε τη διαβεβαίωση ότι δεν θα επιτραπεί η χρήση της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι για επιθετικές ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κυπριακή πλευρά φέρεται να ζήτησε τη συνδρομή της συγκεκριμένης πολιτικής οργάνωσης λόγω των καλών σχέσεων που διατηρεί με το Ιράν, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διαθέτει απευθείας διαύλους επικοινωνίας.
Το δημοσίευμα υποστηρίζει ακόμη ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αποτροπή επέκτασης της έντασης προς την Κύπρο, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ανησυχίες για την οικονομία
Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία, με έμφαση στον κίνδυνο αποχώρησης ξένων επενδύσεων, ιδίως ισραηλινών, ρωσικών και κινεζικών, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.
علمت «بيروت تايم» أن مدير جهاز المخابرات القبرصي تاسوس تزيونيس تواصل مع قيادة الحزب وتمنى عليها ايصال رسالة تطمينية الى إيران حول عدم السماح باستخدام قاعدة «أكروتيري» البريطانية على أراضيها للهجوم على طهران.
وقد طلب تزيونيس وساطة الحزب بحكم حسن العلاقات بينهما وعدم وجود أي… pic.twitter.com/e69JU2inhd
— Beirut Time (@beiruttime_leb) March 22, 2026
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση των πληροφοριών από τη Λευκωσία.
Πηγή: sigmalive.com
- Ιράν: Για μήνυμα Κύπρου μέσω Λιβάνου μη χρήσης των βρετανικών βάσεων, γράφει η Beirut Time
- Περού: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε σφοδρή σύγκρουση μίνι βαν με νταλίκα
- Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα με το Περού
- Συρία: Βάση του στρατού γίνεται στόχος ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Αποκωδικοποίηση
- Λίβανος: Για τον κίνδυνο «κατοχής» του, κάνει λόγο ο Μακρόν
- Γιορτή σήμερα 24 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 24.03.2026]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις