«Αξιωματούχοι του Ιράν που διαπραγματεύονται φοβούνται να το πουν» λέει ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε για ακόμη μια φορά χθες Τετάρτη ότι το Ιράν συζητά πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, παρότι ο ισχυρισμός αυτός διαψεύστηκε από την Τεχεράνη, κάτι που οφείλεται σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο στο ότι οι ιρανοί αξιωματούχοι στους οποίους έχει ανατεθεί να «διαπραγματευτούν» φοβούνται ότι θα «τους σκοτώσουν οι δικοί τους».

«Διαπραγματεύονται, θέλουν αληθινά να κλείσουν συμφωνία. Αλλά φοβούνται να το πουν», διότι αν το κάνουν «θα τους σκοτώσουν δικοί τους», είπε ο ένοικος του Λευκού Οίκου απευθυνόμενος σε κοινοβουλευτικούς των ρεπουμπλικάνων.

Ωστόσο, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Όφιρ Φαλκ, εξέφρασε βαθύ σκεπτικισμό σχετικά με την προθυμία του Ιράν να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου.

«Λοιπόν, το Ιράν λέει πάντα ψέματα. Έχουμε μάθει ότι πάντα ψεύδονται», δήλωσε στο CNN, όταν ρωτήθηκε γιατί το Ισραήλ αμφιβάλλει για τις προθέσεις της Τεχεράνης. Ο Φαλκ είπε ότι ο πρωταρχικός στόχος του Ισραήλ ήταν να «απομακρύνει την υπαρξιακή απειλή που θέτει» το ιρανικο καθεστώς.

Περιέγραψε τρεις πιθανές οδούς προς τον στόχο του Ισραήλ: την απομάκρυνση του ίδιου του καθεστώτος, τη σοβαρή αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν ή την επιδίωξη της διπλωματίας.

«Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι η απομάκρυνση του καθεστώτος», είπε. «Ένας άλλος τρόπος… είναι να αποδεκατίσουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες μέχρι να φτάσουν στην λίθινη εποχή… λίγο πολύ ένας τρίτος τρόπος… είναι μέσω διαπραγματεύσεων». Ο Φαλκ τόνισε ότι το Ισραήλ δεν βλέπει αυτές τις επιλογές ως αμοιβαία αποκλειόμενες.

«Αντίθετα, μπορούμε να κάνουμε και τις τρεις ταυτόχρονα, και αυτό κάνουμε τώρα».