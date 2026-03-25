NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ

Αποφασισμένος να επιταχύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν, με στόχο να πλήξει κρίσιμες υποδομές πριν από πιθανή διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, φέρεται να είναι ο iσραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους και άλλα δύο άτομα που έχουν ενημερωθεί για το ζήτημα, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα στις επόμενες 48 ώρες για την καταστροφή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους της ιρανικής πολεμικής βιομηχανίας, σύμφωνα με τους δύο αξιωματούχους.

Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου το σχέδιο συζητήθηκε.

Η βιασύνη αυτή αντικατοπτρίζει την ανησυχία στην ισραηλινή κυβέρνηση ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να ανακοινώσει ειρηνευτικές συνομιλίες ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τους αξιωματούχους και τα δύο άλλα άτομα. Όλοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των θεμάτων εθνικής ασφάλειας.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει επίσημα την ύπαρξη ενός τέτοιου σχεδίου, ούτε αν αυτό έχει διαβιβαστεί στο Ιράν.

Το Ισραήλ ανησυχεί έντονα για το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας, ενώ δεν έχει ακόμη επιτύχει τους βασικούς του στόχους. Αυτοί περιλαμβάνουν την εξάλειψη της πυραυλικής απειλής του Ιράν, τη διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει να αναπτύξει πυρηνικό όπλο και τη δημιουργία συνθηκών που θα επέτρεπαν στον ιρανικό λαό να εξεγερθεί κατά της κυβέρνησής του — κάτι που σήμερα θεωρείται μη ρεαλιστικό.

«Αν δεν επιτύχεις τους τρεις στόχους, δεν μπορείς να τερματίσεις τον πόλεμο», δήλωσε ο Μπόαζ Μπισμούθ, μέλος του κόμματος του Νετανιάχου και πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας της Βουλής, σε συνέντευξή του.

Αν και το αμερικανικό σχέδιο ήταν γενικό στις διατυπώσεις του και πολλά παραμένουν προς καθορισμό, ήταν αρκετά λεπτομερές ώστε να προκαλέσει ανησυχία στον Νετανιάχου, το επιτελείο του και την ηγεσία της άμυνας του Ισραήλ, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Η ισραηλινή κυβέρνηση θεωρούσε ότι το σχέδιο δεν διασφαλίζει επαρκώς τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και των βαλλιστικών του δυνατοτήτων.

Ο Νετανιάχου έδωσε την εντολή για επιτάχυνση των αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν σε μια τεταμένη σύσκεψη την Τρίτη, βαθιά υπόγεια στο στρατιωτικό αρχηγείο στο Τελ Αβίβ. Η απόφαση ελήφθη μετά από ενημερώσεις από ανώτατους διοικητές, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής της πολεμικής αεροπορίας και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, σχετικά με τους διαθέσιμους στόχους.

Η βιασύνη του Ισραήλ να επιτεθεί αναδεικνύει και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει ως «κατώτερος εταίρος» των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο, σύμφωνα με πέντε αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας. Όπως αναφέρουν, η απόφαση για τον τερματισμό του πολέμου ανήκει στον Τραμπ και ο Νετανιάχου έχει περιορισμένη επιρροή σε αυτήν.

Ωστόσο, υπάρχει και διαφωνία μεταξύ των αξιωματούχων ασφαλείας για το αν ο πόλεμος πρέπει να συνεχιστεί. Ορισμένοι εκτιμούν ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να έχει εκτενή κατάλογο στόχων στο Ιράν και θα επιθυμούσαν τη συνέχιση των επιχειρήσεων για ακόμη μία εβδομάδα. Άλλοι θα προτιμούσαν τον άμεσο τερματισμό του.

Τρεις από τους αξιωματούχους υποστήριξαν ότι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του πολέμου σημειώθηκαν την πρώτη εβδομάδα και ότι από τότε τα οφέλη έχουν μειωθεί. Επισήμαναν επίσης αυξανόμενες ανησυχίες για τη διεθνή κοινή γνώμη, το τεράστιο οικονομικό κόστος και τις επιπτώσεις στον ισραηλινό πληθυσμό σε απώλειες, καταστροφές, τραύμα και κόπωση.

Ορισμένοι ειδικοί στο Ισραήλ εκτιμούν ότι καμία από τις δύο εκβάσεις — ούτε η λήξη ούτε η συνέχιση του πολέμου — θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα για τη χώρα.

«Είσαι χαμένος είτε έτσι είτε αλλιώς», δήλωσε ο Ντάνι Σιτρινόβιτς, πρώην αξιωματικός στρατιωτικών πληροφοριών που ειδικευόταν στο Ιράν.

Σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου, το Ιράν πιθανότατα θα επιμείνει στη διατήρηση της δυνατότητας ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων, εμπλουτισμού ουρανίου και άσκησης ελέγχου στο Στενό του Ορμούζ, ένα στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα που έχει ουσιαστικά περιορίσει για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Και όσο περισσότερο συνεχίζεται ο πόλεμος, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να εμπλακούν σε έναν «πόλεμο φθοράς», ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστροφή μεγάλου μέρους των ενεργειακών υποδομών στον Περσικό Κόλπο, πρόσθεσε ο Σιτρινόβιτς.

«Οι Ιρανοί δεν θα υποχωρήσουν», είπε. «Δεν μπορώ να δω μια καλή κατάληξη εδώ».