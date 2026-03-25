Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;
Το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τη διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, το Ιράν φέρεται να έχει λάβει το «σχέδιο 15 σημείων» από τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής έντασης στην περιοχή.
Την πληροφορία μετέφεραν, υπό καθεστώς ανωνυμίας, δύο αξιωματούχοι από το Πακιστάν, οι οποίοι δεν είχαν εξουσιοδότηση να αποκαλύψουν λεπτομέρειες.
Το προτεινόμενο πλαίσιο, όπως περιγράφηκε σε γενικές γραμμές, περιλαμβάνει μια σειρά από κρίσιμα σημεία που αγγίζουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις, αλλά και την περιφερειακή ασφάλεια.
Μεταξύ αυτών αναφέρονται η πιθανή άρση οικονομικών κυρώσεων, η συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και ο περιορισμός του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.
Παράλληλα, το σχέδιο φέρεται να προβλέπει αυστηρότερη εποπτεία από τον Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, περιορισμούς στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, καθώς και εγγυήσεις για την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.
Το Ιράν συνεχίζει να αρνείται
Ωστόσο, η ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τη διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον, ενώ στρατιωτικός εκπρόσωπος προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι «οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους».
Η στάση αυτή υποδηλώνει έντονη δυσπιστία απέναντι σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης.
Παράλληλα, παρά τις φερόμενες διπλωματικές διεργασίες, η στρατιωτική ένταση στην περιοχή δεν φαίνεται να υποχωρεί.
Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, οι επιθέσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ συνεχίζονται, με τις επιχειρήσεις να επεκτείνονται τόσο στο ιρανικό έδαφος όσο και στον Λίβανος.
Το Τελ Αβίβ φέρεται να διατηρεί επιφυλάξεις απέναντι στο προτεινόμενο σχέδιο, προειδοποιώντας ότι μια πρόωρη ή μερική συμφωνία θα μπορούσε να αφήσει το Ιράν σε πλεονεκτική θέση εάν οι εχθροπραξίες σταματήσουν χωρίς πλήρη συμμόρφωση.
Τα 15 σημεία:
- Αποσυναρμολόγηση όλων των υφιστάμενων πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν.
- Το Ιράν δεσμεύεται να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων.
- Δεν θα εμπλουτίζεται πυρηνικό υλικό σε ιρανικό έδαφος.
- Παράδοση όλου του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού στον ΔΟΑΕ σύμφωνα με συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.
- Αποξήλωση και καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Νατάνζ, του Ισφαχάν και του Φόρντοου.
- Πλήρης πρόσβαση του ΔΟΑΕ σε όλες τις ιρανικές εγκαταστάσεις και πληροφορίες.
- Το Ιράν εγκαταλείπει το δίκτυο των περιφερειακών δυνάμεων που ενεργούν ως αντιπρόσωποί του.
- Το Ιράν σταματά να χρηματοδοτεί και να εξοπλίζει αντιπροσώπους όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς.
- Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ανοιχτός ως ελεύθερη θαλάσσια ζώνη.
- Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν περιορίζεται σε ποσότητα και εμβέλεια (οι λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν αργότερα).
- Η μελλοντική χρήση πυραύλων περιορίζεται στην αυτοάμυνα.
- Όλες οι διεθνείς κυρώσεις κατά του Ιράν αίρονται.
- Βοήθεια των ΗΠΑ για μη στρατιωτικά πυρηνικά έργα (π.χ. παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπουσέρ).
- Η απειλή επαναφοράς των κυρώσεων καταργείται.
- (Δεν περιγράφεται λεπτομερώς στις διαρρεύσασες αναφορές — πιθανώς σχετίζεται με ευρύτερες εγγυήσεις περιφερειακής ασφάλειας.)
- Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;
