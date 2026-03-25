Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, το Ιράν φέρεται να έχει λάβει το «σχέδιο 15 σημείων» από τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής έντασης στην περιοχή.

Την πληροφορία μετέφεραν, υπό καθεστώς ανωνυμίας, δύο αξιωματούχοι από το Πακιστάν, οι οποίοι δεν είχαν εξουσιοδότηση να αποκαλύψουν λεπτομέρειες.

Το προτεινόμενο πλαίσιο, όπως περιγράφηκε σε γενικές γραμμές, περιλαμβάνει μια σειρά από κρίσιμα σημεία που αγγίζουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις, αλλά και την περιφερειακή ασφάλεια.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται η πιθανή άρση οικονομικών κυρώσεων, η συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και ο περιορισμός του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Παράλληλα, το σχέδιο φέρεται να προβλέπει αυστηρότερη εποπτεία από τον Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, περιορισμούς στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, καθώς και εγγυήσεις για την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.

Το Ιράν συνεχίζει να αρνείται

Ωστόσο, η ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τη διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον, ενώ στρατιωτικός εκπρόσωπος προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι «οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους».

Η στάση αυτή υποδηλώνει έντονη δυσπιστία απέναντι σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης.

Παράλληλα, παρά τις φερόμενες διπλωματικές διεργασίες, η στρατιωτική ένταση στην περιοχή δεν φαίνεται να υποχωρεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, οι επιθέσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ συνεχίζονται, με τις επιχειρήσεις να επεκτείνονται τόσο στο ιρανικό έδαφος όσο και στον Λίβανος.

Το Τελ Αβίβ φέρεται να διατηρεί επιφυλάξεις απέναντι στο προτεινόμενο σχέδιο, προειδοποιώντας ότι μια πρόωρη ή μερική συμφωνία θα μπορούσε να αφήσει το Ιράν σε πλεονεκτική θέση εάν οι εχθροπραξίες σταματήσουν χωρίς πλήρη συμμόρφωση.

Τα 15 σημεία: