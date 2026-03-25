Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;
Κόσμος 25 Μαρτίου 2026, 13:56

Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;

Το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τη διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, το Ιράν φέρεται να έχει λάβει το «σχέδιο 15 σημείων» από τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής έντασης στην περιοχή.

Την πληροφορία μετέφεραν, υπό καθεστώς ανωνυμίας, δύο αξιωματούχοι από το Πακιστάν, οι οποίοι δεν είχαν εξουσιοδότηση να αποκαλύψουν λεπτομέρειες.

Το προτεινόμενο πλαίσιο, όπως περιγράφηκε σε γενικές γραμμές, περιλαμβάνει μια σειρά από κρίσιμα σημεία που αγγίζουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις, αλλά και την περιφερειακή ασφάλεια.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται η πιθανή άρση οικονομικών κυρώσεων, η συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και ο περιορισμός του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Παράλληλα, το σχέδιο φέρεται να προβλέπει αυστηρότερη εποπτεία από τον Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, περιορισμούς στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, καθώς και εγγυήσεις για την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.

Το Ιράν συνεχίζει να αρνείται

Ωστόσο, η ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τη διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον, ενώ στρατιωτικός εκπρόσωπος προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι «οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους».

 Η στάση αυτή υποδηλώνει έντονη δυσπιστία απέναντι σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης.

Παράλληλα, παρά τις φερόμενες διπλωματικές διεργασίες, η στρατιωτική ένταση στην περιοχή δεν φαίνεται να υποχωρεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, οι επιθέσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ συνεχίζονται, με τις επιχειρήσεις να επεκτείνονται τόσο στο ιρανικό έδαφος όσο και στον Λίβανος.

Το Τελ Αβίβ φέρεται να διατηρεί επιφυλάξεις απέναντι στο προτεινόμενο σχέδιο, προειδοποιώντας ότι μια πρόωρη ή μερική συμφωνία θα μπορούσε να αφήσει το Ιράν σε πλεονεκτική θέση εάν οι εχθροπραξίες σταματήσουν χωρίς πλήρη συμμόρφωση.

Τα 15 σημεία:

  1. Αποσυναρμολόγηση όλων των υφιστάμενων πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν.
  2. Το Ιράν δεσμεύεται να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων.
  3. Δεν θα εμπλουτίζεται πυρηνικό υλικό σε ιρανικό έδαφος.
  4. Παράδοση όλου του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού στον ΔΟΑΕ σύμφωνα με συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.
  5. Αποξήλωση και καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Νατάνζ, του Ισφαχάν και του Φόρντοου.
  6. Πλήρης πρόσβαση του ΔΟΑΕ σε όλες τις ιρανικές εγκαταστάσεις και πληροφορίες.
  7. Το Ιράν εγκαταλείπει το δίκτυο των περιφερειακών δυνάμεων που ενεργούν ως αντιπρόσωποί του.
  8. Το Ιράν σταματά να χρηματοδοτεί και να εξοπλίζει αντιπροσώπους όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς.
  9. Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ανοιχτός ως ελεύθερη θαλάσσια ζώνη.
  10. Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν περιορίζεται σε ποσότητα και εμβέλεια (οι λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν αργότερα).
  11. Η μελλοντική χρήση πυραύλων περιορίζεται στην αυτοάμυνα.
  12. Όλες οι διεθνείς κυρώσεις κατά του Ιράν αίρονται.
  13. Βοήθεια των ΗΠΑ για μη στρατιωτικά πυρηνικά έργα (π.χ. παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπουσέρ).
  14. Η απειλή επαναφοράς των κυρώσεων καταργείται.
  15. (Δεν περιγράφεται λεπτομερώς στις διαρρεύσασες αναφορές — πιθανώς σχετίζεται με ευρύτερες εγγυήσεις περιφερειακής ασφάλειας.)

ΗΠΑ: Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ: «Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας»
Κόσμος 25.03.26

«Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας» - Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται να στείλει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ, με τους βετεράνους στρατιωτικούς να εκφράζουν τους φόβους τους σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα
Κόσμος 25.03.26

Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα

«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Βίκτορ Όρμπαν

«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Κόσμος 25.03.26

«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στην ελληνική γλώσσα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Μέττε Φρέντερικσεν: Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα
Κόσμος 25.03.26

Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα

Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντερικσεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία

«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ» λέει ο Μπαγαΐ
Κόσμος 25.03.26

«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ» λέει ο Μπαγαΐ

Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό του Τραμπ για διαπραγματεύσεις και δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στις προπολεμικές τιμές του πετρελαίου ή στην προπολεμική τάξη πραγμάτων, έως ότου το αποφασίσουν οι ένοπλες δυνάμεις του

Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ
26η μέρα πολέμου 25.03.26 Upd: 13:14

Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ

Ο Τραμπ επιμένει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή - Οι IDF σφυροκούν Τεχεράνη και Λίβανο- Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού
Κόσμος 25.03.26

Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού

Στη διακήρυξη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνδέει την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τις αρχές της αμερικανικής δημοκρατίας και τονίζει ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η ελευθερία, η αυτοδιάθεση και η δημοκρατική διακυβέρνηση

Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ
«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού»; 25.03.26

Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Με τις «κόκκινες γραμμές» να επαναχαράσσονται στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, τα αντίποινα του Ιράν φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, την πιο φυλασσόμενη εγκατάσταση στο Ισραήλ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Πετρέλαιο: Μειώνονται οι τιμές του WTI και του Μπρεντ στις ασιατικές αγορές
Ασιατικές αγορές 25.03.26

Μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου

Η τιμή του βαρελιού Μπρεντ υποχωρούσε κατά 5,92%,και του WTI κατά 5,01% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν.

Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα

«Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν
Τεχνολογία 25.03.26

Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν

Η δίκη στην πολιτεία του Νιου Μέξικο είναι μια από τις πολλές που περιμένουν τη Meta και άλλες πλατφόρμες για ελλιπή προστασία των ανηλίκων.

Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά

«Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Πολιτική 25.03.26

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Αλήθειες 25.03.26

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Aνατροπές στο πρόγραμμα Artemis της NASA
Πρόγραμμα Artemis 25.03.26

Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Η NASA ανακοινώνει ριζικές ανατροπές

To πρόγραμμα Artemis για επιστροφή στη Σελήνη έχει καθυστερήσει και η Κίνα πλησιάζει. To νέο σχέδιο επιταχύνει την προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο για πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα,

Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του
Πολιτική 25.03.26

Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια

Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.
Ελλάδα 25.03.26

Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και μέσα σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ξεκίνησε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να κάνουν λόγο για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση της διαδικασίας

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ
Μπάσκετ 25.03.26

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ

Η σεζόν στο NBA επί της ουσίας έχει ήδη τελειώσει για τους Γκριζλις, με την ομάδα του Μέμφις να ανακοινώνει παράλληλα και το ότι ο ηγέτης της, Τζα Μοραντ, δεν θα επιστρέψει φέτος στα παρκέ.

Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»
Ελλάδα 25.03.26

Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, μετά την πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη, που έγινε στις 23 Μαρτίου, δηλώνει ότι «το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας»

Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός

«Ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούργιο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας για την εθνική επέτειο

25η Μαρτίου: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εθνική επέτειος 25.03.26 Upd: 12:49

Ολοκληρώθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 25η Μαρτίου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό

