Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τo Oρμούζ – Επιστολή στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Το Ιράν ενημέρωσε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ κατόπιν συντονισμού με τις ιρανικές αρχές. Την πληροφορία μεταδίδουν οι Financial Times, που επικαλούνται την επιστολή της Τεχεράνης στον IMO, η οποία περιήλθε σε γνώση τους.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε σήμερα στα κράτη μέλη του IMO. Σε αυτήν, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη, η οποία ελέγχει το σημείο, «έλαβε αναγκαία και αναλογικά μέτρα για να μην επιτρέψει στους επιτεθέμενους και στους υποστηρικτές τους να εκμεταλλευτούν τα Στενά του Ορμούζ για να προωθήσουν εχθρικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν».

Η Τεχεράνη ανέφερε στην επιστολή ότι τα πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς και «άλλοι συμμετέχοντες στην επιθετικότητα, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αθώα ή μη εχθρική διέλευση».

Η κρίσιμη για τη ναυσιπλοΐα πλωτή οδός έχει ουσιαστικά κλείσει για όλα τα πλοία, εκτός από ελάχιστα στα οποία έχει επιτραπεί να περάσουν, από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε κανονικές συνθήκες, περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου περνούσε από τα Στενά. Επίσης, περνούσε και η πλειονότητα των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και φορτίων που εξυπηρετούν χώρες του Κόλπου.

3.200 εγκλωβισμένα πλοία

Περίπου 3.200 πλοία έχουν κολλήσει στον Κόλπο, απρόθυμα να ρισκάρουν τη διέλευση από τα Στενά. Ο πορθμός έχει πλάτος μόλις 21 ναυτικά μίλια στο στενότερο σημείο του. Επίσης, τουλάχιστον 22 πλοία έχουν πληγεί από ιρανικά πυρά από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ο ΙΜΟ, οργανισμός του ΟΗΕ που ορίζει διεθνή πρότυπα για τη ναυτιλία, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση των μελών του την περασμένη εβδομάδα για να αντιμετωπίσει την κρίση. Βρίσκεται σε συνομιλίες για να προσπαθήσει να δημιουργήσει έναν ανθρωπιστικό διάδρομο που θα επιτρέψει σε πλοία με εξαιρετικά χαμηλά αποθέματα να εξέλθουν από τον Κόλπο.

Τις τελευταίες ημέρες, τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων υποδηλώνουν ότι το Ιράν επιτρέπει σε έναν μικρό αριθμό πλοίων να διέλθουν μέσω μιας διαδρομής στα χωρικά του ύδατα. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η διαδρομή επιτρέπει στις ιρανικές αρχές να επαληθεύουν την ταυτότητα των πλοίων πριν τους επιτρέψουν τη διέλευση.

Ορισμένα πλοία έχουν πληρώσει έως και 2 εκατομμύρια δολάρια στο Ιράν για να εξασφαλίσουν ασφαλή διέλευση μέσω του Κόλπου, σύμφωνα με την Lloyd’s List Intelligence και άτομο που γνωρίζει την κατάσταση.

«Όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να βγουν μπροστά και να προσπαθήσουν να βοηθήσουν στην επίλυση αυτής της κατάστασης», δήλωσε ο SV Anchan, διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού ομίλου Safesea. Το πλοίο Safesea Vishnu δέχθηκε επίθεση στις 11 Μαρτίου και ήταν πλέον «μη επισκευάσιμο».

Αλλαγή δεδομένων

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Τεχεράνη σκοπεύει να παραιτηθεί από την επιρροή της στην πλωτή οδό, παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Ιρανοί αξιωματούχοι και πολιτικοί έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στην προπολεμική κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, ακόμη και αν τελειώσει η τρέχουσα σύγκρουση.

Επίσης, το κοινοβούλιο του Ιράν ετοιμάζεται να εισαγάγει νέους κανονισμούς που διέπουν την κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον βουλευτή Μανσούρ Αλιμαρντανί. Η πρόταση παραμένει σε πρώιμο στάδιο και πρέπει πρώτα να εξεταστεί από τη νομική υπηρεσία του κοινοβουλίου πριν παρουσιαστεί στους βουλευτές. Στη συνέχεια, θα απαιτηθεί η έγκριση της πλειοψηφίας για να γίνει νόμος.

«Το Ιράν ανέκαθεν ακολουθούσε μια πολιτική διεθνούς συνεργασίας στα Στενά του Ορμούζ. Η αυξανόμενη πίεση από τις παράνομες κυρώσεις οδήγησε την Τεχεράνη να περιορίσει προσωρινά τη διέλευση εμπορευμάτων, προκειμένου να αποδείξει την ικανότητά της στη διαχείριση της παγκόσμιας ενεργειακής διαμετακόμισης», δήλωσε ο Αλιμαρντανί στο πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Εξήγησε ότι το σχέδιο είχε δύο συνιστώσες: «Πρώτον, να ανταποδώσει τις ενέργειες των χωρών που υποστήριξαν τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν και, δεύτερον, να μετατοπίσει τις συναλλαγές από το δολάριο ΗΠΑ σε εναλλακτικά νομίσματα».