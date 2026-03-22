Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
Ποιος ελέγχει το Στενό του Ορμούζ; Τι λέει το δίκαιο ναυτικού πολέμου
Κόσμος 22 Μαρτίου 2026, 11:00

Ποιος ελέγχει το Στενό του Ορμούζ; Τι λέει το δίκαιο ναυτικού πολέμου

Η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ δοκιμάζει τις στρατιωτικές και οικονομικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Στενό του Ορμούζ είναι ένα θαλάσσιο πέρασμα που βρίσκεται μεταξύ του Ιράν και του Ομάν και συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν. 

Αν και αποτελεί κοινό θαλάσσιο πέρασμα του Ιράν και του Ομάν, το Ιράν ασκεί ουσιαστικά μεγαλύτερο έλεγχο επάνω του. 

Το στενό αποτελεί ζωτικής σημασίας δίοδο για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων εξαγωγικών προϊόντων (κυρίως λιπασμάτων) από τον Περσικό Κόλπο προς τον υπόλοιπο κόσμο. Στο στενότερο σημείο του, έχει πλάτος μόλις 21 ναυτικά μίλια (39 χιλιόμετρα). 

Με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν έχει περιορίσει την κυκλοφορία των πλοίων μέσω αυτής της θαλάσσιας οδού, προκαλώντας παγκόσμιες επιπτώσεις στον εφοδιασμό πετρελαίου και στο εμπόριο άλλων σημαντικών εμπορευμάτων. 

Μπορεί το Ιράν να το κάνει αυτό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο;  

Και μπορούν οι ΗΠΑ να στέλνουν νόμιμα στρατιωτικές νηοπομπές μέσω του στενού για την προστασία της διεθνούς ναυτιλίας; 

Ποιο είναι το νομικό καθεστώς του στενού σε καιρό ειρήνης; 

Το Στενό του Ορμούζ χρησιμοποιείται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα μεταξύ δύο περιοχών ανοικτής θάλασσας.

Ως εκ τούτου, ορίζεται ως διεθνές στενό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως γράφει η Νάταλι Κλάιν, Καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϋ, σε άρθρο της στο The Conversation.

Παρόλο που αυτά τα ύδατα υπόκεινται στην κυριαρχία των παρακείμενων κρατών, όλα τα πλοία των άλλων κρατών έχουν δικαιώματα ναυσιπλοΐας μέσω του στενού. 

Επομένως, εφόσον τα πλοία αυτά διέρχονται από το στενό συνεχώς και γρήγορα, τα παράκτια κράτη δεν πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να εμποδίσουν τη διέλευσή τους. 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση πολέμου; 

Όταν υπάρχουν ένοπλες εχθροπραξίες μεταξύ δύο (ή περισσότερων) κρατών, εφαρμόζεται το δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων – ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. 

Το δίκαιο του ναυτικού πολέμου αποτελεί μέρος του δικαίου των ένοπλων συγκρούσεων. 

Ορισμένοι κανόνες του ναυτικού πολέμου μπορούν να αναχθούν στις Συμβάσεις της Χάγης που υιοθετήθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα. 

Συνήθως, τα κράτη βασίζονται στο Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο του 1994 σχετικά με το διεθνές δίκαιο που εφαρμόζεται στις ένοπλες συγκρούσεις στη θάλασσα. 

Σύμφωνα με το δίκαιο του ναυτικού πολέμου, τα κράτη χωρίζονται γενικά σε εμπόλεμους (αυτά που εμπλέκονται σε ένοπλες εχθροπραξίες) και ουδέτερα (αυτά που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο). 

Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ εμπόλεμων και ουδέτερων δεν είναι πάντα εύκολο να τραβηχτεί. Στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον, το Ιράν, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εμπόλεμοι. 

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο, τα πλοία που φέρουν σημαία ουδέτερων κρατών, συμπεριλαμβανομένων των πολεμικών πλοίων τους, μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα πλοήγησής τους βάσει του γενικού διεθνούς δικαίου μέσω του στενού ενός εμπόλεμου κράτους. 

Συνιστάται τα ουδέτερα πολεμικά πλοία να ειδοποιούν για τη διέλευσή τους ως προληπτικό μέτρο. Ένα εμπόλεμο κράτος δεν πρέπει να στοχεύει ουδέτερα πλοία – αυτά δεν θεωρούνται στρατιωτικοί στόχοι και δεν πρέπει να δέχονται πυρά. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης, τα χωρικά ύδατα του Ιράν (τα οποία περιλαμβάνουν τα ύδατα εντός του Στενού του Ορμούζ) θεωρούνται περιοχή ναυτικής πολεμικής σύρραξης. Τα εμπόλεμα κράτη υποχρεούνται νομικά να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ουδέτερων κρατών σε ένα διεθνές στενό. 

Ωστόσο, η νομική προστασία του ουδέτερου εμπορίου είναι αδύναμη. Πολλά πλοία έχουν αποφύγει το στενό – και θα συνεχίσουν να το κάνουν – κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης. 

@cgtneurope “Legally speaking, the Strait of Hormuz is open. Operationally, it’s too risky to operate. “ The words of the head of the UN’s International Maritime Organization, Arsenio Dominguez. He was talking to CGTN’s Iolo ap Dafydd about the crisis at the world’s busiest oil route. #hormuz#straitofhormuz#iran#imo ♬ 原聲 – CGTN Europe

Μπορεί το Ιράν να κλείσει το στενό σε περιόδους πολέμου; 

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο, τα στενά που βρίσκονται υπό την κυριαρχία ουδέτερων κρατών πρέπει να παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση τόσο ουδέτερων όσο και εμπόλεμων πλοίων. 

Ωστόσο, τα εμπόλεμα κράτη δεν υποχρεούνται αντίστοιχα να διατηρούν τα στενά τους ανοιχτά. 

Μπορούν τα κονβόι να χρησιμοποιηθούν νόμιμα για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας; 

Τα κονβόι συνήθως περιλαμβάνουν πολεμικά πλοία που ταξιδεύουν με έναν στόλο εμπορικών πλοίων για να αποτρέψουν και να προστατεύσουν από επιθέσεις εμπόλεμων κατά τη διάρκεια της διέλευσης. 

Έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν στο Στενό του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο. 

Ωστόσο, τα εμπορικά πλοία ενδέχεται να καταστούν στρατιωτικοί στόχοι και να υποστούν επίθεση από εμπόλεμους εάν ταξιδεύουν σε κονβόι με πολεμικά πλοία εμπόλεμων κρατών.  

Επομένως, κάθε φορτηγό πλοίο που συνοδεύεται από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο, καθώς μπορεί να δεχθεί νόμιμη επίθεση από το Ιράν. 

Εάν πολεμικά πλοία που ανήκουν σε ουδέτερα κράτη συνοδεύουν φορτηγά πλοία που φέρουν επίσης σημαία ουδέτερων χωρών, αυτά τα εμπορικά πλοία δεν αποτελούν στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο. 

Ωστόσο, ένα πολεμικό πλοίο εμπόλεμου κράτους θα είχε το δικαίωμα να επιβιβαστεί και να ερευνήσει αυτά τα πλοία για να βεβαιωθεί ότι δεν μεταφέρουν λαθραία εμπορεύματα στον εχθρό. 

Για να ελαχιστοποιηθεί αυτός ο κίνδυνος, τα ουδέτερα κράτη θα πρέπει να παρέχουν στο Ιράν πληροφορίες σχετικά με το φορτίο κάθε πλοίου. 

 

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

Ιράν: Απειλεί με πλήγματα κρίσιμες υποδομές μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Ιράν: Απειλεί με πλήγματα κρίσιμες υποδομές μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος 22.03.26

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν πραγματοποιήσει τον τελευταίο κοινό γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη τον Φεβρουάριο

Σύνταξη
Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση
Κόσμος 22.03.26

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Η αντιπολίτευση εξέφρασε αντίθεσή στην τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος στην Ιταλία και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να υποτάξει την δικαστική εξουσία

Σύνταξη
Συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ – Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο της Βρετανίας «κοντά στα Στενά του Ορμούζ»
Επικίνδυνη κλιμάκωση 22.03.26 Upd: 10:38

Συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ – Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο της Βρετανίας «κοντά στα Στενά του Ορμούζ»

Ο Τραμπ απειλεί ότι θα αφανίσει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ - Η Τεχεράνη λέει ότι θα απαντήσει και προειδοποιεί για πλήγματα σε υποδομές της περιοχής - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Το Ιράν λέει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο
Κόσμος 22.03.26

Το Ιράν λέει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ το Στενό του Ορμούζ παραμένει ανοικτό για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν»

Σύνταξη
Ουκρανία – Ιράν: Παράλληλοι πόλεμοι σε τροχιά σύγκλισης
Ρευστές ισορροπίες 22.03.26

Ουκρανία – Ιράν: Παράλληλοι πόλεμοι σε τροχιά σύγκλισης

Η εμπόλεμη Ουκρανία επενδύει στην εξαγώγιμη αμυντική τεχνολογία της, επιδιώκοντας γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη από συνεργασίες με κράτη της Μέσης Ανατολής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τι λένε οι αναλυτές για την επίθεση του Ιράν στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία
Κόσμος 22.03.26

Τι λένε οι αναλυτές για την επίθεση του Ιράν στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία

Η εκτόξευση των πυραύλων κατά του Ντιέγκο Γκαρσία δεν έχει στρατιωτική αξία, αλλά αποτελεί επίδειξη ισχύος του Ιράν και προπάντων δείχνει την μεταβολή της ισορροπίας δυνάμεων στην εξουσία της Τεχεράνης

Σύνταξη
Ο Τραμπ έδωσε διορία στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή θα χτυπήσει εργοστάσια παραγωγής ενέργειας
48 ώρες 22.03.26

Ο Τραμπ έδωσε διορία στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή θα χτυπήσει εργοστάσια παραγωγής ενέργειας

Με μια ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε διορία 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά το Ιράν απάντησε με απειλές εναντίον των χωρών του Κόλπου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν υποστηρίζει ότι «καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής» – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας λέει ο Νετανιάχου
Ντίμονα - Αράντ 22.03.26

Το Ιράν υποστηρίζει ότι «καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής» – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας λέει ο Νετανιάχου

Το Ιράν κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και να παραδοθεί, μετά τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στις πιο ευαίσθητες περιοχές του Ισραήλ.

Σύνταξη
Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές
«Ανσάρ Αλλάχ» 21.03.26

Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές

Πηγές που μίλησαν στην ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan, κάνουν λόγο πως οι Χούθι δέχονται μεγάλες πιέσεις από Ιράν και Χεζμπολάχ και μπορεί να μπουν στον πόλεμο μετά το τέλος της γιορτής Έιντ

Σύνταξη
O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα
Πυρηνικές εγκαταστάσεις 21.03.26

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα

Το χτύπημα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ και του Ιράν στην Ντιμόνα, δεν είχαν ως αποτέλεσμα το εφιαλτικό σενάριο της διαρροής ραδιενέργειας, όμως ο ΔΟΑΕ συνιστά αυτοσυγκράτηση.

Σύνταξη
Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»
Κόσμος 21.03.26

Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»

Η G7 δηλώνει έτοιμη να αναλάβει δράση για την «προστασία του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, υποστηρίζει την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο
Συναγερμός στη Δύση 21.03.26

Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο

Η αποκάλυψη του ν

Η αποκάλυψη του νέου βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων στο Ντιέγκο Γκαρσία ανατρέπει τα αμυντικά δεδομένα, θέτοντας πλέον το Λονδίνο και την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή του πυρός.

Σύνταξη
Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο
Agro-in 22.03.26

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο

Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει

Σύνταξη
Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s
Χρονοκάψουλα 22.03.26

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s

Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού

Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.

Σύνταξη
Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος 22.03.26

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν πραγματοποιήσει τον τελευταίο κοινό γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη τον Φεβρουάριο

Σύνταξη
Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 22.03.26

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»
Μπάσκετ 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή (13:00) και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανιώνιο (16:00), στο σημερινό πρόγραμμα για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Σύνταξη
«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator
Πολιτική Γραμματεία 22.03.26

«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator

«Θέλει αρετή και τόλμη η υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών της» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται σε υπουργούς, βουλευτές και στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων. Στους αποδέκτες της επιστολής είναι και οι κ.κ Αντώνης Σαμαράς, Μάκης Βορίδης και Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύνταξη
Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση
Κόσμος 22.03.26

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Η αντιπολίτευση εξέφρασε αντίθεσή στην τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος στην Ιταλία και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να υποτάξει την δικαστική εξουσία

Σύνταξη
Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους Πειραιώτες να θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας (19:00)- Εκτός έδρας «μάχη» για ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο, η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ – Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο της Βρετανίας «κοντά στα Στενά του Ορμούζ»
Επικίνδυνη κλιμάκωση 22.03.26 Upd: 10:38

Συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ – Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο της Βρετανίας «κοντά στα Στενά του Ορμούζ»

Ο Τραμπ απειλεί ότι θα αφανίσει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ - Η Τεχεράνη λέει ότι θα απαντήσει και προειδοποιεί για πλήγματα σε υποδομές της περιοχής - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Το Ιράν λέει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο
Κόσμος 22.03.26

Το Ιράν λέει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ το Στενό του Ορμούζ παραμένει ανοικτό για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν»

Σύνταξη
