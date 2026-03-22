Ποιος ελέγχει το Στενό του Ορμούζ; Τι λέει το δίκαιο ναυτικού πολέμου

Το Στενό του Ορμούζ είναι ένα θαλάσσιο πέρασμα που βρίσκεται μεταξύ του Ιράν και του Ομάν και συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν.

Αν και αποτελεί κοινό θαλάσσιο πέρασμα του Ιράν και του Ομάν, το Ιράν ασκεί ουσιαστικά μεγαλύτερο έλεγχο επάνω του.

Το στενό αποτελεί ζωτικής σημασίας δίοδο για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων εξαγωγικών προϊόντων (κυρίως λιπασμάτων) από τον Περσικό Κόλπο προς τον υπόλοιπο κόσμο. Στο στενότερο σημείο του, έχει πλάτος μόλις 21 ναυτικά μίλια (39 χιλιόμετρα).

Με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν έχει περιορίσει την κυκλοφορία των πλοίων μέσω αυτής της θαλάσσιας οδού, προκαλώντας παγκόσμιες επιπτώσεις στον εφοδιασμό πετρελαίου και στο εμπόριο άλλων σημαντικών εμπορευμάτων.

Μπορεί το Ιράν να το κάνει αυτό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο;

Και μπορούν οι ΗΠΑ να στέλνουν νόμιμα στρατιωτικές νηοπομπές μέσω του στενού για την προστασία της διεθνούς ναυτιλίας;

Ποιο είναι το νομικό καθεστώς του στενού σε καιρό ειρήνης;

Το Στενό του Ορμούζ χρησιμοποιείται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα μεταξύ δύο περιοχών ανοικτής θάλασσας.

Ως εκ τούτου, ορίζεται ως διεθνές στενό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως γράφει η Νάταλι Κλάιν, Καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϋ, σε άρθρο της στο The Conversation.

Παρόλο που αυτά τα ύδατα υπόκεινται στην κυριαρχία των παρακείμενων κρατών, όλα τα πλοία των άλλων κρατών έχουν δικαιώματα ναυσιπλοΐας μέσω του στενού.

Επομένως, εφόσον τα πλοία αυτά διέρχονται από το στενό συνεχώς και γρήγορα, τα παράκτια κράτη δεν πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να εμποδίσουν τη διέλευσή τους.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση πολέμου;

Όταν υπάρχουν ένοπλες εχθροπραξίες μεταξύ δύο (ή περισσότερων) κρατών, εφαρμόζεται το δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων – ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Το δίκαιο του ναυτικού πολέμου αποτελεί μέρος του δικαίου των ένοπλων συγκρούσεων.

Ορισμένοι κανόνες του ναυτικού πολέμου μπορούν να αναχθούν στις Συμβάσεις της Χάγης που υιοθετήθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα.

Συνήθως, τα κράτη βασίζονται στο Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο του 1994 σχετικά με το διεθνές δίκαιο που εφαρμόζεται στις ένοπλες συγκρούσεις στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το δίκαιο του ναυτικού πολέμου, τα κράτη χωρίζονται γενικά σε εμπόλεμους (αυτά που εμπλέκονται σε ένοπλες εχθροπραξίες) και ουδέτερα (αυτά που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο).

Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ εμπόλεμων και ουδέτερων δεν είναι πάντα εύκολο να τραβηχτεί. Στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον, το Ιράν, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εμπόλεμοι.

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο, τα πλοία που φέρουν σημαία ουδέτερων κρατών, συμπεριλαμβανομένων των πολεμικών πλοίων τους, μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα πλοήγησής τους βάσει του γενικού διεθνούς δικαίου μέσω του στενού ενός εμπόλεμου κράτους.

Συνιστάται τα ουδέτερα πολεμικά πλοία να ειδοποιούν για τη διέλευσή τους ως προληπτικό μέτρο. Ένα εμπόλεμο κράτος δεν πρέπει να στοχεύει ουδέτερα πλοία – αυτά δεν θεωρούνται στρατιωτικοί στόχοι και δεν πρέπει να δέχονται πυρά.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης, τα χωρικά ύδατα του Ιράν (τα οποία περιλαμβάνουν τα ύδατα εντός του Στενού του Ορμούζ) θεωρούνται περιοχή ναυτικής πολεμικής σύρραξης. Τα εμπόλεμα κράτη υποχρεούνται νομικά να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ουδέτερων κρατών σε ένα διεθνές στενό.

Ωστόσο, η νομική προστασία του ουδέτερου εμπορίου είναι αδύναμη. Πολλά πλοία έχουν αποφύγει το στενό – και θα συνεχίσουν να το κάνουν – κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης.

Μπορεί το Ιράν να κλείσει το στενό σε περιόδους πολέμου;

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο, τα στενά που βρίσκονται υπό την κυριαρχία ουδέτερων κρατών πρέπει να παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση τόσο ουδέτερων όσο και εμπόλεμων πλοίων.

Ωστόσο, τα εμπόλεμα κράτη δεν υποχρεούνται αντίστοιχα να διατηρούν τα στενά τους ανοιχτά.

Μπορούν τα κονβόι να χρησιμοποιηθούν νόμιμα για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας;

Τα κονβόι συνήθως περιλαμβάνουν πολεμικά πλοία που ταξιδεύουν με έναν στόλο εμπορικών πλοίων για να αποτρέψουν και να προστατεύσουν από επιθέσεις εμπόλεμων κατά τη διάρκεια της διέλευσης.

Έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν στο Στενό του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο.

Ωστόσο, τα εμπορικά πλοία ενδέχεται να καταστούν στρατιωτικοί στόχοι και να υποστούν επίθεση από εμπόλεμους εάν ταξιδεύουν σε κονβόι με πολεμικά πλοία εμπόλεμων κρατών.

Επομένως, κάθε φορτηγό πλοίο που συνοδεύεται από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο, καθώς μπορεί να δεχθεί νόμιμη επίθεση από το Ιράν.

Εάν πολεμικά πλοία που ανήκουν σε ουδέτερα κράτη συνοδεύουν φορτηγά πλοία που φέρουν επίσης σημαία ουδέτερων χωρών, αυτά τα εμπορικά πλοία δεν αποτελούν στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο.

Ωστόσο, ένα πολεμικό πλοίο εμπόλεμου κράτους θα είχε το δικαίωμα να επιβιβαστεί και να ερευνήσει αυτά τα πλοία για να βεβαιωθεί ότι δεν μεταφέρουν λαθραία εμπορεύματα στον εχθρό.

Για να ελαχιστοποιηθεί αυτός ο κίνδυνος, τα ουδέτερα κράτη θα πρέπει να παρέχουν στο Ιράν πληροφορίες σχετικά με το φορτίο κάθε πλοίου.