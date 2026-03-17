Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Ιράν: Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ – Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;
Κόσμος 17 Μαρτίου 2026, 14:32

Ιράν: Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ – Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;

Η άρνηση των συμμάχων των ΗΠΑ να ακολουθήσουν τον Τραμπ στο μετέωρο βήμα στα Στενά του Ορμούζ στενεύει τα περιθώρια ελιγμών για την Ουάσιγκτον

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Η χθεσινή συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν ενίσχυσε τις εκτιμήσεις αυτών που λένε ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν μία επέμβαση χωρίς στρατηγική και χωρίς πλάνο εξόδου.

Η εικόνα του προέδρου των ΗΠΑ να ζητά βοήθεια από συμμάχους και την Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ και να παραδέχεται ότι δεν βρίσκει ανταπόκριση δεν πέρασε απαρατήρητη από το Ιράν που έσπευσε να χλευάσει τον Ντόναλντ Τραμπ και την επιχείρηση «Επική Οργή», που η Τεχεράνη έχει παραφράσει σε «Επικό Φόβο».

Λίγο πολύ ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε βοήθεια από τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, όχι γιατί τη χρειάζεται, αλλά για να τεστάρει την αφοσίωσή τους στις ΗΠΑ που «τους προστατεύουν» εδώ και χρόνια ενώ υποβάθμισε τους κινδύνους της αποστολής στρατιωτικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ.

«Ήξερα ότι τα Στενά θα χρησιμοποιηθούν ως όπλο», είπε ο Τραμπ παραβιάζοντας ανοιχτές θύρες καθώς η Τεχεράνη είχε επανειλημμένα απειλήσει ότι θα κλείσει το πέρασμα εάν δεχτεί επίθεση, ενώ υποστήριξε ότι έχει την ικανότητα να προβλέπει πολλά πράγματα, όπως τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και… την καταστροφή των δίδυμων πύργων.

Η ομιλία Τραμπ που μεταξύ άλλων είχε ως βασικό στόχο να καθησυχάσει τις αγορές, κατάφερε να επιβεβαιώσει τις ανησυχίες για έλλειψη εκ των προτέρων σχεδιασμού για τα Στενά του Ορμούζ.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που οι σύμμαχοι των ΗΠΑ εκφράζουν για πρώτη φορά τόσο έντονη αμφισβήτηση για την αμερικανική ηγεσία.

Το «όχι» των συμμάχων των ΗΠΑ

Η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, σε αντίθεση με την πρώτη, χαιρετίστηκε από όλους του συμμάχους του ΝΑΤΟ αλλά και της ΕΕ που παρά τις αιφνιδιαστικές αλλαγές στην αμερικανική οικονομική και γεωστρατηγική πολιτική επέλεξε την τακτική του κατευνασμού.

Αν και η ευρωπαϊκή ηγεσία, πλην της Ισπανίας, κατήγγειλε πιο ηχηρά το Ιράν παρά την επέμβαση των ΗΠΑ και Ισραήλ στη χώρα, πλέον φαίνεται πως αρνείται να συστρατευτεί στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον τη στιγμή που η διαταραχή στις πετρελαϊκές αγορές απειλεί τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας και ο Τραμπ δεν προσφέρει ένα πλάνο στόχων και αποκλιμάκωσης.

«Ο πόλεμος αυτός δεν είναι δικός μας», είπε ξερά ο γερμανός υπουργός Άμυνας ενώ και ο Στάρμερ φρόντισε να τονίσει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν ενημέρωσαν τη Γερμανία πριν ξεκινήσουν τον πόλεμο.

Ακόμα και η Κάγια Κάλας, που πριν τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα, δήλωνε ότι η ΕΕ θα εξετάσει την επέκταση της επιχείρησης «Ασπίδες» από την Ερυθρά στα Στενά του Ορμούζ, στη συνέχεια απέρριψε οποιοδήποτε τέτοιο σενάριο λέγοντας: «κανείς δεν είναι έτοιμος να βάλει τους ανθρώπους του σε κίνδυνο στα Στενά του Ορμούζ».

Σε μία σπάνια δήλωση χαρακτήρισε τις ΗΠΑ απρόβλεπτες. «Βέβαια, είμαστε σύμμαχοι με την Αμερική, αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε τις κινήσεις τους τελευταία.
«Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές έπειτα από έναν χρόνο ότι αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η έλλειψη προβλεψιμότητας».

Η «μοναξιά» του Ντόναλντ Τραμπ που έχει μείνει με το Ισραήλ να επιχειρεί στην περιοχή τινάζοντας στον αέρα τις προσπάθειες να κλείσει το μέτωπο της Γάζας με το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης, αποτελεί πλήγμα όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για την αμερικανική ηγεμονία που δοκιμάζεται στα Στενά του Ορμούζ.

Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;

Η αξιοποίηση στο πεδίο της αδιαμφισβήτητης αμερικανικής υπεροπλίας δεν ήταν αρκετή στην περίπτωση του Ιράν που δεν έχει άλλη επιλογή από το να πάει μέχρι τέλους.

Ακόμα όμως και η υπεροπλία δεν μπορεί να καλύψει τις επιφυλάξεις για τα στρατιωτικά αποτελέσματα που μπορεί να καταφέρουν οι ΗΠΑ στο Ιράν και  μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα όπως υπόσχεται ο Τραμπ ο οποίος δεν σταματά να ισχυρίζεται ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν εξαντληθεί σχεδόν ολοσχερώς.

Σε άρθρο γνώμης στους Financial Times ο Εμίλ Χοκαγιέμ, διευθυντής περιφερειακής ασφάλειας στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, διερωτάται ποιος κερδίζει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Οι καθαρές μετρήσεις και η τεχνολογική υπεροχή, όπως αποδεικνύεται, δεν λένε όλη την ιστορία για την πορεία ενός πολέμου. Η μετακίνηση μιας Μονάδας Πεζοναυτών από την Οκινάουα, η μετακίνηση συστημάτων αεράμυνας από την κορεατική χερσόνησο και η παρότρυνση ναυτικών δυνάμεων από μεσοβέζικες, αν όχι μη φιλικές, χώρες να αναπτυχθούν στην περιοχή του Κόλπου δεν αποτελούν ένδειξη πανικού, δεδομένων των τεράστιων δυνατοτήτων της Ουάσιγκτον.

Αλλά δεν αποτελούν ούτε δείκτες ορθής πρόβλεψης και καλά μελετημένου σχεδιασμού. Για κάθε ενθουσιώδη συνταξιούχο στρατηγό στην τηλεόραση, υπάρχει ένας άλλος ήσυχος που κουνάει (σ.σ. με σκεπτικισμό ή ανησυχία) το κεφάλι του», αναφέρει.

«Η καλή στρατηγική είναι η ευθυγράμμιση σκοπών και μέσων. Με αυτό το κριτήριο, οι Ιρανοί δεν τα έχουν πάει άσχημα», υποστηρίζει και αναφέρεται στη στρατηγική της Τεχεράνης να ασκήσει πίεση με επιθέσεις στα αραβικά κράτη, τις ενεργειακές τους υποδομές και φυσικά στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, κάτι που έχει διαψεύσει, όπως λέει, την θεωρία ότι οι ΗΠΑ είχαν σχεδιάσει εκ των προτέρων τη στρατηγική τους στον πόλεμο.

Η δυσκολία επιχειρήσεων στα Στενά του Ορμούζ

Το δημοσίευμα των New York Times ότι η φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford έκαιγε για τριάντα ώρες και ότι περισσότεροι από 600 ναύτες κοιμούνται στο πάτωμα και σε τραπέζια αφού κάηκαν τα κρεβάτια τους, δεν ενισχύει επίσης την εικόνα της ετοιμότητας του αμερικανικού στρατού.

Ενδεικτικό είναι ότι το συγκεκριμένο αεροπλανοφόρο που μεταφέρθηκε από την Καραϊβική στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε αποστολή για δέκα μήνες, ενώ εφόσον μείνει στη θάλασσα έως τα μέσα Απριλίου θα «σπάσει» το ρεκόρ της πιο μακροχρόνιας αποστολής μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ που κατέχει το «USS Abraham Lincoln», με 294 ημέρες το 2020.

Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί ότι εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι ακόμα και αν οι ΗΠΑ πείσουν τους συμμάχους τους να στείλουν πολεμικά πλοία συνοδείας στα Στενά του Ορμούζ, εκτός των τεράστιων κινδύνων που ενέχει μία τέτοια επιχείρηση, θα μπορούσε να αποκαταστήσει μόνο περίπου το 10% της προπολεμικής κυκλοφορίας μέσω της πλωτής οδού.

Οι ναυτικές επιχειρήσεις συνοδείας είναι πολύπλοκες, απαιτώντας στενό συντονισμό θαλάσσιων και αεροπορικών μέσων για την προστασία τόσο των δεξαμενόπλοιων όσο και των εμπορικών πλοίων και των ίδιων των ναυτικών πλοίων.

Το στενό πλάτος του περάσματος αφήνει πολύ λίγα περιθώρια ελιγμών στα μεγάλα δεξαμενόπλοια και τα πολεμικά πλοία που θα τα συνοδεύουν ενώ το Ιράν έχει τη δυνατότητα να στοχεύει τα πλοία από τις ακτές, ή να χρησιμοποιεί drones, μικρά σκάφη με εκρηκτικά, νάρκες χωρίς να υπάρχει απαραίτητα ο απαιτούμενος χρόνος αντίδρασης.

Το να λειτουργήσουν όλα αυτά μαζί σε αυτό που ένας αναλυτής ονόμασε «κοιλάδα του θανάτου» του Πορθμού του Ορμούζ είναι ένα δύσκολο έργο, αναφέρει το CNN.

Η δυσκολία κήρυξης μία γρήγορης νίκης από τις ΗΠΑ ενέχει ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους για την περιοχή αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο, πόσο μάλλον όταν κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει πώς θα αντιδράσει ο Τραμπ όσο η κατάσταση γίνεται όλο και πιο ασφυκτική.

Ναυτιλία
Εντυπωσιακή εισαγωγή της Capital Tankers στο Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Εντυπωσιακή εισαγωγή της Capital Tankers στο Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Κόσμος
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί

ΗΠΑ: Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ – Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης
Κόσμος 17.03.26

Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ - Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης ΗΠΑ

Δικαστής της Μασαχουσέτης έκρινε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση των ΗΠΑ «αψηφά» τις επιστημονικές μεθόδους και εμπόδισε - τουλάχιστον προσωρινά - την εφαρμογή αλλαγών που προώθησε ο Τραμπ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί – Κανένα σχόλιο από το Ιράν προς το παρόν
18η μέρα πολέμου 17.03.26 Upd: 12:46

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί – Κανένα σχόλιο από το Ιράν προς το παρόν

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου
Κόσμος 17.03.26

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου

Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)
Ο μεγάλος φόβος 17.03.26

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)

Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σλοβενία: Παράνομες ηχογραφήσεις με περιστατικά διαφθοράς κυκλοφορούν πριν από τις εκλογές
Ενόψει εκλογών 17.03.26

Βρέχει παράνομα βίντεο με περιστατικά διαφθοράς στη Σλοβενία

Στις αρχές Μαρτίου και ενόψει εκλογών κυκλοφόρησαν στη Σλοβενία, από ανώνυμες πηγές, βίντεο με παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών που φέρεται ότι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς.

Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα
Money 17.03.26

Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα

Περίπου τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Τρομερά Πλάσματα, η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις παραδέχεται ότι ήταν ένα project που το έκαναν όλοι μόνο για τα λεφτά.

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  
Πολιτική 17.03.26

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  

«Η Ελλάδα η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμένουν ανοιχτές και για λόγους και παράδοσης και αντίληψης και συμφερόντων όμοια αντίληψη έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο» σημείωσε ο κ. Δένδιας. 

Ένας μη σωφρονιστικός φεμινισμός
Πέραν της καταστολής 17.03.26

Ένας μη σωφρονιστικός φεμινισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι ο φεμινισμός δεν χρειάζεται να συμβάλει στην εντεινόμενη αυταρχική θωράκιση

Ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Τα ζητούμενα 17.03.26

Ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Σημαντικά θέματα που τέθηκαν από τον περιφερειάρχη Φάνη Σπανό αφορούσαν την προστασία της Πολιτικής Συνοχής και των περιφερειακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ στη νέα προγραμματική περίοδο, η προσιτή στέγαση.

Να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες στα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες στα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά η αντιπολίτευση

«Πολιτική απάντηση» ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο για το σκάνδαλο των υποκλοπών όσο και για αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «ευθύνες υπουργών που δεν θα διερευνηθούν ποτέ, με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας»

50 εκ. Ευρώ για το 2026 από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της χώρας για δράσεις πυροπροστασίας
Πρόληψη 17.03.26

50 εκ. Ευρώ για το 2026 από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της χώρας για δράσεις πυροπροστασίας

Χρηματοδότηση ύψους 50 εκ. ευρώ, διατίθεται από το ΥΠΕΣ με απόφαση του Υπουργού Θοδωρή Λιβάνιου προς τους Δήμους και τους Συνδέσμους τους για την υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας το 2026.

«Γιατί αυτή και όχι εγώ;» Η Τζέιν Φόντα αμφισβητεί τη Στρέιζαντ στα Όσκαρ, διεκδικεί τον Ρέντφορντ
«Θέλω να μάθω το λόγο» 17.03.26

«Γιατί αυτή και όχι εγώ;» Η Τζέιν Φόντα αμφισβητεί τη Στρέιζαντ στα Όσκαρ, διεκδικεί τον Ρέντφορντ

Απρόσμενη κόντρα ξέσπασε στον απόηχο της 98ης τελετής των βραβείων Όσκαρ, με την Τζέιν Φόντα να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά της για την επιλογή της Μπάρμπρα Στρέιζαντ να ηγηθεί του αφιερώματος στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε η συνοδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την Έμμα – Εξαγοράσιμη η ποινή της
Στη Θεσσαλονίκη 17.03.26

Καταδικάστηκε η 23χρονη συνοδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την Έμμα – Εξαγοράσιμη η ποινή της

Η 23χρονη επέβαινε ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο, το οποίο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την 21 ετών φοιτήτρια Έμμα, το Νοέμβριο του 2022, στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
